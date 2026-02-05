簡易パッケージ仕様で大量購入に最適、充電とデータ転送ができるUSBケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、耐久性に優れたPVC素材を採用し、大量導入にも最適な簡易パッケージ仕様のUSBケーブル「KU-CA10TK2/CA20TK2（C-A・ストレート）」「KU-CAL10TK2/CAL20TK2（C-A・L型）」「KU-CCP6010TK2/CCP6020TK2（C-C・ストレート）」「KU-CCP60L10TK2/CCP60L20TK2（C-C・L型）」を2月下旬に発売します。

USB Type-CーA、USB Type-CーCの2系統に加え、それぞれに配線がスッキリするL型コネクタモデルをラインアップしました。二重シールド構造で安定したデータ転送と充電環境を実現します。

【掲載ページ】

品名：USB 2.0 Type-Cケーブル

品番：KU-CA〇〇TK2シリーズ（C-A・ストレート・1m、2m）

KU-CAL〇〇TK2シリーズ（C-A・L型・1m、2m）

KU-CCP60〇〇TK2シリーズ（C-C・ストレート・1m、2m）

KU-CCP60L〇〇TK2シリーズ（C-C・L型・1m、2m）

標準価格：オープン価格

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU-CA10TK2

最大480Mbpsの高速データ転送

パソコンとUSB Type-Cポートを持つ端末でのデータ転送にも対応しています。

幅広いType-C機器に対応

Type-Cポートを搭載したタブレット・スマートフォンや各種機器を充電できます。

※KU-CA10TK2/ CA20TK2/ CAL10TK2/ CAL20TK2はノートパソコンの充電には対応しておりません。

錆に強い金メッキピン

錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

折り曲げに強いロングブッシュ

コネクタの根元までしっかり補強しており、断線しにくい設計です。

USB Type-CーA「KU-CA10TK2/CA20TK2」「KU-CAL10TK2/CAL20TK2」

最大15W（5V/3A）で充電が可能です。USB Type-Cポートを持つ端末や周辺機器を充電できます。

※USB Power Deliveryには非対応です。

USB Type-CーC「KU-CCP6010TK2/CCP6020TK2」「KU-CCP60L10TK2/CCP60L20TK2」

急速充電USB Power Deliveryに対応しています。最大PD60W（DC20V/3A）の電源供給が可能です。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどを急速充電できます。

※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。

L型タイプの「KU-CAL10TK2/CAL20TK2（USB Type-CーA）」、「KU-CCP60L10TK2/CCP60L20TK2（Type-CーC）」

飛び出しが少ないL字コネクタを採用しています。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、充電しながらの使用も快適です。壁際など狭い場所でも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できます。モバイルバッテリーに繋げて収納してもケーブルへの負担が少なく、そのまま持ち運べます。

ケーブルへの負荷を軽減できる

壁際など狭い場所でも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できます。

差したままの持ち運びにも便利

モバイルバッテリーに繋げて収納してもケーブルへの負担が少なく、そのまま持ち運べます。

