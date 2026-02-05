【2026/2/18 無料セミナー】 物流関連補助金｜令和8年度 最新動向と実践ポイント
令和8年度、物流関連の設備投資向け補助金が大幅に拡充
省人化・自動化・DXを支援する補助金に加え、倉庫・物流センターの建設、マテハン設備導入に対応する制度、1案件あたり最大50億円規模の補助が見込まれる大型補助金まで、活用の幅が一気に広がります。
3月以降に公募開始となる補助金も多く、今が準備を始める最適なタイミング。
一方で、
・どの補助金が使えるのか
・今年度の新設制度・変更点は何か
・自社は対象になるのか（企業規模・対象経費）
・申請から受給までの流れやスケジュール
といった点で、判断に迷う企業が多いのも実情です。
実は今、物流業界にとって「補助金を活用した攻めの投資」が現実的な選択肢に
補助金は返済不要の成長投資資金。
特に物流業は、
・省人化・自動化（マテハン、仕分け、搬送）
・DX、システム連携
・省エネ・脱炭素対応
・処理能力向上、リードタイム短縮
といった投資テーマが、補助金の目的と極めて親和性が高い分野。
その結果、
・効果を数値で示しやすい
・投資規模が大きく、補助額インパクトが大きい
・採択実績が次の補助金活用につながる
という好循環が生まれています。
実際に、
・作業時間40％超削減
・人員削減と処理能力向上を同時に実現
・電力使用量・コストの大幅削減
・物流拠点新設による事業拡大
といった成果が多数出ています。
セミナー開催概要
タイトル： 物流関連補助金｜令和8年度 最新動向と実践ポイント
実施日：2026日02月18日（水）15:00-16:00
開催方法： オンライン（Zoom）
参加費： 無料
詳細・お申し込みは以下よりご確認ください。
セミナーのお申込ページ :
https://www.seaos.co.jp/seminars/logistics-subsidy/
本セミナーについて
本セミナーでは、採択率平均89％の実績を持つ株式会社Profit Consulting 神農 健一 氏を講師に迎え、
物流関連補助金の全体像から令和8年度の最新情報、実務上の重要ポイントまでを体系的に解説。
こんな企業様におすすめ- 物流／倉庫／運送業で設備投資を検討している
- 省人化・自動化・DXを進めたい
- 使える補助金が分からない
- 自社が対象になるか判断できない
- 補助金申請の手続きに不安がある
- まずは情報収集から始めたい
補助金は、一部の企業だけのものではなく、正しく使えば誰でも使える経営戦略です。
無料ウェビナーのため、まずは情報収集としてぜひ参加ください。
【共催企業】株式会社Profit Consulting
https://profit-consulting1.co.jp/lp/hojyokin/
【企業向けの補助金プロフェッショナル】
日本全国の補助金から1社1社の個別ニーズに最適な提案を行う「オーダーメイド型の補助金コンサル」として「完全成功報酬型」で事業計画書の作成から入金まで一貫支援。
大型補助金（大規模成長投資・成長加速化・省力化投資・ものづくり・新事業進出・物流DX推進・物流効率化連携実証など）を中心に採択実績多数あり、累計採択社数154社以上、採択率は平均89%の実績がある。
シーオス株式会社について
シーオスは、「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。
シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」
25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。
- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。
- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、Roboticsの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。
- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。
会社概要
企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）
代表者： 代表取締役 松島 聡
所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F
設立： 2000年1月
事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット開発、業務設計支援、業務受託 ほか
ホームページ： https://seaos.co.jp