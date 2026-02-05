「日本DX大賞2026」本日より応募受付開始

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：森戸裕一）は、本日2026年2月5日（木）より「日本DX大賞2026」の応募受付を開始しました。

本年度の最大の特徴は、従来の組織・プロジェクト単位の表彰に加え、変革を推進した「人」に焦点を当てる個人表彰を新設した点です。DXがAI実装フェーズに移行するなか、どの業務にAIを組み込むかの判断、現場の巻き込み、データ基盤の整備といった工程は、推進者個人の力量に大きく左右されます。本アワードは、そうした変革の担い手を可視化し、称えることで、日本全体のDX推進を加速させることを目指します。応募締切は4月24日（金）です。

詳細・応募はこちら：https://dx-awards.jp/

■ 開催背景：AI実装時代に「人」が問われる理由

昨年の「日本DX大賞2025」では158件のエントリーと日本DX大賞2025サミット&アワードでは1,099名のイベント参加者を記録し、DX事例の発信・共有に対する関心の高まりを示す結果となりました。

一方、DXの現場には依然として大きな課題が横たわっています。DXの本質は単なるツール導入ではなく、デジタル技術を活用した事業や組織の変革です。しかし実態としては、ツール導入をもって「DXに取り組んでいる」とする組織がいまだ多く、データ基盤の整備が追いつかずAI活用の段階に進めない企業、そもそも「変わり続ける組織」への転換が果たせないまま取り残されつつある企業も少なくありません。

生成AIの急速な普及は、こうした現実を一層浮き彫りにしています。AI実装に本格的に着手できている組織はごく一部であり、多くの現場が直面しているのは、技術の不足ではなく、業務プロセスの見直し、データの整備、そして何より組織を動かせる人材の不在という構造的な課題です。

だからこそ、先行する事例の成功だけでなく、試行錯誤の過程も共有し、泥臭くも変革を推進してきた「人」に光を当てることが、次の一歩を踏み出すきっかけになると考えております。

2026年のテーマは「変革が、次の変革を生む」。企業・自治体・そして個人の挑戦を可視化し、次の変革の起点となる場として日本DX大賞を開催します。

【新設】個人表彰について

組織の変革には、必ず情熱を持って推進する「人」の存在があります。今年度より新設された個人表彰では、以下の4つの観点で変革のリーダーや支援者を表彰いたします。

・DXリーダー賞：組織内での旗振り役として、推進体制の構築を主導した人物

・DXエキスパート賞：中小企業や自治体を外部から支援した専門家

・エバンジェリスト賞：社内外への発信や人材育成に貢献した人物

・AIインパクト賞：AI活用により顕著な成果を上げた人物

募集部門

自薦・他薦を問わず、以下の部門で事例を募集します。



1. 業務変革部門：

社内の仕事・働き方・意思決定が変わった取り組み

（生産性向上、標準化、内製化、データ活用など）

2. 価値創造部門：

顧客体験の創出やビジネスモデル変革により、新たな価値を生み出した取り組み

3. 庁内DX部門：

行政機関における業務プロセスの改善、働き方改革、職員の業務効率化

4. 地域DX部門：

住民サービス向上、窓口改革、地域課題のデジタル解決

5. サステナビリティ部門：

環境・社会課題への対応を契機に、事業構造や経営判断の仕組みを変革した取り組み

6. 支援部門：

自治体・商工会議所・金融機関・産業支援機関・大学等が、他者のDX推進を支援した取り組み

審査員（五十音順・敬称略）

・岩本 隆 （慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授）

・奥谷 孝司（株式会社顧客時間 共同CEO 代表取締役／オイシックス・ラ・大地株式会社 専門役員 COCO）

・小野塚 征志（株式会社ローランド・ベルガー パートナー）

・河崎 幸徳（経済産業省 商務情報政策局 情報技術促進課 地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長）

・小柳 はじめ（株式会社Augmentation Bridge 代表取締役）

・酒井 真弓（ノンフィクションライター）

・前刀 禎明（ディアワンダー株式会社 代表取締役CEO & CWO／株式会社リアルディア 代表取締役CEO）

・志水 静香（株式会社ファンリーシュ 代表取締役兼CEO）

・正能 茉優（株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役／パーソルキャリア株式会社「サラリーズ」事業責任者）

・鈴木 康弘（株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長）

・谷畑 英吾（滋賀県湖南市 元市長）

・津田 佳明（ANAホールディングス株式会社 上級執行役員 未来創造室長）

・中尾 潤 （可処分時間ラボ 共同代表／一般社団法人熱海市観光協会 ブランディングアドバイザー）

・中村 祥子（伊豆市 CIO補佐官／三島信用金庫 DXアドバイザー）

・森本 淳志（日本政策金融公庫 広報部 部長）

・八子 知礼（株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役）

・吉高 まり（一般社団法人バーチュデザイン 代表理事／東京大学教養学部 客員教授）

■ 受賞によるメリット

ファイナリストおよび受賞団体・個人には、以下の価値を提供します。

1. 広報・PR支援 ：メディア掲載や公式ロゴの活用によるブランディング

2. ネットワーキング：DX推進に取り組む企業・団体・個人との交流

3. 発信の場 ：7月に東京で開催されるサミットでのプレゼンテーション機会

スケジュール

募集期間：2026年2月5日（木）～ 4月24日（金）

ファイナリスト発表：2026年5月19日（火）予定

プレゼン審査：2026年6月16日（火）～ 19日（金）

日本DX大賞2026サミット＆アワード：2026年7月22日（水）・23日（木）@TODAホール＆カンファレンス東京

応募方法・オンライン説明会

応募は公式サイトの専用フォームより受け付けています（応募無料）。

公式サイト：https://dx-awards.jp/

応募のポイントや部門選びを解説するオンライン説明会も開催します。

【オンライン説明会日程（Zoom）】

・2月19日（木）11:00～

・3月18日（水）11:00～

・4月9日（木）11:00～

説明会申込：https://client.eventhub.jp/simpleForm/9ed0f643-ad2e-49c3-8143-7286ff689bcb

【主催】

日本DX大賞実行委員会

構成団体：

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

一般社団法人ノーコード推進協会

Re-Innovate Japan

【特別協力】

株式会社マイナビ（TECH+）