【新刊】感性で学ぶ教養書！ 哲学＆心理学用語100語を美麗イラストとともに解説『心の深層をのぞいてみる図鑑』 2月5日（木）発売
株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『心の深層をのぞいてみる図鑑』を2026年2月5日（木）に発売します。
本書は、哲学と心理学の「心」にまつわる学問用語100語を解説する教養書です。「考える葦」「コペルニクス的転回」といった哲学用語や、「フェルトセンス」「エス・自我・超自我」といった心理学用語を、美しいイラストとともに解説。用語の意味からインスピレーションを受けたイラストを16名のイラストレーターが描いているので、知識だけでなく感性でも学べる新しい用語事典となっています。
また、「心」について多角的な視点から考えることができる章立てとなっています。
1章では「自分を中心とした心の動き」、2章では「人間の感情や行動原理」、3章では「社会や他者との関わり」、各章、テーマに沿った用語が収録されています。
哲学の監修は中央大学教授・青木滋之先生、心理学の監修は立正大学名誉教授・齊藤勇先生が担当しているので、用語解説の読み応えも十分です。
自分や他人の「心」を深く知りたい方や、哲学や心理学のキーワードを創作活動に活かしたい方におすすめの1冊です。
参加イラストレーター
aika inagaki、飯田愛、カタユキコ、koji、齋藤州一、すにょ、そねぽん、高橋あゆみ、中辻作太朗、ねり、nomi ayaka、HER、hale、FUCA FUCA WHO、与、yogg
もくじ
1章 心の庭をのぞいてみる
考える葦／我思う、ゆえに我あり／主体と客体／生得観念／タブラ・ラサ…など
2章 心のゆらぎをのぞいてみる
感情／ジェームズ＝ランゲ説／エロース／あれか、これか／ペシミズム…など
3章 「私」と世界をのぞいてみる
イデア／ダーザイン／世界内存在／ロゴス／顔／言語ゲーム／因果律…など
【本書概要】
■タイトル：『心の深層をのぞいてみる図鑑』
■監修：青木滋之・齊藤 勇
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年2月5日（木）
■価格： 定価1,870円（1,700円 + 税）
■判型・ページ数： A5判/192ページ
■ISBN：9784791634590
【販売ページ】
■Amazon：https://amzn.asia/d/00WobdnJ
■楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18478439
