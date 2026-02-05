ドトールコーヒーショップで2月19日より「ふわりと香る。桜フェア」スタート

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップで２月19日（木）より、「ふわりと香る。桜フェア」をスタート。今年は、「ゆず香る 桜オレ」、「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～」、「桜香る ピーチグリーンティー」等のドリンクメニューや、「桜香るパリパリチョコミルクレープ」、「もっちり桜どらやき」、「しっとり桜バウムクーヘン」、「ふんわり桜マフィン」等、桜風味のスイーツをご用意しました。さらに、春だけの特別なコーヒー「プレミアムローストコーヒー桜」と、コーヒーと相性抜群の「桜香るショコラフィナンシェ」も数量限定で発売します。

また、2月19日（木）～4月8日（水）の期間中、「ドトール バリューカード」をご利用の方に嬉しいポイントプレゼントキャンペーン等を開催。

ワクワクする春の訪れを、ドトールコーヒーショップの新メニューと一緒にお楽しみください。

商 品 名：ゆず香る 桜オレ （ホット・アイス）

価 格：Sサイズ 540円（税込）～

淡い桜色の桜ミルクと、香り高くすっきりした酸味の木頭柚子ジュレをあわせた春限定のドリンクです。ホイップの上には柚子ジュレソースをトッピングし、さらに抹茶パウダーとさくらパウダーをふりかけ、春らしい見た目に仕上げています。桜ミルクは、ほのかに桜が香るやさしい甘さに仕立てており、春の訪れを感じさせる一杯です。

商 品 名：ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～（アイスのみ）

価 格：640円（税込）

淡い桜色の桜ミルクと抹茶わらびもちをあわせた春限定のドリンクです。桜ミルクはほのかに桜が香るやさしい甘さに仕立てており、仕上げに木頭柚子ジュレを加えることでより和のテイストにしております。抹茶わらびもちの食感も楽しい、お花見にぴったりなデザートドリンクです。

商 品 名：桜香る ピーチグリーンティー（アイスのみ）

価 格：550円（税込）

グリーンティーに春を感じる桜ソースを合わせました。さらに、果肉入りの白桃ソースで、爽やかな味わいと食感をプラス。暖かい春の日にすっきりと飲める期間限定ドリンクです。

※「抹茶キャラメルラテ」は2月18日（水）で販売を終了します。

春限定 桜デザインカップ

「ふわりと香る。桜フェア」の期間中、テイクアウト用のドリンクカップ（ホット・アイス）が数量限定で桜デザインに！ 桜メニューだけでなく全てのドリンクが対象ですので、いつものドリンクをお持ち帰りいただく際も、桜デザインのカップで春を楽しんでいただけます。

商 品 名：桜香るパリパリチョコミルクレープ

価 格：540円（税込）

ひとつひとつ丁寧に焼き重ねた香ばしいクレープ生地に、口どけの良いホイップクリームと苺チョコを重ね合わせました。トップには、苺風味のナパージュで艶やかにコーティングし、桜の香り漂うホイップクリームとソースで華やかに仕上げています。

やさしい桜の風味と苺の甘酸っぱさが調和し、春の訪れを感じさせる上品なひと品です。

※「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」は2月18日（水）で販売を終了します。

商 品 名：もっちり桜どらやき

価 格：300円（税込）

桜香るもっちり食感のどら焼きです。

国産よもぎを練り込んだ大福に、やさしい甘さの桜餡を包み、北海道小豆と一緒にサンドしました。

よもぎの豊かな香りと桜の上品な風味が重なり合う、春ならではの味わいです。

※「もっちりどら焼き」は2月18日（水）で販売を終了します。

商 品 名：ふんわり桜マフィン

価 格：290円（税込）

桜の葉を練り込んだマフィン生地に、上品な甘さの桜餡を忍ばせました。天面には淡いピンク色のクランブルをのせて、春らしく仕上げています。ほんのり広がる桜の香りとともに、春の訪れをお楽しみください。

※「ブルーベリーマフィン」は2月18日（水）で販売を終了します。

商 品 名：しっとり桜バウムクーヘン

価 格：290円（税込）

北海道産生クリームを使用しやさしい甘さに仕上げた、しっとり食感のバウムクーヘンです。桜の香りがふわっと香る、この時期だけの春の味わいをお楽しみください。

※「香ばしメープルバウムクーヘン」は2月18日（水）で販売を終了します。

商品名：桜香るショコラフィナンシェ

価 格：730円（税込）（1箱/３個入）

淡い桜色のしっとりしたフィナンシェの中央に、愛らしいピンク色の桜味ショコラクリームをあしらいました。フィナンシェ生地に混ぜこんだ塩漬け桜葉が奥深くやさしい味わいを生みだします。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※当商品は、数量限定のため商品がなくなり次第販売を終了します。

