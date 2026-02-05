株式会社V、ピクシブ主催「BOOTH Festival VRChatEdition」関連特別配信におけるVR配信技術をサポート！

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下 V）は、ピクシブ株式会社が主催する「BOOTH Festival VRChat Edition」における特別生配信で、昨年に続きVRChat配信にまつわる技術サポートを提供いたしました。現在、切り抜き動画を公開中です。ぜひ、お楽しみください。

■「BOOTH Festival VRChat Edition」とは

クリエイターECプラットフォーム・BOOTHが主催する「BOOTH Festival VRChat Edition」は、1月16(金)から1月25日（日）まで開催されたオンライン即売会です。

BOOTH上でのWeb会場と、VRChat上での即売会体験を両方楽しめるイベントになっています。

ソーシャルVR・VRChatに特化した即売会で、アバター、アバター向け衣装やテクスチャ、ワールド向け3Dモデル、その他ツール類など、様々なVRChat向けアイテムがワールド内に出展されており、その場でお買い物体験ができます。普段のBOOTHでのECサイトの購入体験を、お店で歩き回って買い物するように楽しめるイベントとして人気を博しました。

【BOOTH Festival VRChat Edition】

開催期間：2026年1月16日(金)～25日(日)※終了

特設サイト：https://booth-festival.net/

手にとって楽しむ購入体験を、バーチャルで

この「BOOTH Festival VRChat Edition」の楽しみ方を伝えるために、人気ストリーマー・VTuberが出演する特別番組が1月17日(土)に各タレントのTwitchで配信されました。

本配信は、創作物の総合マーケットプレイス「BOOTH」などを展開するピクシブ株式会社が主催したもので、けんき、天鬼ぷるる、夜よいちの3名が出演しています。生配信は一定の期間をもち公開終了しますが、切り抜き動画は引き続きお楽しみいただけます。

【配信概要】

配信日：2026年1月17日(金)

出演者：けんき／天鬼ぷるる／夜よいち

主催：ピクシブ株式会社（BOOTH）

配信で巡ったVRChatワールド：

・初心者歓迎 冒険者ギルド ダルウィニー【JP】

・BOOTH Festival VRChat Edition

【配信切り抜き動画】

けんき：https://www.youtube.com/watch?v=vdzgQ4kn2Bo(https://www.youtube.com/watch?v=vdzgQ4kn2Bo%E5%A4%A9%E9%AC%BC%E3%81%B7%E3%82%8B%E3%82%8B%EF%BC%9Ahttps://www.youtube.com/watch?v=DAHWMcgZIJEhttps://www.youtube.com/shorts/rdloXX7bN4M)

天鬼ぷるる：https://www.youtube.com/watch?v=DAHWMcgZIJE

https://www.youtube.com/shorts/rdloXX7bN4M(https://www.youtube.com/watch?v=vdzgQ4kn2Bo%E5%A4%A9%E9%AC%BC%E3%81%B7%E3%82%8B%E3%82%8B%EF%BC%9Ahttps://www.youtube.com/watch?v=DAHWMcgZIJEhttps://www.youtube.com/shorts/rdloXX7bN4M) (YouTube Shorts)

夜よいち：https://www.youtube.com/watch?v=Los2YQnMJns

■株式会社Vの担当領域

本配信において、出演者が安心してVR体験・配信できる環境構築を全面的にサポートしました。

・VR機材の事前セットアップ（PC・HMD等）

・VRChat内での基本操作や移動方法のレクチャー

・アバター設定や配信進行に合わせた動作確認

・当日のトラブル対応に備えた待機・技術支援

・配信全体の進行に関するアドバイザリー対応

VRに不慣れな出演者もスムーズに空間へ入れるよう、演者目線に寄り添ったサポート体制を構築。配信が途切れることなく進行できるよう、事前から当日まで細やかなフォローを行いました。

■VRChat配信の技術サポートについて

Vは、VR配信における技術的サポートノウハウを多数提供可能です。

「初めてVRChatを使うタレントがいて不安」「短期間でスムーズに配信にこぎつけたい」「制作は済んでいるが、当日どう進行させるか分からない」など、機材・操作・進行・企画まで、カスタマイズ可能なサポートができます。また、バーチャルのコミュニティに根づいたスタッフが多数いるため、企画における適切なアドバイスも可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

■メタバースの未来を共に創りましょう

サポートに関するお問い合わせ :https://v-inc.jp/contact

株式会社Vでは、メタバースの未来をともに創るパートナーを募集しています。

メタバースによる文化遺産の継承や、メタバースでやってみたいこと・メタバースの現状を知りたい方など。採用サービスなど、メタバースに関するご相談をなんでも承ります。

下記のフォームからお問い合わせください。

■会社概要

無料相談・お問い合わせ :https://v-inc.jp/contact

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

事業内容：株式会社Vは、メタバース/XR領域において国内トップクラスの事業支援・制作実績を有する企業です。「VRChat」や「Roblox」で国内最大級のコミュニティを運営し、ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事などからの資金調達を実施。戦略から開発・運用までを一貫して支援し、メタバース業界を牽引しています。

URL：https://v-inc.jp