【どんどん庵】全店開催！自慢の「きしめん」含む麺３品が100円引２月13日（金）より、４日間限定の『どんどん祭』がスタート！
サガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区 代表取締役社長：鷲津 年春）は、2026年２月13日（金）より、セルフうどんチェーン「どんどん庵」にて、麺類が大変お得な『どんどん祭』を開催いたします。
■ 企画概要：人気の麺３品が「100円引き」
今回の『どんどん祭』では、どんどん庵自慢の「きしめん」をはじめ、人気の麺メニュー３品を期間中100円引きの感謝価格でご提供いたします。
【対象商品（税込価格）】
きしめん（並） ： 通常価格 390円 → 感謝価格 290円
うどん（並） ： 通常価格 390円 → 感謝価格 290円
そば（並） ： 通常価格 430円 → 感謝価格 330円
※（大）も一律100円引き、小サイズは並と同価格でご提供いたします。
■ サイドメニューもお得 ＆ 値引券プレゼント
1. 人気のサイドメニューが「50円引き」
紅しょうが天串 ： 通常価格 190円 → 感謝価格 140円
牛肉入りコロッケ ： 通常価格 160円 → 感謝価格 110円
2. ご来店特典「値引券」配布
配布期間： 2026年２月13日（金）～２月16日（月）
期間中にご来店のお客様へ、次回来店時に使える「値引券」をプレゼントいたします。
※各店なくなり次第終了。
◇ どんどん庵 公式ホームページ
https://www.sagami.co.jp/dondonan/
【どんどん庵について】
東海地区のご当地セルフうどんチェーン店「どんどん庵」は、愛知県、岐阜県、三重県に28店舗展開しており、セルフ方式の強みを活かして、各種メニューをお手頃な価格で提供しております。大きな特徴の一つは、「麺」を「うどん」、「そば」、「きしめん」、「温・冷」の6種類から選ぶことができ、幅広いニーズに対応することができます。
さらに、天ぷら、フライ、おにぎり、丼、各種惣菜などを幅広く取り揃えているほか、名古屋名物の名古屋カレーうどん、みそきしめん、みそかつなども幅広い年齢層のお客様にご愛顧頂いております。とんかつ《かつたに》の併設店舗では、手付けのとんかつを使った定食メニューを、あんかけスパゲッティの併設店舗では名古屋名物のあんかけスパゲッティをリーズナブルにご提供しています。季節限定メニューやオリジナルメニューも豊富に取り揃えております。
※サガミグループの商品券は、一宮尾西店・神の倉店・大垣北店・岐阜長良店以外ではご利用いただけません。
【記載内容に関するお問合せ】
サガミレストランツ株式会社 価値創造支援部 企画・販促チーム
担当：今村 TEL：052-737-6000
E-mail k_imamura@sagami.co.jp
おいしさどんどん！どんどん庵