商品名：プレミアムローストコーヒー桜

価 格：コーヒー粉（200ｇ）1,360円（税込）

ドリップカフェ（5パック）590円（税込）

生豆生産国：エチオピア、グアテマラ、他

焙 煎：中煎（ミディアムロースト）

2018年の発売以来、毎年人気の春のコーヒーを今年も販売します。エチオピア産のコーヒーをメインにブレンドし、桜チップで燻しながら焙煎。八重桜の花と大島桜の葉から作った桜パウダーを合わせました。春風のように華やかな桜の香りがふんわり香る、やさしい甘味に仕上げています。ドトール独自のブレンディング技術によって仕上げた春限定のコーヒーは、そのままではもちろん、砂糖を入れるとさらに鮮やかな香りを感じていただけます。



※「コーヒー粉（200ｇ）」は豆を挽いてあります。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※当商品は、数量限定のため商品がなくなり次第販売を終了します。

ドトール バリューカード100ポイントプレゼントキャンペーン

期間中、ドトール バリューカードで対象の桜メニューを1点以上と桜コーヒー（粉・ドリップ）を１点以上購入いただいた方に、もれなく＋１００ポイントをプレゼント！

●キャンペーン期間：2026年2月19日（木）～4月８日（水）

●対象商品

桜メニュー：「ゆず香る 桜オレ」、「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～」、「桜香る ピーチグリーンティー」、「桜香るパリパリチョコミルクレープ」、「もっちり桜どらやき」、「しっとり桜バウムクーヘン」、「ふんわり桜マフィン」、「桜香るショコラフィナンシェ」（1箱／3個入）

桜コーヒー（粉・ドリップ）：「プレミアムローストコーヒー桜」（粉・ドリップ）

※ポイントの付与は期間中１回までです。

※期間中であれば、桜メニューと桜コーヒー（粉・ドリップ）の購入は、同一店舗や同日や同一会計でない場合もポイントプレゼントの対象となります。

※一部店舗では対象商品が異なる場合や、取り扱いのない場合がございます。

※ポイントの付与は2026年4月末予定です。

ドトール バリューカードポイント ステップアップキャンペーン

ドトール バリューカードアプリでエントリーの上、期間中に対象の桜メニューまたは桜コーヒーをドトール バリューカードで購入いただいた方に、1回の会計ごとにもれなく＋１０ポイントをプレゼント！ さらに、５回以上の会計でボーナスポイントとして＋５０ポイントをプレゼント！ おひとり様、最大＋１００ポイントをプレゼントします！

●アプリエントリー期間：2026年2月16日（月）～4月８日（水）23:59

●キャンペーン実施期間：2026年2月19日（木）～4月８日（水）

●対象商品

桜メニュー：「ゆず香る 桜オレ」、「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～」、「桜香る ピーチグリーンティー」、「桜香るパリパリチョコミルクレープ」、「もっちり桜どらやき」、「しっとり桜バウムクーヘン」、「ふんわり桜マフィン」、「桜香るショコラフィナンシェ」（1箱／3個入）

桜コーヒー（粉・ドリップ）：「プレミアムローストコーヒー桜」（粉・ドリップ）

※本キャンペーンは、ドトール バリューカードアプリからのエントリーが必要です。

※一部店舗では対象商品が異なる場合や、取り扱いのない場合がございます。

※ポイントの付与は2026年4月末予定です。

ドトール バリューカードアプリ専用 “桜フェア限定着せ替えオリジナル券面”プレゼント！

期間中、ドトール バリューカードで購入いただいた方を対象に、ドトール バリューカードアプリ専用“桜フェア限定着せ替えオリジナル券面”をプレゼント！ レシートに印刷されている二次元コードからダウンロードしてゲット！ 期間ごとに異なる３つのデザインを、ぜひコンプリートしてください！

レシート発行期間

第1弾 2026年2月19日（木）～ 2026年2月22日（日）（ダウンロード期限：3月4日（水））

第2弾 2026年3月5日（木）～ 2026年3月8日（日）（ダウンロード期限：3月18日（水））

第3弾 2026年3月19日（木）～ 2026年3月22日（日）（ダウンロード期限：4月1日（水））

※“桜フェア限定着せ替えオリジナル券面”の使用期限は2026年４月30日（木）までです。

桜フェア特設ページ＜ https://www.doutor.co.jp/dcs/menu/fair/sakura2026/index.html ＞

※キャンペーン詳細は2月16日（月）0時開示、商品情報は2月19日（木）0時開示予定

関連ウェブサイト

株式会社ドトールコーヒーウェブサイト：https://www.doutor.co.jp/

ブランドサイト：https://www.doutor.co.jp/dcs/

桜フェア特設ページ：https://www.doutor.co.jp/dcs/menu/fair/sakura2026/index.html （2月16日以降順次開示）

公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」: https://onlineshop.doutor.co.jp

公式フェイスブック：https://www.facebook.com/Fun.Doutor.Fan/

公式X: https://twitter.com/DoutorCoffee_co

公式Instagram：https://instagram.com/doutor_coffee_official