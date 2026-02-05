全国農業協同組合連合会栃木県本部（所在：栃木県宇都宮市、代表：中村 昌文、以下JA全農とちぎ）は、東京スカイツリータウン(R)ソラマチひろばにて、栃木県産のいちご“とちあいか”を試食いただけるイベント「とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカーinソラマチひろば」を2026年2月11日（水・祝）に開催いたします。イベントには10年連続で「とちぎのいちご大使」を務める「コリラックマ」も登場し、イベントを盛り上げます。栃木県内の「那須どうぶつ王国」でも3月20日（金）～21日（土）で試食会を開催します。

「Afternoon Tea TEAROOM」（20店舗）では、とちあいかを使ったオリジナルのスイーツメニューを2月19日（木）から期間限定で販売します。また、栃木県内のカフェ2店舗、埼玉県内のカフェ1店舗、神奈川県内のカフェ1店舗とコラボしたオリジナルのスイーツメニューを2月14日（土）から期間限定で販売。

さらに2月14日（土）から、栃木県産のいちご、または栃木県・埼玉県・神奈川県のカフェとのコラボメニューを購入すると豪華賞品が抽選で当たる「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」を実施いたします。





■「とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカーinソラマチひろば」について

イベント「とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカーinソラマチひろば」を東京スカイツリータウン(R)ソラマチひろばにて2026年2月11日（水・祝）に開催いたします。昨年12月に実施したWITH HARAJUKUでのイベントが大好評いただいたことから、第二弾の開催が決定しました。

“とちあいか”は、栃木県のいちごの中心となる品種で、大粒で酸味が少なく際立つ甘みが特徴です。縦に切るとハート形になるという特徴ももっています。イベントでは“とちあいか”を先着順で配布。無料で試食いただけます。また、10年連続で「とちぎのいちご大使」を務める「コリラックマ」も登場！第一弾より提供数やコンテンツも充実させ、パワーアップしたイベントをぜひお楽しみください。





＜とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカーinソラマチひろば＞

https://www.zennoh.or.jp/tc/topics/





【イベント概要】

■開催日時：2026年2月11日（水・祝）11:00～17:00

■場所：東京スカイツリータウン(R)ソラマチひろば（〒131-0045 東京都墨田区押上1丁目1-2）

■参加費：無料





【イベント内容】

■とちあいかの試食

キッチンカーにて“とちあいか”を配布いたします。会場内には喫食スペースも用意しております。

※(1)11：00～12：30／(2)13：30～15：00／(3)16：00～17：00の3部制で配布いたします。

※各回配布数量の上限に達し次第、配布終了予定時刻よりも早めにご案内を締め切らせて頂く可能性がございます。

※いちごは無くなり次第終了となります。ご了承ください。





■いちごの衣装を着たコリラックマの登場・クイズ企画

当日、会場ステージ上にコリラックマが登場。とちぎのいちご大使であるコリラックマに、とちあいかに関する○×クイズを出題。皆様も一緒にクイズをお楽しみください。

※コリラックマは、13:00、15:30に登場予定です。

※当日の天候状況によっては、中止の可能性もございます。ご了承ください。

※周辺施設およびご通行中の方の妨げとなりますため、開演時間前はステージ周辺に待機列はつくらないよう、ご協力をお願いいたします。

※コリラックマと参加者お一人様ずつのツーショット撮影の時間はございませんので、予めご了承ください。





■フォトスポット

10年連続で「とちぎのいちご大使」を務める「コリラックマ」があしらわれた巨大パネルを会場内に設置。ピンクと赤で彩られたフォトスポットをご用意いたしました。 思い出を美しく彩る、フォトジェニックなひとときをお楽しみください。パネルには、“とちあいか”に関する様々な知識も掲載。“とちあいか”の魅力をより深く知ることができます。





■ICHIGO GACHA（いちごガチャ）

簡単なアンケートにご回答いただくと、ガチャガチャに1回ご参加いただけます。ガチャガチャで当たる商品は5種類。栃木県「いちご王国」のキャラクター「いちごちゃん」の缶バッジミラーやアクリルキーホルダー、「いちごモンスター」のステッカー、アクリルマグネット、「いちごちゃん」と「いちごモンスター」のミニクッションストラップをご用意しております。2つのキャラクターが描かれた巨大パネルも設置しているため、フォトスポットとしてもお楽しみください。

