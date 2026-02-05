情報技術開発株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎、以下「当社」)は、2026年4月1日より、社名(商号)を「TDI株式会社」に変更いたします。









1. 商号変更の背景と目的

当社は1968年の創業以来、IT黎明期のメインフレームの時代から、クライアントサーバー、インターネット、モバイル、クラウド、そして現在のAI・DXに至るまで、絶えず変化するITトレンドに対応し、お客様のIT戦略をご支援してまいりました。2028年に創業60周年を迎えるにあたり、当社はこれまで以上に俊敏に時代の変化を捉え、次なる成長ステージへと進化します。この「変化への対応力」と「進化への意志」を形にするため、長年お客様やパートナーの皆様に親しまれてきた「TDI」を正式な社名とし、ブランドを統一することといたしました。グループとしての総合力をより強化し、今後、どのようなITトレンドの時代にあっても、お客様に対して最適なソリューションを提供し続けるパートナーとして邁進してまいります。









2. 新しい商号・コーポレートロゴ

商号：TDI株式会社(英文表記：TDI Co., Ltd.)





コーポレートロゴ：

新コーポレートロゴ





新しいコーポレートロゴは、当社が次のステージへ向かう強い意志を表すシンボルです。安定感と躍動感をあわせ持つフォルムには、社員一人ひとりが積極的に挑戦し、お客様とともに未来を切り拓いていくという姿勢を込めています。





タグライン：Together, we Drive Innovation.





「TDI」の頭文字に、お客様やパートナーとともに(Together)、イノベーションを推進する(Drive Innovation)という意志を込めています。









■会社概要

商号 ： 情報技術開発株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本 ： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp