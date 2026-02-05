2025年7月に“お茶のまち”の魅力を発信する食のテーマパークとしてオープンし、わずか半年間で総来場者数50万人、総購入者数30万人を突破した「道の駅そらっと牧之原」(所在地：静岡県牧之原市、運営：株式会社村の駅)は、2026年2月7日(土)から2月23日(月・祝)までの期間、牧之原市の新たな特産品”波乗りレモン”を使用したオリジナルメニューの販売や、生産者さんからの青果直売など、“波乗りレモン”の魅力を存分に満喫することのできる「波乗りレモンフェア」を開催いたします。フェア開催期間中は、「お茶の間食堂」にて、地元高校生考案の「波乗りレモン餃子」を楽しめる「波乗りレモン餃子定食」や「波乗りレモン餃子ラーメン」を販売するほか、「牧之原さとり本店」では、大人気ブリュレクレープに“波乗りレモン”が加わった「波乗りレモンブリュレクレープ」を販売いたします。今、牧之原市が官民一体となり魅力発信に力を注ぐ“波乗りレモン”の様々な美味しさに出会うことのできる、今年が初開催のフェアとなります。ぜひこの機会に足をお運びいただき、“波乗りレモン”の魅力を五感で堪能してみてください。

道の駅そらっと牧之原HP： https://michinoeki-makinohara.com/





“波乗りレモンフェア”を2026年2月7日(土)～2月23日(月・祝)の期間で開催！





■お茶に次ぐ牧之原市の新たな特産品、“波乗りレモン”とは？

日本有数のお茶の産地として知られる静岡県牧之原市。しかし近年は、担い手不足や茶価の低下による茶畑の耕作放棄地が問題に。そこで走り出したのがレモン栽培です。レモン栽培とお茶栽培は、栽培シーズンが異なるため両立可能なこと、牧之原の温暖な気候や土地がレモン栽培に適していたことで、市内では続々とレモン栽培が広がりました。牧之原市が“サーフィンのメッカ”としても知られることにちなみ、「牧之原の美味しいレモンを波にのせて全国へ届けていきたい」との思いで、このレモンは“波乗りレモン“と命名されました。2023年8月には“波乗りレモン部会”が立ち上がり、2026年1月末時点ではなんと部員数は72名にまで拡大。さらに、地元の高校の農業への参画や地元企業や店舗とのオリジナルコラボ商品の誕生など、今“波乗りレモン”の波は様々な場所に広がっています。環境にやさしい栽培方法で生産されること、ワックス・防カビ剤が不使用であることが特徴の“波乗りレモン”は、地域活性化と次世代に向けた持続可能な農業を目指しています。そんな地球にも人にも優しい“波乗りレモン”の波が「道の駅そらっと牧之原」にも到来し、この度コラボレーションフェア開催が決定いたしました！





波乗りレモンと波乗りレモン部会のメンバーの方々





■“波乗りレモン“を使用したオリジナルメニューをフェア開催期間限定で販売！

「お茶の間食堂」と「牧之原さとり本店」では、「波乗りレモンフェア」の開催期間限定で、“波乗りレモン”を使用したオリジナルメニューを販売いたします。お食事からスイーツまで、“波乗りレモン”の新たな美味しさに出会えるメニューをご提供いたします。





【お茶の間食堂にて販売】

●波乗りレモン餃子定食

地元の女子高校生が考案し、昨年開催の「静岡県野菜マシマシ餃子レシピコンテスト」にて決勝に進んだ「波乗りレモン餃子」を主役にした定食で、“波乗りレモン”の爽やかな酸味が食欲をそそる一品です。お客様に生絞りしていただいた“波乗りレモン”果汁で、さっぱりとお召し上がりいただけます。





＜商品概要＞

商品名 ： 波乗りレモン餃子定食

価格 ： 1,100円(税込)

販売期間 ： 2026年2月7日(土)～2月23日(月・祝)

販売店舗 ： お茶の間食堂

アレルギー： 小麦/乳成分/豚肉/鶏肉/大豆/ごま

波乗りレモン餃子定食 1,100円(税込)





●波乗りレモン餃子ラーメン

上記紹介の「波乗りレモン餃子」に合うよう、食堂の人気ラーメンをフェア開催期間限定でリニューアルしました。塩味のラーメンに、“波乗りレモン”の爽やかな風味がマッチした、さっぱりと美味しい特別なラーメンです。