※なくなり次第終了





■クリアファイルのプレゼント

当日会場にお越しいただいた方にコリラックマのクリアファイルをプレゼント。

※先着3,000枚配布予定。





■LINE登録でその場で「とちあいか」が当たるキャンペーンも開催！

LINE公式アカウント「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」（https://lin.ee/x9UiAkN）を友だち追加し、会場内で案内されるキーワードをトーク画面にお送りいただくと、「とちあいか」2パックが抽選で20名様に当たる抽選会も実施いたします。ぜひご参加ください。





■「Afternoon Tea TEAROOM」コラボについて

「Afternoon Tea TEAROOM」東京都内13店舗、栃木、埼玉、神奈川、千葉の7店舗、合計20店舗にて、とちあいかを使ったオリジナルのスイーツメニューを2月19日（木）から3月4日（水）までの期間限定で販売します。販売されるスイーツメニューは、『とちあいかづくしのスイーツプレート（栃木県産とちあいかのパフェ＆ショートケーキ）』。パフェとショートケーキを組み合わせたプレートメニューで、とちあいかを贅沢にお楽しみいただけます。





＜「Afternoon Tea TEAROOM」 公式サイト＞

https://www.afternoon-tea.net/article/seasonal-menu/winter2026_03/





商品名：とちあいかづくしのスイーツプレート（栃木県産とちあいかのパフェ＆ショートケーキ）

・価格：紅茶付き 2,600円（税込）

・販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム アトレ上野、メトロエム後楽園、ルミネ北千住、東武百貨店池袋店、京王百貨店新宿店、玉川高島屋Ｓ・Ｃ、ルミネ荻窪、フレル・ウィズ自由が丘、伊勢丹立川店、聖蹟桜ヶ丘京王Ｓ・Ｃ、調布パルコ、セレオ八王子、町田東急ツインズ、東武百貨店宇都宮店、丸広百貨店川越店、ルミネ大宮、横浜ジョイナス、そごう横浜店、大船ルミネウィング、柏高島屋ステーションモール（計20店舗）





・販売期間：2026年2月19日（木）～3月4日（水）

※各日14時～販売 ※各店舗数量限定

・商品特長：酸味が少なく甘さが際立つ「とちあいか」を贅沢に使用しました。ショートケーキはとちあいかをふわふわのスポンジと優しい甘さのホイップクリームでサンド。パフェは濃厚な味わいのブラウニー、ストロベリーハイビスカスティージュレ、ストロベリーローズホイップ、ストロベリージェラートとのハーモニーを楽しんで。





■カフェコラボについて

栃木県内のカフェ「MATSUGAMINE COFFEE BUILDING 101本店」、「ISLAND STONE COFFEE ROASTERS 宮みらい店」、埼玉県内のカフェ「北国とミルク 浦和パルコ店」、神奈川県内のカフェ「イタリア食堂 ポルチェリーノ 新百合ヶ丘店」とコラボしたオリジナルのスイーツメニューを2月14日（土）から3月8日（日）までの期間限定で販売します。

販売されるコラボスイーツメニューは、各店舗2品。満足感のあるメインメニューとお食事の後にもお楽しみ頂けるプチメニューをご用意いたします。パフェやパンケーキ、タルトなど、とちあいかを使用した見た目も豪華なオリジナルスイーツです。





【栃木県「MATSUGAMINE COFFEE BUILDING 101本店」】

メインメニュー 商品名：とちあいかパンケーキ

・価格：2,500円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／AM10:30～11:30・PM14:00～17:30 ※各日数量限定

・商品特長：開業以来、人気メニューとして提供しているパンケーキが初めてアレンジメニューとして登場。旬の栃木県産とちあいかをたっぷり添えたシンプルかつスペシャルな一皿。とちあいかと相性バッチリの練乳を加えた特製クリームで仕上げた、満足の一皿です。





プチメニュー 商品名：とちあいかカスタードタルト

・価格：900円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／日・月・火・水・木 10:00～18:00販売、金・土 10:00～22:00販売 ※各日数量限定

・商品特長：国産発酵バターとマルコナ種のアーモンドプードルをたっぷり使用した香り高いタルトと、みずみずしい華やかなとちあいか。異なる食感とおいしさを繋げるために何度も試行錯誤して完成したカスタードクリームはこの季節だけの特別なおいしさです。短い春の陽気を感じながら、ちょっと贅沢なひとときをお楽しみください。





