【最大30％OFF】人気の猫用ハンモックが進化して登場。“従来品”と“進化モデル”を比べて選べる、犬・猫との暮らしをより快適にする注目ペット用品を楽天お買い物マラソンで展開。

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、楽天お買い物マラソンに合わせ、人気の猫用ハンモックをはじめとした注目ペット用品を対象とした特別セールを実施いたします。

長く支持されてきた定番アイテムに加え、新たに登場した進化モデルもラインアップ。

日常使いのしやすさや、住空間へのなじみやすさに配慮した商品を中心に、犬・猫との暮らしを見直すきっかけとしてご提案します。

【楽天お買い物マラソン期間限定】人気アイテムに使える特別クーポン配布中

- クーポン使用可能期間：2月4日(水)20：00～2月10日(火)01：59まで- クーポン内容：利用で対象商品最大30％OFF- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店セール会場はこちら :https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260204mt/

■人気の猫用ハンモックが“進化モデル”で新登場

吸盤6個タイプ新発売「猫用ハンモック」

PetFun楽天市場店で人気を集めてきた吸盤タイプの猫用ハンモックに、新たに吸盤6個仕様の進化モデルが登場。

耐荷重は25kgで従来の吸盤4個タイプより更に強度が高くなりました。

カバーもリバーシブルに進化リバーシブルカバー

１.サラッと快適なメッシュタイプ

２.ふんわりな座り心地のフェイクウールタイプ

1枚で2役、季節を問わず使いやすい仕様です。

商品詳細

【商品名】猫用ハンモック

【サイズ】

吸盤4個タイプ：

Mサイズ(約)30×45×18cm

Lサイズ(約)30×52×18cm

XLサイズ：(約)30×60×18cm

吸盤6個タイプ：

Mサイズ(約)32×45×26.5cm

Lサイズ(約)32×52×26.5cm

XLサイズ：(約)32×60×26.5cm

耐荷重：吸盤4個タイプ 15kg、6個タイプ 25kg

関連商品：カバーのみ、吸盤のみの販売有り

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0205hamo6/

お買い物マラソン注目のおすすめ3選

お買い物マラソンで特に注目したい人気アイテムを厳選してご紹介します。

１.ペットブラシワンプッシュ式「ペットブラシ」- 軽量＆握りやすいグリップで、毎日のブラッシングも快適- 肌あたりに配慮した高密度ピンが、短毛・長毛の抜け毛をしっかりキャッチ- ワンプッシュ仕様で、抜け毛処理も簡単・時短

【適応種】犬・猫兼用

【価格】1,480円（税込）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0191petbr/30％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VzhTTi1TMUZVLUxCVVItMTJRWA--&rt=２.ふわふわペットベッド選べる2サイズ・4カラー「ふわふわペットベッド」- ふんわり厚みのあるクッション性で、包み込まれるような心地よさ- くぼみ形状＋あご置き設計で、くつろぎやすさに配慮したデザイン- 丸洗いOK＆通年使える素材で、清潔さと快適さを両立

【適応種】犬・猫兼用

【価格】2,100円（税込）～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0038petbl/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RkNONC1ENUMzLVJaVjEtVEc5OQ--&rt=３.ごろ寝クッション窓に設置できる「猫用ハンモック」- マットな質感とナチュラルカラーで、空間に溶け込むシンプルデザイン- 裏面滑り止め仕様で、飛び乗りや寝返りでもズレにくく安心- 撥水加工＆洗濯機OKで、日常使いしやすくお手入れも簡単

【適応種】犬・猫兼用

【価格】4,480円（税込）～

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0185wptbdv3/15％OFFクーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=SFdKQS00QkNULVpDRkQtS0hXOA--&rt=

■他にも人気アイテムを多数ご用意

PetFun（ペットファン）楽天市場店では、2月10日(火)まで楽天お買い物マラソンセールを開催。

店内では対象アイテムに使える最大30％OFFクーポンを配布中のほか、各種クーポンを配布しており、複数商品をまとめて購入したい方にもおすすめです。ぜひご活用ください。

PetFun（ペットファン）楽天市場店 セール会場はこちら(https://www.rakuten.co.jp/petfun/contents/sale/260204mt/)

【今後の展開】

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/