＜商品概要＞

商品名 ： 波乗りレモン餃子ラーメン

価格 ： 1,280円(税込)

販売期間 ： 2026年2月7日(土)～2月23日(月・祝)

販売店舗 ： お茶の間食堂

アレルギー： 小麦/卵/豚肉/鶏肉/大豆/ごま

波乗りレモン餃子ラーメン 1,280円(税込)





【牧之原さとり本店にて販売】

●波乗りレモンブリュレクレープ

牧之原さとり本店で人気のブリュレクレープにさっぱりとした味わいの“波乗りレモン”をふんだんに加えた、甘さと爽やかさが絶妙に重なる一品です。まろやかなカスタードに、爽やかな“波乗りレモン”を使用し、表面はパリッと仕上げました。レモンを絞ってお召し上がりください。





＜商品概要＞

商品名 ： 波乗りレモンブリュレクレープ

価格 ： 1,400円(税込)

販売期間 ： 2026年2月7日(土)～2月23日(月・祝)

販売店舗 ： 牧之原さとり本店

アレルギー： 乳成分/卵/小麦/ゼラチン/アーモンド/大豆

波乗りレモンブリュレクレープ 1,400円(税込)





■屋外テントでは“波乗りレモン”の青果販売やコラボ商品の販売も！

2026年2月7日(土)、8日(日)、21日(土)、22日(日)は、施設屋外にて「波乗りレモン特別ブース」が登場いたします。生産者さんの“波乗りレモン”の青果直売や、“波乗りレモン”の詰め放題イベントの開催、今回開発された“波乗りレモン”を美味しく楽しく絞ることができる作品「しぼーレ」の展示、さらには“波乗りレモン”を使用したビスケットなどのコラボ商品の特別販売も同時開催いたします。





●「しぼーレ」の展示

地元企業が制作した、日本文化の象徴を日常に取り入れた富士山型レモン絞り器で、澱粉混合PP素材による環境配慮、そして地域との連携による社会貢献など、多角的な価値を備えさせた機能美あふれる製品となっております (制作：第一化成株式会社)。

当駅の「お茶の間食堂」にてフェア開催期間限定で提供する「波乗りレモン餃子定食」では、実際に「しぼーレ」をご使用いただき、“波乗りレモン”果汁を餃子につけてお召し上がりいただけます。

「しぼーレ」(制作：第一化成株式会社)





●波乗りレモン使用商品の特別販売

・静岡レモンティー(相良物産株式会社)

・レモン緑茶(マツバ製茶株式会社)

・ウィークエンドシトロン(とこ十和)

・ビスケット(サンフランシスコパイハウス)





左：静岡レモンティー 右：レモン緑茶





※写真はすべてイメージです。









■「道の駅そらっと牧之原」施設概要

名称 ： 道の駅そらっと牧之原

所在地 ： 静岡県牧之原市坂部582-1

面積 ： 約6,700m2

駐車台数 ： 普通車72台／身障者用2台／大型車6台／

EV充電(※2026年度2月設置)

バイク7台程度／駐輪場15台程度(サイクルラック別途有)

施設設備 ： (情報提供・休憩施設)トイレ※24時間利用可能／情報発信スペース

(休憩所地域振興施設)農産物直売所／飲食／FFなど

(イベントスペース)イベント広場／遊具／照明施設／ベンチなど

営業時間 ： 午前9時～午後5時(一部店舗で異なる)

施設運営 ： 株式会社村の駅

管理運営 ： 株式会社TTC

公式サイト： https://michinoeki-makinohara.com





「道の駅そらっと牧之原」外観・内観





■管理運営

会社名 ： 株式会社TTC

代表者 ： 代表取締役 河越 康行

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀686番地

主な事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理／

ブランド店舗の開発・運営／地域創生コンサルタント事業／

店舗プロデュース全般／食のテーマパークの開発・運営／

道の駅の運営／観光土産品の企画／開発／卸販／販売／

美容・健康関連商品の企画・開発・卸・販売／

宿泊・温浴事業／6次産業化ビジネス(農業)

公式サイト ： https://www.ttc-gr.co.jp/









■施設運営

会社名 ： 株式会社村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 静岡県三島市安久322-1

主な事業内容： 食のテーマパーク開発／農産物直売所／

観光土産品の企画開発販売及び品質管理／通信販売事業の展開

公式サイト ： https://www.muranoeki.com/