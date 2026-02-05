【Yahoo!広告】ディスプレイ広告（運用型）インストリーム広告を全広告主向けに提供開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、本日より、動画番組内に広告を配信する「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）インストリーム広告」（以下、インストリーム広告）を全広告主向けに提供開始しました。

■提供拡大の背景と概要

近年、生活者の動画視聴スタイルがPCやスマートフォンにとどまらず、コネクテッドTV（インターネット接続機能のあるテレビ）など、多様なデバイスに拡大しています。これに伴い、商品やサービスの特長を短時間で伝えられる動画広告を、番組コンテンツの視聴文脈の中で自然に届けたいという広告主のニーズが高まっています。

こういった背景を受けて、これまでLINEヤフーの営業担当者がついている一部広告主に向けて先行提供していた「インストリーム広告」の提供を「Yahoo!広告」の全広告主に拡大します。今後は「Yahoo!広告」のアカウントを持つ広告主であれば、誰でも利用することができます。

ご参考：

・【ディスプレイ広告（運用型）】インストリーム広告の開始について - LINEヤフー for Business（2025年9月16日公開）(https://www.lycbiz.com/jp/news/yahoo-ads/20250916/)

・【ディスプレイ広告（運用型）】インストリーム広告でABEMAへの配信に対応 - LINEヤフー for Business（2026年1月15日公開）(https://www.lycbiz.com/jp/news/yahoo-ads/20260114/)

■利用方法

詳細は以下URL先の資料をご確認のうえ、お申し込みください。

https://workers-hub.box.com/shared/static/880qspyveg138f98zh5jzmnss31jia9a.pdf

■インストリーム広告の概要

「インストリーム広告」は、動画番組内に設けられた広告枠へ出稿できる運用型の広告ソリューションです。パソコンやスマートフォンに加えて、コネクテッドTV（インターネット接続機能のあるテレビ）にも配信できる点が特長です。また、動画の長さを選択可能で、商品特性に合わせた柔軟なクリエイティブ設計ができます。

2025年10月にはTVerと連携した「TVer PMP」への接続が可能になったことに加え、12月からはABEMAと連携した「AJA SSP」への接続にも対応し、主要動画配信サービスへの配信機会が拡大しました。

<効率的なターゲットリーチ>

LINEヤフーが保有する豊富なターゲティング設定を活用しながら、月間4,000万人以上（※1）のユーザーへ幅広くアプローチできます。

※1 「インストリーム広告」において、2025年10月10日～11月10日の1ヶ月間でターゲティング可能だったUU数実績

<高い広告効果>

「インストリーム広告」は、平均視聴完了率95％以上（※2）という高い視聴持続性を誇り、さらにLINEヤフーのユーザーデータを活用することで、質の高いターゲットリーチを実現します。

15歳～69歳の男女を対象に実施したWeb調査（※3）では、広告配信サービス別に関心度・好意度・信頼度を比較した結果、「インストリーム広告」が全ての指標で最も高い評価を獲得しています。

※2 LINEヤフー調べ（調査期間：2025年1月1日～8月31日）

※3 調査名：動画メディア利用と広告特性・効果に関する生活者調査

調査実施主体：LINEヤフー株式会社

実施機関：株式会社ビデオリサーチ

調査対象：15～69歳男女の対象サービス・動画サービス利用者

調査対象地域：日本全国

調査手法：Web調査

有効回答数：2,000サンプル（男女半々）

調査実施期間：2025年8月8日（金）～8月11日（月）

<豊富な分析手法>

ユーザーの興味関心や行動などLINEヤフーの持つデータを活用することで、認知から購入に至るまでのマーケティングプロセス全体における広告効果をさまざまな手法で可視化・計測できます。これにより、視聴回数やインプレッション数といった表層的な指標にとどまらず、多角的な観点から自社ブランドの価値や広告効果を把握することが可能です。

LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げ、ユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献していきます。

詳細は以下よりご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/column/displayads-auc/service-information/instream-ad/