MIDOT × AnotherADdress × CORE キャリアもファッションも自由に。スペシャルトーク&ファッションイベント開催！

株式会社MICHI（本社：東京都港区、代表取締役：北原 規稚子）が展開するドットをモチーフにしたキャリア女性の日常に寄り添うアパレルブランド「MIDOT」は、女性が活躍し続けられる社会をつくることをビジョンに活動しているCORE株式会社、大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス 「AnotherADdress」の2社と合同で、2026年2月21日（土）にスペシャルトーク＆ファッションイベントを開催いたします。

キャリアについて考えることの多い働く女性の皆様、ぜひお気軽にご参加ください。

トークショーのお申し込みはこちらから

https://x.gd/coreevent

※トークショー以外の時間はご自由にご参加いただけます。

【開催の背景】

MIDOTは働く女性が好奇心を忘れず、自分の感性を自由に楽しんでほしいという想いで誕生したブランドで、"DOTを大人の分量で、遊び心のSPICEに"をコンセプトに掲げています。

ファッションサブスクリプションサービス AnotherADdress（アナザーアドレス）は、30～40代の女性がファッションを楽しむことを通じてサステナブルなことを取り入れていくサービスです。

COREは、働く女性のライフ、キャリア面の双方からサポートしたい想いでサービスを運営し、ライフ面のサポートの一環として、ファッションを通じて私らしく生きたいと女性の一歩目の背中を押すイベントを主催しています。

MIDOTとAnotherADdress、COREが共に、キャリア女性が自分らしく自由に生きることを応援するという共通するパーパスを持つことから、今回の合同イベント開催に至りました。

【イベント開催概要】

AnotherADdress TOKYO

＜日時・開催場所＞

日時：2026年2月21日（土）

トークショー&ネットワーキング 13:00~15:00

MIDOT 展示会、AnotherADdressの店舗体験 11:00-20:00

場所：AnotherADdress TOKYO（東京都中央区日本橋1丁目4-1 コレド日本橋3F）

会費：1,000円

参加特典：ライトプラン1ヶ月無料チケット（6,000円相当）

＜イベント内容＞

・AnotherADdressのご紹介

・トークショー「キャリアもファッションも自由に。

～ロールモデルを探すの、そろそろやめない？～」

登壇：古市 優子（Comexposium Japan）、北原 規稚子（MICHI）、尾崎 莉緒（CORE）

・簡易的な骨格診断、AnotherADdressの店舗体験

・MIDOTの体験、受注会

※内容は一部変更となる可能性があります。

トークショーに参加される方はこちらから事前お申込みをお願いいたします。

【登壇者プロフィール】

Comexposium Japan株式会社 代表 古市 優子

慶應義塾大学卒業後、サイバーエージェントを経て2013年よりdmg::events（現Comexposium）に入社、2019年に同社代表取締役社長に就任。欧州大手イベントオーガナイザーComexposium Groupにおける最年少Managing Directorとなる。日本の組織や社会におけるDE&Iの推進に向けて、各種講演やアドバイザー業務など、精力的に活動中。

株式会社CORE 代表 尾崎 莉緒

2017年に株式会社GIGへ参画し、人事・広報を担当。 2022年にCOREを創業し、「リーダーシップのあり方を変える」をミッションに、働く女性のためのコミュニティSNS『CORE』を展開。2025年9月にEast Venturesをリードとし、シードでの調達を実施。

株式会社MICHI 代表取締役CEO/「MIDOT」代表兼デザイナー 北原 規稚子

ライオン株式会社、資生堂にてマーケティングキャリアを積む。資生堂ではTSUBAKI、ELIXIR、MAQuillAGEなど主要ブランドのブランドマネジメントを歴任後、マーケティング本部長、新価値創造マーケティング本部長として、ブランド戦略と組織づくりの両面を管掌。2025年に独立し、株式会社MICHI を設立。現在は、複数の事業を自ら経営しながら、社外役員・外部顧問として企業と同じ目線に立ち、新価値創造に伴走している。2025年11月より自身がデザインするブランド「MIDOT」を展開。株式会社COREの株主。

株式会社MICHI: https://www.michi-inc.net(https://www.michi-inc.net)

MIDOT: https://midotshop.com(https://midotshop.com)

会場提供：AnotherADdress

AnotherADdress（アナザーアドレス）とは460を超えるMaison Margiela、MARNI、Y’s、beautiful people、Theory、ADOREなどのデザイナーズブランドの中から、自由に選んでレンタルできる百貨店業界初のファッションサブスクリプションサービスです。2023年3月よりウィメンズ・メンズの両方に対応し、2023年9月より現代アートの取り扱いを開始。さらに2025年6月より法人向けサービス「AnotherADdress.biz(https://www.anotheraddress.jp/corporate)」を開始し、事業を拡大しています。また、2026年2月より初のリアル店舗「AnotherADdress Tokyo」をコレド日本橋に出店。

関連リリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003518.000025003.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003518.000025003.html)

当イベントに関する問い合わせ先：core@core-official.net

【「MIDOT」について】

社会の価値観が多様化し、働く女性の生き方や美意識も変化する今。

「MIDOT」は、経験を重ねた大人の女性が、好奇心を忘れず、自分の感性と軸で人生をアクティブに楽しむためのブランドとして誕生しました。

ブランド名の由来でもある“DOT”は、人や想い、経験を象徴する“点”。ひとつひとつの点がつながり、やがて線や形となって新しい道を描くように。「MIDOT」は、日常に“遊び心のスパイス”を添え、自分らしさを軽やかに表現するスタイルを提案します。

DOTを大人の分量で、遊び心のSPICEに。

MIDOTのアイテムもAnotherADdressでレンタル可能になる予定です。レンタル開始時期は、別途公式SNS等でお知らせします。



各種関連サービス

AnotherADdress：https://www.anotheraddress.jp(https://www.anotheraddress.jp)

MIDOT：https://midotshop.com(https://midotshop.com)

CORE：https://core-official.net(https://core-official.net)

＜会社概要＞

会社名：株式会社MICHI

設立日：2025年1月23日

代表取締役 CEO：北原 規稚子（きたはら みちこ）

本社：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F

コーポレートサイト：https://www.michi-inc.net(https://www.michi-inc.net)