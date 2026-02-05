物価高でも、「Uber Eatsで、いーんじゃない？」全国で「商品代金だけ」でUber Eatsが頼める時代へ

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）は、2026年2月1日（日）より、Uber EatsのデリバリーサービスとUberの配車サービスをお得に使えるサブスクリプションプログラムUber One(https://www.uber.com/jp/ja/uber-one/)のメンバーに向けた特典を大幅に拡充しました。

これまで提供してきた、Uber Eatsの配達手数料0円（※1）に加え、今回新たに、レストランの注文時のサービス料も何度でも0円となります（※2）。これにより、全国のUber Oneメンバーは、対象条件を満たす注文において、商品代金のみ（※3）でデリバリーを利用いただけるようになります。

今回の「サービス料0円」への拡大は、注文時に感じやすい金銭的・心理的なハードルを下げ、商品代金以外のコストをできる限り抑えることで、より使いやすい利用体験を提供することを目的としています。お気に入りのお店の味を、日常の中で気負うことなく楽しめる環境を整えました。

Uber Eats Japan合同会社 代表 ゼネラルマネージャー ユリア・ブロヴキナは、以下のようにコメントしています。

「物価高が続くなか、日々の食事にかかるコストを少しでも抑えたいと考えるお客さまが増えています。今回のUber Oneの特典拡充は、そうした声にお応えし、『商品代金だけでデリバリーを利用できる』という分かりやすく、使いやすい体験を提供したいという思いから実現しました。配達手数料に加え、サービス料も0円となることで、Uber Eatsは、デリバリーを『特別な日の贅沢』ではなく、お客さまの忙しい毎日を無理なく支え、『日常に寄り添うパートナー』であり続けることを目指し、今度もお手頃に利用いただける取り組みを続けてまいります。」

今回の拡充を通じて、「Uber One」は日常的に使いやすい、分かりやすいサブスクリプションサービスへと進化しました。平均月に2回以上（※4）、Uber Eatsでお食事を注文されるお客さまは、多くの場合、Uber Oneに加入した方がお得になる可能性が高くなります。

さらに、Uber Oneメンバー限定の期間限定キャンペーン「Uber One祭り」を、2026年2月4日（水）から2月17日（火）まで開催しています。期間中は、Uber Eatsにて対象商品が最大50％オフとなるほか、Uberの配車サービスにおいても、Uber TaxiおよびUber プレミアムをお得にご利用できる特典をご用意しています。

Uber Japanは今後も、テクノロジーとサービスの進化を通じて、日々の食事や移動といった生活のシーンをより豊かに、より便利にサポートしてまいります。

Uber One特典概要（※5）

- 新規特典：- - レストランの注文時のサービス料が0円（回数制限なし）適用条件：1,200円以上の対象レストランの注文- 既存特典(https://www.uber.com/jp/ja/uber-one/)：- - Uber Eatsの配達手数料が何度でも0円- - Uberの乗車料金の10％分がUber Oneクレジットとして付与- - メンバー限定特典：定期的に提供される、メンバー限定のプロモーションや特別な特典- 対象者：- - 日本全国すべての「Uber One」メンバー（既存・新規含む）

※1 配達手数料0円の特典は、日本国内の Uber Eatsサービスエリア内で、かつ「Uber One」の金色のアイコンが表示されているお近くのお店のご注文にのみ適用されます。

※2 1回のレストランでのお食事のご注文の商品代金（少額注文における手数料等、商品代金以外にかかる手数料を除く）が税込 1,200円以上の場合のみ対象となります。

※3 なお、優先配達・混雑エリア等の選択オプションについては別途料金がかかる場合があります。

※4 利用傾向をもとに算出した参考値です。

※5 Uberは、その任意の裁量で、事前の予告なくいつでも本プロモーションを変更、延長または終了する権利を有しております。また、店舗の都合などにより、事前の予告なく変更・終了する場合があります。

Uber One：サービス料無料の適用方法

※初回のみ、手動での設定が必須となります

- Uber Eatsアプリの「アカウント」から「クーポン・プロモーション」を選択- 「Uber One限定：\1,200で配達手数料とサービス料が\0」を選択し、「プロモーションを追加」をタップ- 以降、対象条件を満たす注文時に、サービス料が自動的に0円となる特典が適用されます

「Uber One祭り」詳細

開催期間：2026年2月4日（水）から2026年2月17日（火）

Uber Eats

期間中、以下のプロモーションを実施します。

- 対象商品が最大50％オフで注文できる特別プロモーション- 対象商品を1品注文すると、もう1品無料でもらえるキャンペーン- コンビニ・酒屋にて対象商品が最大30％オフ- 対象スーパー・ドラッグストアにて、3,500円以上のご注文で30％オフ（割引上限：2,000円）

Uber

通常のUber One特典（乗車料金の10％相当のUber Oneクレジット付与）に加え、キャンペーン期間中は以下の特典を提供します。

- プロモーションコード１.【TXIMAT26(https://rides.sng.link/Aw5zn/hw3r?_dl=uber%3A%2F%2F%3Faction%3DapplyPromo%26client_id%3Duber%26promo%3DTXIMAT26&_smtype=3&_fallback_redirect=https%3A%2F%2Fwww.uber.com%2Fglobal%2Fen%2Fride%2Fapp&_force_redirect=1)】：Uber Taxiのご乗車50%オフx1回（最大割引額：2,000円）- プロモーションコード２.【PREMAT26(https://rides.sng.link/Aw5zn/hw3r?_dl=uber%3A%2F%2F%3Faction%3DapplyPromo%26client_id%3Duber%26promo%3DPREMAT26&_smtype=3&_fallback_redirect=https%3A%2F%2Fwww.uber.com%2Fglobal%2Fen%2Fride%2Fapp&_force_redirect=1)】：Uber プレミアムのご乗車50%オフx1回（最大割引額：2,500円）- プロモーションコード３.【AIRMAT26(https://rides.sng.link/Aw5zn/hw3r?_dl=uber%3A%2F%2F%3Faction%3DapplyPromo%26client_id%3Duber%26promo%3DAIRMAT26&_smtype=3&_fallback_redirect=https%3A%2F%2Fwww.uber.com%2Fglobal%2Fen%2Fride%2Fapp&_force_redirect=1)】：空港発着のUberの配車30%オフx1回（最大割引額：3,000円）※タクシー・ハイヤーが配車可能なエリアはこちら(https://www.uber.com/ja-JP/blog/uber-taxi-service-area-information/)からご確認いただけます。※ご利用時、プロモーションコードを入力し、配車手配を行ってください。※その他、詳細はこちら(https://messages.uber.com/public/messages/2cd5f71d-3e7d-44b3-afc9-31f8e65f36a7)をご確認ください。

Uber Oneとは

「Uber One(https://www.ubereats.com/jp/uber-one?srsltid=AfmBOorfJIsmaWb0a1yhRM3y65hDoLemu_smsPJ9TCVAR-sLiyArTLqU)」とは、Uberの配車サービスやUber Eatsのデリバリーサービスをお得に利用できるサブスクリプション（定額）プログラムです。月額498円または年額3,998円で、メンバー限定の割引や特典が楽しめます。Uber Eatsでは、対象のレストランで1,200円以上、コンビニで1,400円以上、レストラン以外の店舗で 3,000円以上のご利用で、配達手数料が何回でも0円になります。さらに、配車アプリ「Uber」でUber TaxiやUber プレミアムを利用すると、乗車料金10%相当のUber Oneクレジットが付与されます。クレジットは次回以降のUber配車や、Uber Eatsでの注文代金に充てることができます。また2024年12月より、18歳以上の学生が月額349円または年額2,799円でUber Oneをご利用いただける、お得な学生プラン(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/student-plan-2024/)も開始しました。

Uber Eatsについて

Uber Eats(https://www.ubereats.com/jp/feed?diningMode=DELIVERY&lat=35.668124&lng=139.767377&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&so=https%3A%2F%2Fwww.ubereats.com%2Fjp)は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービスです。2015年にカナダ・トロントでサービスを開始して以来、世界1万以上の都市に広まりました。日本では 2016年9月にサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店のアクティブ加盟店舗*1と、12万人のアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct(https://merchants.ubereats.com/jp/ja/services/uber-direct/)」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/ubereats-teens-2025/)」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything （なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去 1 ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去 1 ヶ月間に注文を届けた配達パートナー

Uberの配車サービスについて

Uberは、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォームを世界70カ国以上で提供しており、約50言語に対応したアプリを通して世界中でシームレスな移動体験を提供しています。日本では、Uber Japan株式会社が国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・福岡市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。