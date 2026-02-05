関西で38店舗展開する美容室NYNY、創業30周年記念ヘアショーを初開催　約600名が参加する新年総会「NYNY AWARDS 2026」で実施

株式会社アルテジェネシスヘアショーの様子

美容室チェーンを約370店舗展開する株式会社アルテジェネシス（横浜市中区/代表取締役社長 吉村 栄義）のグループ会社である株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（京都市伏見区/代表取締役社長 小崎 昌平）は、関西地方を中心に美容室「NYNY」を38店舗を展開し、創業30周年という節目を迎えました。 2026年1月26日（月）、ホテルグランヴィア京都にて、約600名のスタッフおよびパートナー企業が参加する新年総会「NYNY AWARDS 2026」を開催。本年は30周年を記念し、これまでの歩みと未来へのビジョンを表現する特別企画として、NYNY初となる「周年記念ヘアショー」を実施しました。

■「NYNY AWARDS」について

「NYNY AWARDS」は、新年総会の場でコンテストや売上などにおいて優秀な成績を収めたスタッフを表彰する社内アワードです。会社の方向性の共有、スタッフのモチベーション向上、他店舗スタッフとの交流促進、企業アイデンティティの浸透、さらには取引先との良好な関係構築を目的として、毎年開催しています。表彰式に加え、社内成人式やレクリエーション企画なども盛り込まれており、パートナー企業を含む外部参加者にも楽しんでいただけるイベントとして定着しています。

■ 記念ヘアショーについて

1996年3月に第一店舗を出店した美容室 NYNYは、今年で創業30周年を迎えます。今回の周年記念ヘアショーは、「これまでの30年」と「これからのNYNY」を表現する場として企画されたものです。言葉だけではなく、ヘアデザインという表現を通してこそ伝えられる価値観やビジョンがあるのではないか──そんな想いから、初の試みとしてヘアショーの開催が決定しました。

当日は、ベテランから若手まで約10名のスタッフが参加。世代やキャリアの異なるメンバーで構成されたクリエイティブチームが、それぞれの感性と技術を持ち寄り、NYNYの成長の軌跡と未来への可能性をステージ上で表現しました。日々のサロンワークで培ってきた技術力に加え、長年受け継がれてきた価値観、そして次の時代へ向けた新たな挑戦を、ヘアデザインと演出を通して発信する場となりました。

■ヘアショー参加メンバーのコメント

NYNY 長岡天神店 三好 春奈

NYNYの30周年を記念したヘアショーに参加させていただき、カットステージにて施術を披露をさせていただきました。このような大勢の観客を前にしたヘアショーは初めてで、ステージに上がる前から足が震え緊張感に包まれていました。ですが、ステージにあがると先輩方の姿が見えるような構成になっており、バトンを受け取る気持ちで施術に臨めました。そして、今回のヘアショーのテーマでもある“繋ぐ”を1番感じた瞬間でした。まだまだ技術面を含め課題を感じる点もあったと思いますが、このような貴重なステージを任せていただけた事に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも立ち止まることなく次の世代へバトンを繋ぐNYNYの一員でありたいと考えています。

NYNY Mothers MOMOテラス六地蔵店 小野 匠登

このような機会をいただいた全ての方にとても感謝しています。ありがとうございました！

「Connect（繋ぐ）」というテーマのもとでステージに出れることになったとき、とても嬉しくやり切りたい！と思ったことを覚えています。それと同様に、30周年のヘアショーで技術や伝統を「受け継ぐ（＝繋ぐ）」側としての緊張やプレッシャーも感じていました。でも、ヘアショーに出ることで何か見ている人の気持ちを鼓舞できたり、何かプラスの感情が芽生えたらいいなと思い一生懸命練習して本番に臨みました。

ヘアショーを終え、達成感よりも反省と改善点が自分の中でいっぱいあります。ただ、本番はもちろんですが、ヘアショーのことを考えていた時間や練習した時間、ヘアショーに携わったことで産まれた気持ちや考え全部が自分の貴重な経験になりました。

この経験活かしてもっと人として美容師として強くなります！

ありがとうございました！

■「NYNY AWARDS 2026」パーティーの様子■30周年を迎えて - NYNYが大切にしてきた価値観とこれから

NYNYは、「町でいちばんの美容室」を目標に掲げ、日本一の規模や知名度を追うのではなく、地域に根ざし、その町のお客様に選ばれ続ける存在であることを目指してきました。来店されるお客様に笑顔になっていただくこと、この町での暮らしが少しでも豊かになるよう寄り添い続けること。そうした日々の積み重ねこそが、長年にわたり地域の皆さまに愛されてきた理由だと考えています。

NYNYの根幹にあるモットーが、『Beauty is Technique～美しさは技術～』です。流行や時代が変化しても、確かな技術力なくしてお客様の信頼は得られないという考えのもと、基礎技術の徹底に努め、研鑽を続けてきました。

また、日々のサロンワークにとどまらず、美容師一人ひとりが創造性を発揮できる環境づくりにも継続的に取り組んできました。新しい技術や商材を学ぶ機会を設けるとともに、社内外のコンテストやクリエイティブプロジェクトへの挑戦を通じて、技術力だけでなく、美容師としての意識や競争力を育んでいます。こうした活動の広がりが、世代やキャリアを超えた多様な表現力と専門性を生み出し、NYNYならではの感性と存在感を業界に築いてきました。

将来に向けて美容室 NYNYは、これからもお客様のニーズに寄り添いながらサービスの質を高めるとともに、サロンワークとクリエイティブな表現の双方を活かし、日本の美容業界に新しい価値やトレンドを届けていきたいと考えています。

【株式会社ニューヨーク・ニューヨークについて 】

本社：〒612-8089 京都府京都市伏見区銀座町1-356-2 マルヨシ伏見ビル 2F

取締役会長：吉村 栄義

代表取締役社長：小崎 昌平

設立：1997年12月8日

Tel:075-604-5285

URL: https://www.nyny.co.jp/

事業内容：美容業、美容フランチャイズチェーンの運営

【株式会社アルテジェネシスについて】

本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1 アルテマリンウェーブビル 5F

代表取締役会長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義

設立：2022年1月11日

創業：1986年8月7日

資本金：１億円

Tel：045-663-6123

URL：https://artegenesis.com/

事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社

グループ会社

株式会社 アッシュ

https://ash-hair.com/

株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク

https://www.nyny.co.jp/

株式会社スタイルデザイナー

https://www.styledesigner.net/

株式会社 C＆P

https://www.chokipeta.com/

株式会社 ダイヤモンドアイズ

https://www.diamond-eyes.net/

株式会社 東京美髪芸術学院