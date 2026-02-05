【2026/2/18 無料セミナー】 物流関連補助金｜令和8年度 最新動向と実践ポイント

令和8年度、物流関連の設備投資向け補助金が大幅に拡充

省人化・自動化・DXを支援する補助金に加え、倉庫・物流センターの建設、マテハン設備導入に対応する制度、1案件あたり最大50億円規模の補助が見込まれる大型補助金まで、活用の幅が一気に広がります。

3月以降に公募開始となる補助金も多く、今が準備を始める最適なタイミング。

一方で、

・どの補助金が使えるのか

・今年度の新設制度・変更点は何か

・自社は対象になるのか（企業規模・対象経費）

・申請から受給までの流れやスケジュール

といった点で、判断に迷う企業が多いのも実情です。

実は今、物流業界にとって「補助金を活用した攻めの投資」が現実的な選択肢に

補助金は返済不要の成長投資資金。

特に物流業は、

・省人化・自動化（マテハン、仕分け、搬送）

・DX、システム連携

・省エネ・脱炭素対応

・処理能力向上、リードタイム短縮

といった投資テーマが、補助金の目的と極めて親和性が高い分野。

その結果、

・効果を数値で示しやすい

・投資規模が大きく、補助額インパクトが大きい

・採択実績が次の補助金活用につながる

という好循環が生まれています。

実際に、

・作業時間40％超削減

・人員削減と処理能力向上を同時に実現

・電力使用量・コストの大幅削減

・物流拠点新設による事業拡大

といった成果が多数出ています。

セミナー開催概要

タイトル： 物流関連補助金｜令和8年度 最新動向と実践ポイント

実施日：2026日02月18日（水）15:00-16:00

開催方法： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

詳細・お申し込みは以下よりご確認ください。

本セミナーについて

セミナーのお申込ページ :https://www.seaos.co.jp/seminars/logistics-subsidy/

本セミナーでは、採択率平均89％の実績を持つ株式会社Profit Consulting 神農 健一 氏を講師に迎え、

物流関連補助金の全体像から令和8年度の最新情報、実務上の重要ポイントまでを体系的に解説。

こんな企業様におすすめ

- 物流／倉庫／運送業で設備投資を検討している- 省人化・自動化・DXを進めたい- 使える補助金が分からない- 自社が対象になるか判断できない- 補助金申請の手続きに不安がある- まずは情報収集から始めたい

補助金は、一部の企業だけのものではなく、正しく使えば誰でも使える経営戦略です。

無料ウェビナーのため、まずは情報収集としてぜひ参加ください。

【共催企業】

株式会社Profit Consulting

https://profit-consulting1.co.jp/lp/hojyokin/

【企業向けの補助金プロフェッショナル】

日本全国の補助金から1社1社の個別ニーズに最適な提案を行う「オーダーメイド型の補助金コンサル」として「完全成功報酬型」で事業計画書の作成から入金まで一貫支援。

大型補助金（大規模成長投資・成長加速化・省力化投資・ものづくり・新事業進出・物流DX推進・物流効率化連携実証など）を中心に採択実績多数あり、累計採択社数154社以上、採択率は平均89%の実績がある。

シーオス株式会社について

シーオスは、「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。

シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」

25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。

会社概要

- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、Roboticsの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。

企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）

代表者： 代表取締役 松島 聡

所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F

設立： 2000年1月

事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット開発、業務設計支援、業務受託 ほか

ホームページ： https://seaos.co.jp