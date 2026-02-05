カンロ株式会社とコラボが実現！オリジナルパッケージの「ナインアウトカンロ飴」誕生

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、ナインアウト）は、カンロ株式会社（以下、カンロ）のロングセラー商品「カンロ飴」とコラボレーションした「ナインアウトカンロ飴」が新たに誕生したことをお知らせします。

「ナインアウトカンロ飴」について

1955年の発売以降、長く愛され続けているカンロ飴。砂糖、水飴、醤油、食塩だけのシンプルな原材料が魅力のロングセラー商品です。

みたらしの甘じょっぱさをそのまま味わうことはもちろん、煮詰めて飴にする際に生まれるコクや香りが、さまざまなお料理をおいしくする隠し味としても重宝されています（※1）。

ナインアウトが提供するAIインターフェースもまた、シンプルな構成要素で、企業のあらゆる業務を支えています。

両者の「シンプルな素材から、さまざまな価値を生み出す」という共通の思い、そしてカンロ、ナインアウト双方のブランドカラーであるオレンジの親和性から、今回の特別なコラボレーションが実現しました。

ナインアウトの名にちなんだ「9粒入り」の特別なパッケージで、ビジネスの合間のひとときや、日々のお料理の隠し味としてもご活用いただけます。

「ナインアウトカンロ飴」は、今後ナインアウトの出展する展示会などで配布予定です。ぜひお手に取ってお楽しみください。

※1：カンロ飴のレシピは、「カンロ飴食堂」にて紹介されています。

カンロ飴食堂URL：https://www.kanro.co.jp/kanroameshokudo/(https://www.kanro.co.jp/kanroameshokudo/index.html)

（以上）

カンロ株式会社 会社概要

会社名：カンロ株式会社（Kanro Inc.）

代表者：代表取締役社長 村田 哲也

設立：1912年11月10日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル37階

事業内容：菓子、食品の製造および販売

URL：https://www.kanro.co.jp/

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai