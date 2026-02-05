入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、2026年1月21日（水）に、簡単にお子さまの持ち物に名前つけができる「おむつ用お名前スタンプ」に6デザインを追加しました。

小さな子どもが“マイマーク”として認識しやすい、まんまる可愛いデザイン

https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_napkin_index.html?utm_source=News-napkin260205

文字の読めないお子さまが利用する「おむつ」。まんまるフォルムと優しいタッチで、お子さまが「マイマーク」として認識しやすいシンプル可愛いデザインが完成しました。実用性はそのままに、犬・ネコ・メンダコなど親しみやすいモチーフを取り入れることで、毎日繰り返す名前つけ作業の家事を軽減します。

■見ているだけで癒やされる、犬好きにうれしいデザイン

もこもこ、ふわふわとした犬たちが、クッションやみかんに手を添える姿が印象的な犬好きにはたまらないデザインが出来上がりました。ゆるっとした手書きタッチで、押すたびに思わず和むような癒やしを感じられるイラストは、犬好きのパパ・ママにオススメのシリーズです。

■まんまるフォルムが愛らしい、動物モチーフデザイン

めんだこ、うさぎ、ねこをモチーフにしたデザインは、シンプルでありながら印象に残るまんまるフォルムが特長です。かわいさを楽しみつつ、毎日の名前つけをストレスなく続けられるデザインです。

【はんこDEネーム おむつ用お名前スタンプ】

■セット内容：お名前スタンプ1本（印面サイズ：W60×H15mm）、オールパーパスパッド（油性インク）■料金：1,480円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/hanko_napkin_index.html?utm_source=News-napkin260205

文字が読めないお子さまも認識しやすい、オリジナリティあふれるデザイン

保育園・幼稚園の入園・通園準備で必要な紙おむつ。忙しいママにとって、毎日消費する紙おむつに1枚1枚名前を書くことは大変な作業です。そんなママのお助けアイテムとして活躍しているのが「おむつ用名前スタンプ」。2021年のリニューアル後は、約4倍以上の売り上げになるなどご好評をいただいている商品です。

１．文字が読めないお子さまも認識しやすい

紙おむつを使用するお子さまの多くは0歳～3歳で、まだ文字が読めない年齢。“いらすとフレーム”は、イラストで自分のものだと認識しやすくなるように、デザイン全体が生きものや乗りものに見えるように工夫。2歳ごろからはお着替えも自分たちでできるように指導していく保育園が多いため、かわいいマイスタンプで頑張るお子さまを応援できればと考えデザインしました。

2．フォントが選べる

学参・旧字に対応した「まるゴシック」からかわいい「手書き風」まで、全４種類のフォント（書体）から選ぶことができます。また、ひらがなだけではなく漢字やローマ字にも対応しています。

3．オムツ、紙・衣類だけでなく金属・プラスチックにも名前つけできる

付属のインク台は速乾性の顔料系インクなので、朝に「あ、オムツが足りない！」となっても、ポンッと押してすぐに持っていく事ができます。油性マジックのような感覚でご使用いただけるので、おむつだけでなく、紙・金属・プラスチックにも押すことができます。また、お好みに合わせて3色からお選びいただけます。

4．紙おむつだけではなく、さまざまな持ち物に

生地に押してそのまま洗濯することができるので、布オムツやトレーニングパンツ、パンツと段階に応じてお使いいただくことができます。さらに、ランチョンマット、お昼寝布団カバー、上靴袋など、大きめサイズの持ち物にもお使いいただけます。文具や食器にも押すことができ、食洗機にも対応しています。このスタンプ1本でさまざまなものに名前つけができます。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

https://www.seal-de-name.com/stamp/index.html?utm_source=News-napkin260205

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

▼オンラインショップ【本店】https://www.seal-de-name.com/▼SNS【Instagram】https://www.instagram.com/seal_de_name/ （@seal_de_name）【twitter】https://twitter.com/seal_de_name【facebook】https://www.facebook.com/sealdename【LINE】https://page.line.me/bhb5651p【コラム】https://www.seal-de-name.com/mamalove/▼関連記事https://newscast.jp/smart/news/7967761（おむつ用スタンプ）https://newscast.jp/smart/news/0073828（でらっくす21点セット）https://newscast.jp/smart/news/5613499（らいと13点セット）https://newscast.jp/news/9311603（タグ用お名前スタンプ）https://newscast.jp/smart/news/3231113（タグ用お名前スタンプmini）■会社概要社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役：紀之定 良太設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/