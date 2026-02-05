ちゅうぎんフィナンシャルグループ、データ活用の高度化実現のためユーソナーを導入～mソナーとプランソナーを駆使し、One to Oneマーケティングの実現へ～

ユーソナー株式会社

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：長竹 克仁、以下ユーソナー）は、株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ（本社：岡山県岡山市、社長：加藤 貞則、以下ちゅうぎんフィナンシャルグループ）にて、ユーソナーサービスが導入されたことをお知らせします。ちゅうぎんフィナンシャルグループは、データ活用の高度化を目指し、ユーソナーを選択しました。

■ユーソナー導入の背景と目的

ちゅうぎんフィナンシャルグループでは、中期経営計画にて、法人部門において「お客さまのステージや経営課題に応じたタイムリーなアプローチを追求」する方針を掲げています。その実現に向け、データ活用の高度化と非対面チャネルを活用した潜在ニーズ発掘体制の確立を目指し、その一つの施策として、法人向けのメールマーケティングを推進しています。各お客さまに対して的確な情報を届ける「One to Oneマーケティング」を目指すにあたって、保有する法人のメールアドレスは、部署や役職などの詳細情報の取得ができないため、役職や担当領域に応じたニーズを分析し、最適化された広告メール配信ができないという課題に直面しました。この課題を解決するために着目したのが、営業担当者が交換した名刺情報でした。名刺情報をグループ全体で営業に活用していくため、名刺管理ツール導入を検討した結果、企業情報＆名刺管理アプリ「mソナー」を5,000ID規模で採用しました。さらに、「One to Oneマーケティング」を実現するためのパーソナライズメールの配信や、法人の潜在ニーズにもとづいた営業活動を実現すべく「プランソナー」も導入しました。

■導入の決め手

他社サービスと比較した結果、以下の点からユーソナーの導入を決定しました。

１.LBCの網羅性の高さとデータ一元化の効率化

ユーソナーの法人企業データベース「LBC」※は、大企業から個人事業主まで全国1250万件を網羅した企業データベースです。mソナーは、このLBCを搭載しているツールであることから、「名刺の電子化」に留まらず企業データを活用したより多角的な営業活動が可能になると判断しました。さらに、LBCは複数システムに散在しているデータを一元化する際の共通キーになり、効率的な名寄せを実現できる点も評価されました。これにより、ちゅうぎんフィナンシャルグループ各社とのデータ連携において活用できると期待されています。

２.顧客の潜在的なニーズとタイミングを捉えた営業活動

ちゅうぎんフィナンシャルグループでは、今までは把握しきれなかったお客さまの潜在ニーズにもとづいた営業活動を実現するため「プランソナー」も導入。mソナーに集約した名刺情報をリスト化し、プランソナーで、各社の業界や企業規模などの基本属性のほか、「DXに興味がある企業」や「脱炭素経営に積極的な企業」などお客さまの興味関心といった定性的な情報を含む属性も付与できます。これにより、メールを送付するお客さまごとにパーソナライズしたメールを配信することが可能になります。また、プランソナーでは、顧客の潜在的なニーズやタイミングを捉えることができるインテントデータを活用できることから、より確度の高いターゲティングリストも作成できる点も評価しました。

３.トライアルで実感した導入効果

ユーソナー導入前のトライアルにて、登録した名刺データとユーソナーの企業データベースが持つ各社の興味関心情報を組み合わせてリスト化し、メール配信を行ったところ、従来の配信時よりもメールの開封やコンテンツのクリック率が高いという結果が得られました。これにより、ユーソナーサービスの活用でOne to Oneマーケティングの実現に近づくことができると実感しました。さらに、中国銀行の支店でもmソナーのトライアルを実施。法人営業担当者より「ｍソナーの情報が新規開拓営業先の情報収集に重宝した」という意見が多数寄せられ、営業現場でもユーソナーの企業データベースが有効に活用できることが確認されました。

■今後の展望

今後は、取引先のWeb行動をもとに推測した興味関心情報など、インテントデータ活用の高度化を進めていきます。これにより、よりお客さまに合った情報を適切なタイミングで提供できるようになり、顧客へのアプローチ精度を向上させることが期待されます。また、ちゅうぎんフィナンシャルグループの中期経営計画では、グループ営業体制の強化を目指しています。今後、LBCを活用し、ちゅうぎんグループ各社における顧客データの一元管理を進め、グループ営業体制の強化を図ることで、より総合的かつ効率的な営業活動を推進していきます。さらに、Salesforce環境とユーソナーを連携させることで、さらなるデータ活用基盤の構築も期待されています。

■株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 執行役員 グループ営業戦略部長 毛利 俊仁さま コメント

ちゅうぎんグループでは、地域のお客さまの「共創パートナー」として総合金融サービスを提供することを目指しています。お客さまごとの経営課題に応じたサービス提供を実現するためには、データ活用の高度化を進めることが不可欠であると考えています。ユーソナーの企業データベースを活用することで、今まで気づけなかったお客さまのニーズを把握し、今後の営業活動においてアプローチの精度が向上することを期待しています。また、将来的にはLBCを利用してグループ全体でお客さま情報の一元管理をすることで、グループ一体となってお客さまのニーズにお応えできる体制整備に活用できると期待しています。

■株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループについて

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループは、岡山県に本店を置く中国銀行の持株会社です。中国銀行は1930年の設立以降、地域社会の皆さまとともに発展してまいりました。2022年「ちゅうぎんフィナンシャルグループ」を設立。ちゅうぎんグループは、地域社会・お客さまと相互に発展する持続可能なビジネスモデルの構築に向けて、お客さま一人ひとりに寄り添った課題解決を実践する企業グループへの変革を目指しています。

サイトURL：https://www.chugin-fg.co.jp

※「LBC」は、日本全国の事業所に11桁の管理コードを採番したユーソナーの法人データです。業種や売上高、利益、従業員数、固定IPアドレスなど豊富な企業の属性情報を紐付けて一元管理しています。取引先データを「LBC」と突合することで、取引先を除いた精微なターゲティングを可能にします。

https://usonar.co.jp/service/usonar/index.php#serviceLbc

＜ユーソナー株式会社について＞

1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供しています。

経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、企業情報&名刺管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

データ社会推進協議会 2024年度DATA‐EX賞（データ社会推進功労者賞）など各賞を受賞。

サイトURL：https://usonar.co.jp/service/usonar(https://usonar.co.jp/service/usonar)

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長 福富 七海、代表取締役社長 長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式市場:東京証券取引所 グロース市場 証券コード ４３１A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL:https://usonar.co.jp(https://usonar.co.jp)

本件お問い合わせ先：ユーソナー株式会社 広報担当（桧山・澤田）メール：pr@usonar.co.jp