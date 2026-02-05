【しゃぶしゃぶ温野菜】春の応援キャンペーン！食べ放題が “中高生限定”で平日「半額」・土日祝「500円引き」～お肉に国産野菜、逸品料理まで60種類以上が好きなだけ食べ放題～

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下、温 野菜）では、 2026年2月12日（木）から3月18日（水）まで、中高生限定で食べ放題コースが割引となる『おめでとう割キャンペーン』を実施します。※温野菜公式アプリ会員限定

～温野菜が新たな門出を応援！初春は家族みんなで笑顔あふれるひとときを～

※通常料金でのご利用1名様につき、1名様（12歳～18歳）が割引となります。 ※本キャンペーンのご利用時は、年齢確認のため身分証のご提示をお願いいたします。

春といえば、進級や卒業、入学などお祝いごとが続く季節。 新しい出会いに胸を躍らせる一方で、少し切なくなる別れもあり、家族に とって人生の大きな変化の時期でもあります。そんな春だからこそ、「家族そろって温野菜のしゃぶしゃぶを囲み、笑顔 あふれる団らんのひと時を過ごしてほしい」という想いから、2月12日 （木）より『おめでとう割キャンペーン』を実施いたします。本キャンペーンでは、中高生（12歳～18歳）限定で、温野菜で人気の食べ 放題コースを平日は半額・土日祝は500円引き（税込）でお得に楽しめる期間限定クーポンをご用意いたしました。バラエティに富んだお肉や新鮮な国産野菜、こだわりの逸品料理、鍋肴などを楽しみながら、大切な人とかけがえのない思い出の時間をお過ごしください。

「おめでとう割キャンペーン」概要

・対象期間 ：2026年2月12日（木）～ 3月18日（水）

・対象商品 ：三元豚コース・温野菜コース・たんしゃぶ厳選牛コース

中高生（12歳～18歳対象）が平日「半額」・土日祝「500円引き（税込）」

・ご利用条件 ：温野菜公式アプリ会員限定のクーポンです。通常料金でのご利用1名様につき、1名様（12様～18歳）が割引となります。

※本キャンペーンは2名様以上でご利用いただけます。

※本キャンペーンのご利用はご年齢確認のため身分証のご提示をお願いします。

※クーポンは、2月12日（木）にアプリ内のクーポン一覧へ表示されます。

※メニューの内容や利用条件は専用ページをご確認ください。

「おめでとう割キャンペーン」専用ページ :https://www.onyasai.com/lp/202602_familycp/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202602_familyCP

※本キャンペーンにかかわらず、小学生「半額」、小学生未満「無料」、60歳以上「500円引き(税込)」は常時適用されます。

初春限定メニューのご案内

「しゃぶしゃぶ温野菜」では、2026年1月21日（水）より初春の季節限定メニューとして「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」の2商品を販売しております。さっぱりとした旨みが魅力の“紅”の「梅たんしゃぶ」と、今年初登場となる、まろやかなコクと旨みが特長の“白”の「鶏白湯しゃぶ」を組み合わせた紅白二彩の構成は、温野菜として初の試みです。紅と白が織りなす彩りと味わいが、特別な季節にふさわしい、あたたかな食卓の時間を演出します。この機会にぜひ、縁起の良い紅白鍋をご堪能ください。

■商品概要

商品名 ：梅たんしゃぶ／鶏白湯しゃぶ

販売開始日：2026年1月21日（水）～ 3月10日（火） ※販売期間は予告なく変更する場合がございます。

食べ放題 ：お1人様4,180円（税込）～ ※120分制（90分ラストオーダー）

※小学生未満無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き

※『おめでとう割キャンペーン』は対象外のメニューとなります。

詳しくはこちら :https://www.onyasai.com//lp/202601_umetanshabu/?utm_source=release&utm_medium=rel%20ease&utm_campaign=202601_umeCP

温野菜公式アプリについて

温野菜公式アプリでは、キャンペーン情報やアプリ会員限定クーポンの配信に加え、ポイント付与や予約機能など、日常使いに便利な機能を多数ご用意しております。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開