簡易パッケージ仕様で大量購入に最適、充電とデータ転送ができるUSBケーブルを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、耐久性に優れたPVC素材を採用し、大量導入にも最適な簡易パッケージ仕様のUSBケーブル「KU-CA10TK2/CA20TK2（C-A・ストレート）」「KU-CAL10TK2/CAL20TK2（C-A・L型）」「KU-CCP6010TK2/CCP6020TK2（C-C・ストレート）」「KU-CCP60L10TK2/CCP60L20TK2（C-C・L型）」を2月下旬に発売します。
USB Type-CーA、USB Type-CーCの2系統に加え、それぞれに配線がスッキリするL型コネクタモデルをラインアップしました。二重シールド構造で安定したデータ転送と充電環境を実現します。
【掲載ページ】
品名：USB 2.0 Type-Cケーブル
品番：KU-CA〇〇TK2シリーズ（C-A・ストレート・1m、2m）
KU-CAL〇〇TK2シリーズ（C-A・L型・1m、2m）
KU-CCP60〇〇TK2シリーズ（C-C・ストレート・1m、2m）
KU-CCP60L〇〇TK2シリーズ（C-C・L型・1m、2m）
標準価格：オープン価格
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU-CA10TK2
最大480Mbpsの高速データ転送
パソコンとUSB Type-Cポートを持つ端末でのデータ転送にも対応しています。
幅広いType-C機器に対応
Type-Cポートを搭載したタブレット・スマートフォンや各種機器を充電できます。
※KU-CA10TK2/ CA20TK2/ CAL10TK2/ CAL20TK2はノートパソコンの充電には対応しておりません。
錆に強い金メッキピン
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
折り曲げに強いロングブッシュ
コネクタの根元までしっかり補強しており、断線しにくい設計です。
USB Type-CーA「KU-CA10TK2/CA20TK2」「KU-CAL10TK2/CAL20TK2」
最大15W（5V/3A）で充電が可能です。USB Type-Cポートを持つ端末や周辺機器を充電できます。
※USB Power Deliveryには非対応です。
USB Type-CーC「KU-CCP6010TK2/CCP6020TK2」「KU-CCP60L10TK2/CCP60L20TK2」
急速充電USB Power Deliveryに対応しています。最大PD60W（DC20V/3A）の電源供給が可能です。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどを急速充電できます。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
L型タイプの「KU-CAL10TK2/CAL20TK2（USB Type-CーA）」、「KU-CCP60L10TK2/CCP60L20TK2（Type-CーC）」
飛び出しが少ないL字コネクタを採用しています。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、充電しながらの使用も快適です。壁際など狭い場所でも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できます。モバイルバッテリーに繋げて収納してもケーブルへの負担が少なく、そのまま持ち運べます。
ケーブルへの負荷を軽減できる
壁際など狭い場所でも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できます。
差したままの持ち運びにも便利
モバイルバッテリーに繋げて収納してもケーブルへの負担が少なく、そのまま持ち運べます。
------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
USB Type-Cケーブル・アダプタ
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb_type-c/index.html
USBケーブル・アダプタ
https://sanwa-w.takeoffinc.co.jp/product/cable/usb/search/
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/KU-CA10TK2
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5792-05d15b7a4a9a25c81d16f1d36aad279f.pdf