株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「mofusand わっふれ～む」(250円 税込)を2026年2月10日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929540000.html





mofusand わっふれ～む









■商品特長

ワッフルの凹凸を生かしてフレームに見立てたもちもち生地の表面に、高精細なデザインをプリントした、カスタード味のクリーム入りワッフルです！

ワッフルには、スイーツをモチーフにした全10種類のにゃんこのイラストをプリントしています。

さらに、約50mm×約50mmの正方形シール1枚付き！

四角い形状を活かしたデザインのシールは、描きおろしデザイン1種類を含む全12種類です。





mofusand わっふれ～む(パッケージ1)

mofusand わっふれ～む(パッケージ2)





■mofusandとは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」： https://mofusand-info.jp









■わっふれ～むとは

フレームを模したワッフルの表面に高精細なデザインをプリントしたチルドスイーツです。さらにランダムでシールが1枚付属されています。





過去の商品ラインナップはこちら： https://www.bandai.co.jp/candy/brand/wafframe/









■商品概要

・商品名 ：mofusand わっふれ～む

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929540000.html )

・味 ：カスタード味

・商品サイズ：縦約65mm×横約55mm(パッケージを除く)、

シール…縦約50mm×横約50mm

・価格 ：250円(税込)／232円(税抜)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・発売日 ：2026年2月10日(火)～

・名称 ：洋生菓子

・販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)の

チルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、

店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

・発売元 ：株式会社バンダイ





※店頭に納品されるプリントデザインはランダムです。

※プリントとシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方…冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。





(C)mofusand