■カフェについて

・住所：栃木県宇都宮市松が峰2-8-3

・定休日：無休

・カフェ公式サイト：https://www.instagram.com/matsugaminecoffeebuilding/





【栃木県「ISLAND STONE COFFEE ROASTERS 宮みらい店」】

メインメニュー 商品名：とちあいかのパフェ

・価格：1,595円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／8:00～20:00販売（L.O. 19:30）

・商品特長：パフェグラスの底には、甘酸っぱい自家製とちあいかラズベリーソースと爽やかなピーチとミントジュレ、さらにダイス状のとちあいかを忍ばせました。その上には、濃厚でありながら後味さっぱりの生クリーム、ザクザクとした食感が楽しいアールグレイのクランブル、上品な香りが広がるアールグレイカスタードを重ね、贅沢にとちあいかを詰め込みました。トップには、バニラビーンズ入りの濃厚バニラアイスを添え、とちあいか特有の“ハート形の断面”を飾り、華やかに仕上げています。





プチメニュー 商品名：とちあいかのロールケーキ

・価格：テイクアウト864円（税込）、イートイン880円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／8:00～20:00販売（L.O. 19:30）

・商品特長：ピンク色のロール生地にとちあいかを使用したロールケーキ。ロール生地は、ほんのりいちご風味の可愛らしいピンク色に仕上がり、ふわふわもっちりとした生地。中には、いちごの生クリームにごろっととちあいかを入れ巻き上げました。仕上げに、いちご生クリームを絞り可愛らしくとちあいかのハートの断面を飾りました。





■カフェについて

・住所：栃木県宇都宮市宮みらい1-1 ウツノミヤテラス2F

・定休日：不定休

・カフェ公式サイト：https://iscr.jp/





【埼玉県「北国とミルク 浦和パルコ店」】

メインメニュー 商品名：とちあいかと北海道ミルクのソフトクリームパフェ ～ホワイトチョコソース仕上げ～

・価格：1,628円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／11:00～22:30(L.O.料理21:30/ドリンク22:00)

・商品特長：北海道産ミルクの濃厚ソフトクリームととちあいかを使用したパフェ。濃厚なソフトクリームととちあいかのフレッシュ感は相性抜群です。とちあいか100％のソースとゼリーも使用しています。





プチメニュー 商品名：とちあいかのフローズンヨーグルト

・価格：693円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／11:00～22:30(L.O.料理21:30/ドリンク22:00)

・商品特長：甘みと酸味のバランスが美しい「とちあいか」を贅沢に使用したフローズンヨーグルト。ひんやりなめらかな口あたりに、果実のジューシーさが広がります。食後でも軽やかに楽しめる、さっぱり爽やかなデザートです。





■カフェについて

・住所：埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1浦和パルコ5F

・定休日：ビル休館日に準ずる

・カフェ公式サイト：https://www.dynacjapan.com/brands/kitagunitomilk/shops/urawa-parco/





【神奈川県「イタリア食堂 ポルチェリーノ 新百合ヶ丘店」】

メインメニュー 商品名：とちあいかのクリームモンブラン

・価格：1,628円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／11：00～22：00

・商品特長：とちあいかの濃厚な甘みと、なめらかなクリームチーズを重ねた贅沢モンブラン。甘さと酸味のバランスが絶妙で、口どけの良さと上品な余韻を楽しめる一品です。





プチメニュー 商品名：とちあいかのティラミス

・価格：693円（税込）

・販売期間：2026年2月14日（土）～3月8日（日）／11：00～22：00

・商品特長：とちあいかの果肉を使用しさっぱり仕上げたティラミスです。





■カフェについて

・住所：神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1新百合ヶ丘エルミロード5F

・定休日：エルミロード休館日に準ずる

・カフェ公式サイト：https://www.dynacjapan.com/brands/porcellino/shops/shinyurigaoka/





■「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」について

“とちあいか”のハート形から連想される「愛」にちなみ、「愛を伝える」ことをテーマにした「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」第二弾を2026年2月14日（土）10:00より実施します。対象商品（栃木県産とちあいか、とちおとめ、スカイベリー）を購入し、キャンペーンLINEアカウントからご応募いただいた方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼントいたします。栃木県、埼玉県、神奈川県内の4つのカフェとコラボレーションした、メインメニューをご注文いただいた方もご応募可能です。

