【産学協同プロジェクト】ソフトブレーン、法人向けクラウドサービスのCMをバンタンデザイン研究所の生徒が企画・制作

ソフトブレーン株式会社

ソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：豊田浩文）は、株式会社バンタン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木村良輔）が運営する、デザインや映像制作などに特化した専門校「バンタンデザイン研究所」と産学協同プロジェクトによる新CMを制作しました。

尚、本CMは本日2026年2月5日（木）より、当社のYouTubeチャンネルでご覧いただけます。

YouTube URL：https://www.youtube.com/@softbrain20

■産学協同プロジェクト始動の背景

ソフトブレーンは1999年に国内初のCRM/SFAを発売して以来、一貫して顧客接点の変革を支援してまいりました。現在は主力製品の「esm(eセールスマネージャー)」を中心に、全社的な業務効率化を支援する「マルチプロダクト戦略」を推進しています。

本産学協同プロジェクトでは、同戦略を担う8製品のうち、MAツール「esm marketing」、ワークフローツール「esm flow」、ノーコードツール「esm appli」の3製品（以下、esmシリーズ）を対象に、映像広告による認知拡大を目指しています。

制作の検討過程において、当社はさらなる話題性の獲得と多様な表現の実現を追求し、その手段として「産学協同」という枠組みに着目いたしました。パートナーであるバンタンデザイン研究所は、「世界で一番、社会に近いスクールを創る」というビジョンのもと、徹底した実践教育を展開されています。同校の「若者へ実践的な学びの場を提供したい」という方針と当社の狙いが合致し、今回のプロジェクト実現に至りました。

■CMの見どころ

今回公開したCMは、バンタンデザイン研究所の生徒が企画から撮影・編集までを一貫して担当しました。

スーツを着た会社員が、日常ではありえない業務担当者のオーディション番組に参加するという、「ミスマッチ感」が独特の世界観を生み出しています。応募者は、「名刺のファイリング」や、「大規模なシステム開発」、「紙の稟議書の押印を集める」といった昔ながらの業務を自身の得意領域として歌やダンスを用いてアピールします。それに対し、審査員から「今時、まだそんなことやってるの」と痛烈に指摘され、「今やesmシリーズが業務上必須である」ことを示唆します。応募者にとって当たり前だった旧来の業務のやり方を、esmシリーズを使用することで効率化ができることを表現した映像となっています。

■監督を務めた藤崎さんのコメント

記憶に残る映像広告とするため、「視聴者が自然と注目できる表現とは何か」を軸に、チームで議論を重ねました。様々な案が出た中で、最終的にスーツを着た会社員がオーディションを受けるという「いい意味でのミスマッチ感がある」企画を採用していただきました。

オーディションが面接シーンにならないよう、演出には試行錯誤を重ねました。途中、ソフトブレーン様から演出に関するリクエストをいただき、それに応えたい気持ちと自身の表現へのこだわりとの間で葛藤もありました。しかし、より印象に残る映像広告を制作するため、ソフトブレーン様とミーティングを重ね、納得のいく映像広告ができたと感じます。企画立案から大規模な撮影まで一貫して携われたこの経験によって、映像制作を仕事として担うことの責任の重みを学びました。

■バンタンデザイン研究所 hayato講師のコメント

これまでバンタンが行った産学協同プロジェクトは、「若者らしさ」を優先されるケースが多かったですが、今回は制作した映像広告による製品認知が期待されるプロジェクトでした。こういった機会は将来映像制作に携わる生徒にとって、とても貴重な経験となり、仕事としてクリエイティブを担うことの難しさと喜びを実体験できたと感じています。

