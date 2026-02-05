恐竜からチョコのサプライズ?! バレンタインも体験型コンテンツが満載「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」

YMC冬季山下公園イベント実行委員会

開催期間：2025年12月6日(土)～2026年3月1日(日)

特設サイト：https://winterwonderpark.yokohama(https://winterwonderpark.yokohama)

YMC冬季山下公園イベント実行委員会（構成：YMC協議会、横浜市 他）は、横浜・山下公園で開催中の「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26※」において、2月限定で、恐竜をテーマにしたバレンタイン企画やスケートショー、ドッグランやスケートなどを愛犬と楽しめる「Winter Wan!der Park」、限定フードなどの新コンテンツを展開します。

スケートパークでは、2月14日（土）限定のバレンタイン企画「ジュラシック(ハート)バレンタイン スケートデー」を開催するほか、2月22日（日）には「JURASSIC SKATE SCHOOL＆SHOW（ジュラシック スケートスクール＆ショー）」として、恐竜が登場する無料のスケート教室やショーを開催します。

さらに、2月11日（水・祝）から2月15日（日）には「Winter Wan!der Park」として、ドッグランをはじめ、「DOGとワンダースケートパーク」「DOGトレインライド」を展開し、スケートパークやパークトレインを愛犬とともに楽しむことができます。

また、キッチンカーエリアで好評の「Wonder Food Park」では、“お肉”や“旬のいちご”をテーマにした限定フードが登場し、会場を盛り上げます。近隣の横浜マリンタワーでは、期間中、展望フロアでのいちご狩り体験など特別なひと時をご提供します。

バレンタイン企画や愛犬と一緒に楽しめるコンテンツ、限定フード体験を通じて、バレンタインシーズンの横浜を存分にお楽しみください。

※「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」は、横浜の街全体で繰り広げられる「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」に参画しています。

■ジュラシック(ハート)バレンタイン スケートデー

スケートパークでは2月14日（土）限定で、恐竜が登場する特別なバレンタインイベントを開催します。

当日は、恐竜がスケートリンクに登場し、スケートリンクへご来場いただいた方へバレンタインチョコをプレゼントするほか、恐竜と一緒に写真撮影もお楽しみいただけます。氷の上で出会う恐竜と、ちょっと甘いサプライズ。この日だけの、特別なバレンタインの体験をお届けします。

開催期間：2026年2月14日（土）

開催時間：１.14:30～ ２.15:30～ ３.16:30～ ４.17:30～（1回 約15分）

内容 ：スケートリンク来場者へ恐竜がチョコレートをプレゼント、恐竜との記念撮影

※チョコレートは数量限定となります。各回なくなり次第終了となります。

※混雑時は入場制限をする場合がございます。予めご了承ください。

※天候やその他の事情により予告なく変更または中止する場合があります。

■JURASSIC SKATE SCHOOL＆SHOW（ジュラシック スケートスクール＆ショー）

氷の上に、恐竜がやってくる！？

迫力の恐竜が登場する、ワクワクいっぱいのスケートイベントとして、スケート教室を2月22日（日）に限定開催します。子どもから大人まで夢中になれる、笑顔あふれるレッスン内容となっております。

さらに、音楽に合わせて滑る恐竜のスケートショーも無料でご覧いただけます。冬の思い出を氷の上でご体感ください。

開催期間：2026年2月22日（日）

開催時間：１.15:00～ ２.17:00～

内容 ：恐竜と一緒にスケート教室、恐竜スケートショー

参加費 ：無料

定員 ：1回15名（先着順・初心者対象）

受付 ：当日スケートパーク受付にてお申込みください（受付30分前）

※天候やその他の事情により予告なく変更または中止する場合があります。

■愛犬と楽しめる「Winter Wan!der Park」

2月11日（水・祝）から2月15日（日）には愛犬と一緒に楽しめる「Winter Wan!der Park」を展開します。

ドッグランをはじめ、パークトレインに一緒に乗れる「DOGトレインライド」や、DOGスケートライド（犬専用そり）で楽しめる「DOGとワンダースケートパーク」、限定フォトスポットなど愛犬との思い出づくりを楽しめる多彩なコンテンツをご用意しました。