＜「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」公式LINEアカウント＞https://lin.ee/x9UiAkN

【概要】

■期間：2026年2月14日（土）10:00～3月1日（日）23:59

■対象商品：

共撰マークのあるJAグループ栃木に加盟している「とちあいか」、「とちおとめ」、「スカイベリー」または、カフェとコラボレーションしたメインメニュー

・「MATSUGAMINE COFFEE BUILDING 101本店」：メインメニュー「とちあいかパンケーキ」

・「ISLAND STONE COFFEE ROASTERS 宮みらい店」：メインメニュー「とちあいかのパフェ」

・「北国とミルク 浦和パルコ店」：メインメニュー「とちあいかと北海道ミルクのソフトクリームパフェ ～ホワイトチョコソース仕上げ～」

・「イタリア食堂 ポルチェリーノ 新百合ヶ丘店」：メインメニュー「とちあいかのクリームモンブラン」

■応募方法：

1.対象商品を1個以上お買い上げの購買証明といちごパックを撮影した画像または、対象カフェメニューを撮影した画像とお買い上げの購買証明をご用意ください。

2.LINE公式アカウント「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」（https://lin.ee/x9UiAkN）を友だち追加。

3.LINE公式アカウントのトークルームから案内に従って、

ご希望の賞品の選択後、購入時のレシートといちごパックの写真を撮影・送信へと進み、応募完了。

※お一人様、何度でもご応募が可能です。ただし、お一人様の当選回数は１回まで。

※詳しい応募方法はLINEトーク画面メニューに記載のキャンペーンサイトよりご確認ください。





【賞品について】

■A賞：いちご2パックで応募

Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NA7M（5名様）

乾かすだけで、ナノイーが髪に浸透。髪にうるおい与えます。速乾ノズルで、毛束をほぐし、スピーディーに乾燥します。





■B賞：いちご1パックで応募

とちぎ和牛 サーロインステーキ250g×2枚（10名様）

とちぎ和牛は美しい霜降りと豊かな甘みが特徴です。柔らかな食感と深い旨味で料理を格別に彩る和牛です。





■C賞：いちご1パックで応募

recolte レコルト 自動調理ポット（10名様）

“ほったらかし”でお料理完成！スリムなポット型の自動調理器。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。





■Wチャンス賞：

デジタルギフト2,000円分のえらべるPay（30名様）

A～C賞が外れても、ギフトゲットのチャンス。PayPay、nanaco、waonから好きな商品を選択できます。

※対象のカフェメニューを購入しご参加される方は、A賞～C賞すべての賞にご応募いただけます。





■栃木県内の試食会について

栃木県内の「那須どうぶつ王国」でも、“とちあいか”の試食会を実施いたします。当日は、各施設での買い物や食事利用によるレシートで参加可能な抽選会も実施予定。“とちあいか”1パックや、施設の入場チケット、お菓子が当たります。

【那須どうぶつ王国 試食会 概要】

■開催日時：2026年3月20日（金）～3月21日（土） 9:00～16:00※各日なくなり次第終了

■場所：那須どうぶつ王国 （〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島1042-1）

■参加費：無料 ※入園料別途





■コリラックマについて

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。

リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

(c)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





■とちあいかについて

【とちあいかについて】

「とちあいか」（品種名：栃木i37号）は2018年に開発された栃木県のオリジナル品種です。酸味が少なく甘さが強いのが特徴で、そのまま食べても、ケーキなどのスイーツに添えても美味しく、大きさはとちおとめとスカイベリーの中間くらい。縦に切ると、断面がハート型に見える味も見た目も幸せいっぱいのいちごです。いちごの品種開発は数年かけて行います。「とちあいか」の場合、大粒で甘く、収穫期間が長くて病気に強いという特性を持つ系統を選抜してきました。とちおとめに代わる、栃木県を代表するいちごとして人気上昇中です。





【全国農業協同組合連合会栃木県本部（JA全農とちぎ）について】

農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ、市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家（組合員）に供給する購買事業を行っています。

全国農業協同組合連合会栃木県本部サイト：https://www.zennoh.or.jp/tc/