【静岡・富士市】保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE 富士宇東川東町店」2月1日にオープン

福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」を全国に展開する株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、2026年2月1日（日）、静岡県富士市に「ANELLA CAFE 富士宇東川東町店」をオープンいたしました。

本店舗は、ANELLA CAFEとして全国での展開を続ける中で誕生した、新たな拠点のひとつです。



地域に暮らす方々の日常の中で、保護犬猫との出会いをより身近なものにすることを目指しています。

■ 暮らしの延長線上にある保護犬猫との出会い

幅広い層が訪れやすい空間です。

ANELLA CAFEは、保護された犬や猫が、人との関わりの中で安心して過ごし、新しい家族と出会うための場として、全国に店舗を展開してきました。

富士宇東川東町店は、岳南鉄道線・岳南原田駅から徒歩2分というアクセスの良い場所に位置しています。

住宅地にも近く、通勤や買い物の合間など、日々の暮らしの延長線上でふらっと立ち寄り、保護犬猫と自然に触れ合っていただける環境です。

単なる「猫カフェ」「ドッグカフェ」ではなく、行き場を失った犬や猫を保護し、日々のケアを重ねながら、新しい家族（里親）との出会いへとつなげていくことを大切にしています。

▼「ANELLA Group」コーポレートサイト：https://anella-group.co.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」 公式HP：https://wan-time.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」公式SNS：https://www.instagram.com/dogrescue_anella/

■ ANELLA CAFEが大切にする考え方

ANELLA CAFEは、保護犬猫・お客様・運営するスタッフの三者が、それぞれにとって意味のある関係を築ける場であることを大切にしています。

店内で犬や猫と過ごす時間や、ふれあいを通じた体験が、保護犬猫の存在を知るきっかけとなり、入場料などの収益が保護活動の継続を支える仕組みにつながっています。

これまでANELLA CAFE全体では、累計約3,000頭の保護犬猫を新しい家族へと橋渡ししてきました。

訪れた方が過ごすひとときが、保護犬猫の未来を支える力となり、新たな出会いへとつながっています。

▼ 定期的に里親様&卒業犬猫とのオフ会も開催

https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 障がいのある方が活躍する職場で、人と動物の心をつなぐ

ANELLA CAFEは、保護犬猫とのふれあいの場であると同時に、就労継続支援B型事業所としての機能を備えています。

就労支援の取り組みでは、障がいのある方が犬や猫のお世話や接客などの業務を通じて、社会参加に向けた訓練や実務経験を積むことができます。

犬や猫との関わりは、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、利用者の方々が人と人、人と動物、そして地域社会とのつながりを実感しながら、仕事への誇りややりがいを育める環境を整えています。

こうした地域に根ざした取り組みを通じて、人と動物がともに心地よく暮らせる社会の実現を目指しています。

■ 代表取締役 伊東大輝 コメント

「ANELLA CAFEのミッションは『Change one life forever』です。



私たちが関われる命の数は、社会全体で見れば限られたものかもしれませんが、その一頭にとって、私たちとの出会いは人生そのものが変わる大きな転機になります。

富士宇東川東町店は、駅からほど近く、地域の暮らしの中に自然に溶け込む立地にあります。

特別な場所としてではなく、日常の延長線上でふらりと立ち寄り、保護犬猫と触れ合っていただける場になればと考えています。

この店舗が、保護犬猫にとっては安心して過ごせる居場所となり、訪れる方にとっては、新しい選択肢や気づきと出会えるきっかけの場になることを願っています。



地域の皆さまとともに、一頭でも多くの命を次の一歩へとつないでいきたいと思います。」

■ 店舗概要

ANELLA CAFE 富士宇東川東町店

保護犬猫ふれあいカフェ

→2026年2月1日(日) OPEN！！

住所：〒417-0853

静岡県富士市宇東川東町4-16-1階

アクセス：岳南鉄道線 岳南原田駅から徒歩2分

岳南鉄道線 比奈駅から徒歩19分

東海道新幹線 新富士駅から車で12分

営業時間：平日 12:00～18:00

土日祝 11:00～18:00

定休日：不定休

電話番号：050-8881-0061

駐車場：あり（20台）

入場料：

大人：30分 1,000円（延長15分 400円）

子供：30分 500円（延長15分 200円）

店舗SNS：https://www.instagram.com/anella_cafe_fujiutougawa?igsh=b3g0emU4Y2pxdTB6

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：1億8633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：81店舗 ※出店準備中含む

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2654

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492