このほか、ドッグランをご利用すると、犬1頭に対して飼い主1名分が無料になる「マリンタワー特典」（犬有料：1頭税込500円）やペットカート「TAVO」の試乗ブースも登場します。

撮って笑って遊びつくす。“見たことのない愛犬の笑顔”に出会える、特別な1日をここで過ごしませんか？

【ドッグラン】

営業時間

土日祝 ：11:00～17:00

平日 ：13:00～17:00

ご利用料金

土日祝 ：1頭500円／1人500円

例）2名１頭の場合は1,500円

平日 ：1人＋1頭500円／追加1頭300円／1人300円

例）2名１頭の場合は 800円

※営業時間内の入退場自由

※高校生以下は無料

※予約不要

※エリア３区画 （小型犬／中型犬／大型犬）

※お持ち物、ご利用条件、場内注意事項に関しては公式Instagram・Xをご参照ください

Instagram URL ：https://instagram.com/winterwonderpark.yokohama/

X URL ：https://x.com/wwp_yokohama

【DOGとワンダースケートパーク】

営業時間

土日祝 ：11:00～21:00（受付終了20:00）

平日 ：13:00～21:00（受付終了20:00）

ご利用料金

スケート利用 ：大人 1,200円・小人1,000円・親子セット2,000円

（大人は高校生以上、小人は3歳～中学生以下）

DOGスケートライド レンタル

1回 ：800円（1回30分）

※ご利用条件、注意事項に関しては公式Instagram・Xをご参照ください

※安全確保のため、注意事項を必ずご確認のうえご利用ください

Instagram URL ：https://instagram.com/winterwonderpark.yokohama/

X URL ：https://x.com/wwp_yokohama

【DOGトレインライド】

営業時間

土日祝 ：11:30（始発）～19:00（最終乗車）

平日 ：17:00（始発）～18:40（最終乗車）

ご利用料金

：1頭500円／1人500円

※ご利用条件に関しては公式Instagram・Xをご参照ください

※運行時刻表に関しては公式Xをご参照ください

Instagram URL：https://instagram.com/winterwonderpark.yokohama/

X URL ：https://x.com/wwp_yokohama

【ドッグカートの試乗サービス】

「Winter Wan!der Park」の開催期間中、パーク内でお楽しみいただける、ドッグカートの試乗サービス（無料）を実施します。

開催時間

土日祝 ：11:00～19:00

平日 ：13:00～19:00

■2月の「Wonder Food Park」は“旬のいちご”を体験型で楽しめる！

人気のキッチンカーエリアで好評の「Wonder Food Park」では、２月は２つの限定テーマをお届けします。2月6日（金）～8日（日）はお肉をテーマとした「Meat the Moment」を、2月21日（土）～23日（月・祝）はいちごをテーマとして「Hello Strawberry」展開します。

「Meat the Moment」は、ジューシーなお肉料理を中心に、個性豊かなキッチンカーが集結します。さらに、 8日（日）限定で、横浜の人気ハンバーグレストラン「ハングリータイガー」が初出店します。この期間だけの特別なフード体験をお楽しみください。

「Hello Strawberry」は、いちごを使用したメニューを提供するキッチンカーに加え、いちご農園も出店し、フレッシュないちごやフレッシュスムージーの販売を予定しています。また、会場近隣の横浜マリンタワーでは、期間中、展望フロアでのいちご狩り体験や、いちごマルシェを予定しており、旬のいちごを存分にお楽しみいただけます。

開催期間

Meat the Moment ：2026年2月 6日（金）～2月 8日（日）

Hello Strawberry ：2026年2月21 日（土）～2月23日（月・祝）

開催時間 平日 : 13:00～20:30（20:00ラストオーダー）

土日祝 :11:00～20:30（20:00ラストオーダー）

※天候やその他の事情により予告なく営業時間の変更または中止する場合があります。

＜本田望結 Winter Wonder Park Yokohama 特別スケート教室詳細＞

本イベントのスペシャルアンバサダーを務める女優・フィギュアスケーターの本田望結さんによるスケート教室を開催いたします。初めてスケートを体験するお子さまも安心して受講していただける内容となっています。レッスン後には本田望結さんと一緒に記念撮影を行います。

