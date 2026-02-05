平日夜20時～でも相談できる「夜の全国ITフリーランスお仕事相談会」開催

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、ITフリーランスとしてのキャリア形成や案件選びに関するお悩みを持つ方を対象に、「夜の全国ITフリーランスお仕事相談会」を2026年2月13日（金）に開催します。本相談会は、全国どこからでも参加可能なオンラインと、東京会場限定で対面（オフライン）開催いたします。平日夜の開催とすることで、日中は業務で時間が取りづらい方にも参加しやすい機会を提供します。

■開催背景

ITフリーランスという働き方が一般化する一方で、 案件選びや契約内容に対する不安、フリーランスとしてのキャリア設計の悩みなどの声が多く聞かれます。PE-BANKでは、全国に拠点を持つ強みを活かし、地域差なく相談できるオンライン相談会を実施してきました。今回は、「直接会って相談したい」というニーズに応えるかたちで、東京会場に限りオフライン開催も実施し、参加者の選択肢を広げています。

■開催概要

・イベント名：夜の全国ITフリーランスお仕事相談会

・日時：2026年2月13日（金）

第1回 18:30～19:30

第2回 20:00～21:00

※各回10分前より入場可能

・開催方法：オンライン（バーチャル空間「oVice」）

オフライン（東京会場のみ）

・参加費：無料

・対象者：ITフリーランスとして独立を目指す方

既にフリーランスとして活躍中で、案件をお探しの方

案件選びや働き方に悩んでいる方

■プログラム（全2回共通）

・会社説明会

・個別相談会

■お申込み方法

以下イベントページ内の申し込みフォームより、事前にお申込みをお願いします。

https://pe-bank.jp/fair/20250213/

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ： https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。