▲打ち合わせの様子▲撮影の様子

■CM概要

タイトル：esm marketing CM「esmマーケティング担当オーディション」編（15秒）

YouTube URL：https://youtu.be/7gELJrFHUVE

タイトル：esm flow CM「esm営業事務担当オーディション」編（15秒）

YouTube URL：https://youtu.be/_s8djauyF4o

タイトル：esm appli CM「esm社内SE担当オーディション」編（15秒）

YouTube URL：https://youtu.be/ptp6dTYZvkU

放送開始：2026年2月5日（木）

放送チャネル：YouTube、Facebook、Instagramほか

■出演者

審査員 A：伊之坂 快

審査員 B：水村 遼太郎

審査員 C：長尾 光司喜

応募者 A(商野)役：田中 理衣

応募者 B(押田)役：Romi

応募者 C(開原)役：阿部 博明

応募者 D：歌丸 こずえ

応募者 E：加藤 信弘

■制作スタッフ

Director：Godai Fujisaki

DOP：Haruki Yoshino

Lighting：Akira Taniguchi

P-Sound Mixier：Hiroto Okoshi

Assistant Director：Nana Kubo

Production Assistant：Aiko Makino

Camera Assistant：Shunya Aoki

Camera Assistant：Hikaru Sato

Lighting Assistant：Shun Ishizuka

Lighting Assistant：Rio Kitagawa

Boom-OP：Aoi Takeda

Hair & Make-up：Suzuno Ozawa

Stylist：Marie Sawamura

Hair & Make-up Assistant：Towa Oono

Stylist Assistant：Saya Yamaguchi

Typography：Sota Togo

Production Manager：Kuita Naoaki

Producer：Kazuki Kudo

■esm(eセールスマネージャー)について

ソフトブレーンは、1999年8月に国内初のCRM/SFAを発売以降、マーケティング・セールス・アフターサービス等すべての顧客接点業務を変革へと導くソリューションを、ITとサービスの両面で提供しています。

高機能なCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」を中核に、MA(マーケティングオートメーション)ツールの「esm marketing」、アフターサービス向けマネジメントツール「esm service」の導入実績から得られた顧客接点プロセスマネジメントの実践的なノウハウを持っています。それらを組み合わせた課題解決ソリューションをご提供し、お客様の生産性の最大化に貢献できる取り組みを続けています。



「esm(eセールスマネージャー)」は、業種、業界、規模を問わず、各企業に合った営業プロセスが設計可能です。営業プロセスの見える化、測る化、改善を通じた「プロセスマネジメント」の実現によって、業務効率化と売上利益向上につながる仕組みを作ります。

導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、5,500社を超える導入実績に基づくノウハウの提供や教育、システムの定着活用までのカスタマーサクセスサービスなどお客さまのニーズにあったサービスを提供し、定着率は95％となっています。



製品詳細：https://www.e-sales.jp

■バンタンデザイン研究所について

バンタンデザイン研究所：http://www.vantan.com/

バンタンデザイン研究所 高等部※1：http://www.vantanhs.com/

バンタンデザイン研究所 大学部※2：https://vantan-university.com/

1965年にスタートした、ファッション・ヘアメイク・デザイン・映像・フォト・プロスケーターなどの分野に特化した人材を育成するクリエイティブ総合専門スクール（東京校・大阪校・名古屋校・札幌校※3）。「世界が、わたしのファンになる。」をコンセプトに、現役プロのクリエイターを講師に迎え、業界と連携した実践教育で即戦力となる人材を育成する。

■株式会社VANTAN(バンタン)について

URL：http://www.vantan.jp/

1965年創立。「世界で一番、社会に近いスクールを創る」をビジョンとし、現役で活躍しているクリエイター講師による授業をはじめ、長期の有償インターンシップ、企業とのコラボレーションといった「実践教育」を通して即戦力となる人材を育成している（東京・大阪・名古屋・福岡・札幌※3）。ファッション、ヘアメイク、ビューティ、グラフィックデザイン、映画映像、ゲーム、eスポーツ、アニメ、パティシエ、調理、プログラミング、エンターテインメント領域のクリエイター、インフルエンサーなどの分野で全日制の専門スクール・高等部※1・大学部※2・社会人向けのキャリアカレッジを展開。これまでに21万人以上の卒業生を輩出している。

※1：通信制高校 学校法人角川ドワンゴ学園 S高等学校との連携により、高校卒業資格を取得

※2：連携している通信制大学にて大卒資格を取得

※3：2026年4月開校予定

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

広報マーケティング部 佐藤 隆史（さとうたかし）

東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

TEL：03-6779-9800 FAX：03-6779-9310

MAIL：press@softbrain.co.jp