イベント名 ：本田望結 Winter Wonder Park Yokohama特別スケート教室

日程 ：2月11日（水・祝）

開催時間 ：各日1回目11:00～／2回目14:00～（受付30分前）

会場 ：「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」スケートパーク

参加人数 ：1回30名（先着順）

対象 ：初心者（5歳～15歳）

内容 ：準備（10分）、基礎スケートレッスン、集合写真撮影（50分）

参加費 ：5,000円（貸靴料込み）レッスン終了後の当日営業時間内の滑走無料（当日お支払い）

お申込み方法：https://forms.gle/wdzLpQBAzmGL7zrBA

※参加費は当日受付にてお支払いください。

※靴の履替・準備運動・記念撮影の時間が含まれています。

※ヘルメット・プロテクター無料貸出あり。

※レッスン終了後、保護者の方の当日営業時間内の入場料（滑走チケット料）は含んでおりません。別途、入場料（大人1,200円）お求めください。

※当日または事前予報の天候（当日レッスン中の急な荒天）により休講になる場合があります。休講の場合、中止とさせて頂きます。

【「本田望結 Winter Wonder Park Yokohama特別スケート教室」に関するお問い合わせ】

Winter Wonder Park Yokohama スケートパーク事務局

Mail ：wwy-school@tv-jp.com

デスク ：Winter Wonder Park Yokohama スケートパーク受付

受付時間：平日 11：30～18：30

※WEBからのお申込みいただいた方は、事務局よりご連絡させていただきます。

※スケートパーク受付デスクでの受付時間は11:30～18:30となります。

■コンテンツ

※スケートパークやWinter Wonder Expressにおける通常営業時間などについては、下記プレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000150494.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000150494.html)

■Winter Wonder Park Yokohama 2025-26

「Winter Wonder Park Yokohama」は、横浜の歴史ある3地区が共同で企画・運営し、地域が一体となって冬の魅力を発信する、横浜の冬を代表する恒例イベントです。

今年は、「Shiny Winter」をテーマに、光と音楽に包まれた特設スケートリンクを中心に据え、幻想的な空間をご提供します。また、新アクティビティとして、山下公園内を走るパークトレイン「Winter Wonder Express」など、多くの方が楽しめる様々なコンテンツも登場。このほか、キッチンカーや週末のDJブースによる音楽パフォーマンスなど、光・音楽・食・アクティビティが融合した“冬の体験型パーク”として、より充実した時間をお届けしています。

＜開催概要＞

イベント名称 ：Winter Wonder Park Yokohama 2025-26

開催期間 ：2025年12月6日(土)～2026年3月1日(日)

平日13:00～21:00 土日祝11:00～21:00

開催場所 ：山下公園（おまつり広場近辺）

入場料 ：無料（スケートパークは有料）

主催 ：YMC冬季山下公園イベント実行委員会（構成：YMC協議会・横浜市 他）

公式HP ：https://winterwonderpark.yokohama

Instagram URL ：https://instagram.com/winterwonderpark.yokohama/

X URL ：https://x.com/wwp_yokohama

■YMC冬季山下公園イベント実行委員会について

「YMC冬季山下公園イベント実行委員会」は、“横浜の未来に紡ぐ”をテーマに、山下公園の冬季イベントとして「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」を開催し、地元観光・産業の賑わいづくり、発展に寄与することを目的としています。同委員会は、山下公園通り会、協同組合元町SS会、横浜中華街発展会協同組合、横浜市の4つの組織を中心に構成されており、冬の横浜のブランディングを目的として地元横浜を盛り上げる活動を展開していきます。

■THE YOKOHAMA ILLUMINATION

横浜都心臨海部の各地で行われるイルミネーションイベントをつなぐキャンペーンとして開催されています。観光地や商業施設、商店街などで展開されるイベントや、デジタルスタンプラリー、イルミネーション・夜景フォトコンテストなどを実施しています。

開催期間 ：2025年11月～2026年2月

開催場所 ：横浜都心臨海部

（横浜～桜木町・みなとみらい～野毛・伊勢佐木町～

関内・石川町～山下・中華街・元町周辺ほか）

公式HP ：https：//yorunoyo.yokohama/

X URL ：https://x.com/yorunoyo_event