【ウェスティンホテル横浜】美食の世界航海は地中海へ。パシフィック・テーブル「春を彩る地中海ビュッフェ」4月1日開始。

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、3階インターナショナルビュッフェ〈パシフィック・テーブル〉では、4月1日（水）より、地中海をテーマにした「春を彩る地中海ビュッフェ」を開始します。

2025年にオープンし、初めての春を迎えるパシフィック・テーブルの“美食の世界航海”は、地中海へ。地産の食材をふんだんに使いながら、地中海料理をパシフィック・テーブルならではのスタイルで表現した「春を彩る地中海ビュッフェ」をお届けします。

同ビュッフェは、これまでランチタイム（全日）および土日祝日のディナー限定でご案内してまいりましたが、2月16日（月）からは、平日のディナータイムにアラカルト構成の新たなディナーもスタート。より自由なスタイルで、パシフィック・テーブルの世界観をお楽しみいただけます。

また、1月の開始以来、連日多くのお客様にご来店いただいている「恋するいちごビュッフェ」は、ご好評につき開催期間を4月28日（火）まで延長することが決定しました。

迫力ある直径1メートルのいちごボウルをはじめ、約15種類の多彩ないちごデザートを、引き続き心ゆくまでお楽しみいただけます。

3階パシフィック・テーブル

地中海と聞いて思い浮かぶのは、どこまでも広がる海と空のブルー、そして降り注ぐ明るい陽射し。

パシフィック・テーブルの「春を彩る地中海ビュッフェ」では、そんな地中海の開放的な空気感を、地産の食材とともに表現します。

ライブ感あふれるミートステーションでは、お客様の目の前で切り分ける国産牛リブロインのローストビーフをご提供。ガーリックとレモンを擦り込み、香りとキレのあるアクセントを添えました。脂身と赤身のバランスに優れ、思わず何切れも手を伸ばしてしまう味わいです。パエリアには、春漁が始まったばかりの桜海老を贅沢に使用。桜海老の旨みを余すことなく吸い込んだ米が、春の訪れを感じさせる一皿に仕上がりました。パルミジャーノ・レッジャーノを大胆に器にした地中海レモンのクリームリゾットは、濃厚なチーズのコクにレモンの爽やかな酸味が重なり合う、印象的なマリアージュをお楽しみいただけます。さらに、三崎港から毎日届く鮮魚もビュッフェに登場。メバチマグロのネギトロをはじめとした新鮮な魚介を酢飯にお好みでのせて、世界にひとつだけの海鮮丼をお作りいただけます。

ディナータイムには、グリーンオリーブと塩漬けケイパーを使用したプッタネスカをご用意。生パスタ・タリオリーニならではの、もちっとした食感とソースの絡みをご堪能ください。

また、ゴールデンウィーク期間中はキッズミールといちごのデザートをさらに充実。ご家族で過ごす連休のひとときを、笑顔あふれるダイニング体験として演出します。

気取らず、心地よく楽しむ地中海料理を、パシフィック・テーブルならではの感性で。 芽吹きの季節を祝う「春を彩る地中海ビュッフェ」で、季節のよろこびを分かち合ってみてはいかがでしょうか。

【春を彩る地中海ビュッフェ 開催概要】

開催期間：2026年4月1日（水）～５月31日（日）

*４月29日～5月10日のゴールデンウィーク期間は一部内容を変更いたします。

ランチ

■営業時間：平日―11:30～14:00 土日祝―１. 11:30～13:00 /２. 13:30～15:00（各90分制）

■料金：平日―大人/ 6,950円、お子様（4～12歳）/ 3,475円

土日祝―大人/ 8,650円、お子様（4～12歳）/4,325円

ディナー(毎週土日祝日開催)

■営業時間：17:30～20:30 （左記時間内であれば何時間でもご滞在可能、最終入店は19:00）

■料金：大人/9,200円、お子様（4～12歳） /4,600円

■予約： https://x.gd/g1UCi(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/?msockid=018fa1ed2b3567e629ebb44c2a1766d7)

【ゴールデンウィーク特別 春を彩る地中海ビュッフェ 開催概要】

ランチ

■営業時間：１. 11:30～13:00 /２. 13:30～15:00（各90分制）

■料金：大人/ 9,400円、お子様（4～12歳）/4,700円

ディナー

■営業時間：4/29, 5/1～6,9 は１.17:00～19:00 / ２.19:30～21:30（各120分制）

4/30, 5/7,8,10 は17:30～20:30 何時間でもご滞在可能（最終入店は19:00）

■料金：大人/9,800円、お子様（4～12歳） /4,900円

■予約： https://x.gd/HJrRy(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/?msockid=018fa1ed2b3567e629ebb44c2a1766d7)

2月16日（月）より、平日のディナータイム限定で、ウェスティンホテル横浜オリジナルのEat Wellメニューの中から厳選したアラカルトメニューをご提供します。

忙しい平日の夜、ひとりで軽やかに食事を楽しみたいときにも。ご友人や同僚と、その日の出来事を語り合いながらゆっくり過ごしたいときにも。シーンや気分に合わせて自由に組み合わせていただけるのが、今回のアラカルトメニューの魅力です。

「美食の世界航海」をテーマとするパシフィック・テーブルらしく、ラインアップも多彩。心と身体にやさしいEat Wellの思想を軸にしながら、満足感のある味わいを追求しました。

その日の気分に寄り添う一皿を選び、組み合わせ、味わう。平日の夜を、少しだけ心地よく、少しだけ豊かに。お腹も心も満たされるひとときを、パシフィック・テーブルでお過ごしください。

【パシフィック・テーブル 平日アラカルトディナー概要】

*2月16日～3月31日は月ー木曜日開催、4月1日以降は月ー金曜日開催。（祝日の場合はビュッフェ営業に変わります。 ４月29日～5月10日はビュッフェ営業のみとなります。）

■営業時間：17:30～21:00（L.O 20:30）

■レストランURL：https://www.pacifictable.westinyokohama.com/(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/?msockid=018fa1ed2b3567e629ebb44c2a1766d7)

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/?msockid=018fa1ed2b3567e629ebb44c2a1766d7)

Facebook: https://www.facebook.com/westinyokohama

Instagram: https://www.instagram.com/westinyokohama/(https://www.instagram.com/westinyokohama/)

