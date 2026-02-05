ミルボンより、扱いにくい「くせ・うねり毛」に根元からアプローチする新ヘアケアブランド『suwae（スワエ）』誕生

株式会社ミルボン

美容室専売メーカーの株式会社ミルボン（本社：東京都中央区 代表取締役 社長執行役員：坂下秀憲 以下、ミルボン）は、扱いにくい「くせ・うねり毛」に根元からアプローチし、やわらかくすることで、スタイリングしやすい髪へと導く『suwae（スワエ）』を2026年2月7日（土）に発売し、全国の理美容室向けに展開します。

『suwae（スワエ）』は、『毎日のケアで、「ゆとりの朝」へ』をコンセプトに、毎朝ヘアアイロンやドライヤーで手間をかけているくせ・うねり毛の方に向けて、使うたびに髪をやわらかく、扱いやすくするシャンプー＆トリートメントです。シャンプーはくせ・うねりとダメージにより広がる髪を、根元から洗い上げまとまりのベースをつくる「スワエ リラクシング シャンプー」。トリートメントは細く絡まりやすい髪を、さらりとまとめる「スワエ リラクシング トリートメント」と、硬くゴワつきを感じる髪を、しなやかにまとめる「スワエ リラクシング トリートメント＋」の2品をラインナップしています。

またトリートメントは、ミルボンとして初めて、洗い流すタイプ・洗い流さないタイプの両方使える2way設計を採用しました。シャンプー1品と、髪質に応じて選べるトリートメント2品の全3品をご用意しました。

『suwae（スワエ）』誕生の背景

近年、日本人女性の約65%が、くせ・うねりで悩んでおり、それに伴うさまざまな課題を抱えていることが明らかになりました。特に、根元からのくせ・うねりにより「髪が扱いにくい」と感じ、毎日のヘアケアに手間や時間をかけているにもかかわらず、十分な解決に至っていないという声が多く寄せられています。

※2022年4月 20-70代女性n＝1,236（TPCマーケティング調査）

そこで誕生したのが、ヘアケアブランド『suwae（スワエ）』です。毎日のシャンプーとトリートメントによるケアで髪の根元からアプローチし、くせ・うねり毛をやわらかく、扱いやすくするヘアケアアイテム全3品を発売するに至りました。

『suwae（スワエ）』 商品概要

- 扱いにくい「くせ・うねり毛」に根元からアプローチし、「髪の凝り」をほぐして髪をやわらかくすることで、スタイリングしやすい髪へ導くために「フリッズリラクサー*¹」を共通成分として配合しました。シャンプーとトリートメントに配合することで、根元から扱いやすい髪へ導きます。

「フリッズリラクサー*¹」とは：水性成分で水とともに浸透しやすく、髪をやわらかくする成分。

- 各アイテムに多彩な成分を配合- 香りは陽だまりのようなやわらかい明るさを感じる、ブライトシトラスムスクの香りです。

- ブランドネーミングの由来

楚（すわえ）：木の幹からまっすぐ伸びた若い小枝 / すっきりとしている状態

※1 エトキシジグリコール［毛髪柔軟成分］ ※2 デシルグルコシド［泡立ち補強成分］ ※3 トウモロコシ胚芽油 ※4 トリプロピレングリコール ※5 カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン（羊毛）

『suwae（スワエ）』 商品ラインナップと使用方法

＜シャンプー＆トリートメント 使用量目安＞

ショート …ポンプ：1プッシュ、ボトル・チューブ：500円玉 約1枚分

ミディアム…ポンプ：2プッシュ、ボトル・チューブ：500円玉 約2枚分

ロング …ポンプ：3プッシュ、ボトル・チューブ：500円玉 約3枚分

<洗い流さないトリートメントとしての使用方法>

お風呂上がりの水分が残っている状態の髪に少量付けて、手ぐしで全体によくなじませてから乾かしてください。

使用量目安：

ショート …パール半分

ミディアム…パール1個

ロング …パール1個半

ミルボン会社概要

株式会社ミルボンは、美容室専用のヘアケア製品やヘアカラー剤、スキンケア製品などを製造・販売する化粧品メーカーです。美容のプロフェッショナル人材の育成や課題解決支援を通じて、美容室の成功を支援するとともに、確かな技術に裏付けられた製品によって、美容室を訪れるお客さま一人ひとりの美しい生き方を応援しています。