Trip.comで「ネモフィラ祭り2026」の電子入園チケットを独占販売開始

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.com は、2026 年 2 月 6 日（金）より大阪まいしまシーサイドパークで開催される「ネモフィラ祭り2026」(2026年～4月11日～2026年5月10日)の電子入園チケットを独占販売いたします。電子チケットは事前購入制で、Trip.comで購入可能です。

「ネモフィラ祭り」は、大阪万博会場の夢洲の隣に位置する舞洲で開催されます。前回は約１か月間の開催で、約23万人の来場者が訪れました。遠くには明石海峡大橋を望み、心地よい潮風を感じながら約44,000平方メートル の広大な敷地に咲き誇るネモフィラを観賞できる春の一大イベントです。ネモフィラが見頃を迎える4月から5月にあわせて開催し、丘一面を青く染め上げるネモフィラと大阪湾の広大な海、青く澄み渡った空のハーモニーは、ぜひ写真に収めたい絶景です。

Trip.comでのチケット購入方法

Trip.comアプリの「遊び・体験」アイコンをクリック

ネモフィラ祭のバナーをクリックすると、入場チケット購入ページへ進みます。

チケット情報

【大人（高校生～）】

早割価格：1500円（2月6日～4月10日の23時59分まで）

通常価格：1800円（4月11日～5月10日）

【子供（小中学生）】

500円

※子供料金に早割はございません。

※未就学児無料

イベント概要

イベント名：ネモフィラ祭り2026

開催期間：2026年４月11日（土）～5月10日（日）

平日 10 時～17 時(16 時 30 分最終入園)

土日祝 9 時～18 時 30 分(18 時最終入園)

最終日(５月１０日)は 9 時～17 時(16 時 30 分最終入園)

場所：〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2丁目 大阪まいしまシーサイドパーク

規模面積：44,000平方メートル

ホームページ：https://seasidepark.maishima.com/nemophila/

アクセス

【車】

●阪神高速5号湾岸線 湾岸舞洲出口より約5分

●国道43号線 梅香交差点を西に進み約15分

●南港（咲洲）方面から夢咲トンネルを通過し約5分

駐車場：1,800台（平日 9：00～17：30／土日祝8：00～19：00 ※5/6は17:30まで）

普通車 1,000円／台、中・大型車 2,000円／台

バイク・自転車 無料 ※駐車場の専用スペースをご利用ください。

【電車】

●JRゆめ咲線 桜島駅下車、北港観光バス 舞洲アクティブバス「ホテル・ロッジ舞洲前」下車

注意事項

・チケットを複数同時に購入した場合でも、チケットは1枚での発行となります。 必ず人数が揃ってからのご入場をお願いします。

・ご利用当日は、列には並ばず、特設テントまでお進みください。

・複数日で使用される場合は、1日に必要な枚数に分けて購入ください。

・開花状況は毎年、気候・気温により変わります。

・その他のクーポンと、優待券、割引券との併用利用はできません。

・利用期限を過ぎてからのご利用はできません。

・ペットと一緒のご入園は、キャリーケース又はカート又はドッグスリングに入れた状態でのみ入園可能となります。（盲導犬・介助犬・聴導犬を除く)なお、キャリーケースやカートのレンタルはございませんので各自でご用意ください。

・悪天候および強風等により休園する場合がございます。営業時間等最新の情報を必ず公式サイトにてご確認ください。

・車椅子の方のご入場が可能です。園内は坂道が介助者の同行をお勧めしております。

Trip.com(トリップドットコム)について



Trip.com は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発 着する 640 社以上の航空会社のフライト、そして 30 万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した 巨大なネットワークを有する Trip.com は、24 時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに 加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの 旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

URL: https://jp.trip.com

航空券検索はこちら(https://jp.trip.com/flights/) ホテル検索はこちら(https://jp.trip.com/hotels/)