登山ギアのDNAを受け継ぐ、crosterdragonの最新ゴープコアバッグ

株式会社クロスター

アウトドア用品で70年の歴史を誇るクロスターが展開する


オリジナルブランド「クロスタードラゴン（crosterdragon）」。


過酷な自然環境で培ったノウハウを基に、都市生活にもフィットするデザインへと進化させたシリーズです。


コンセプトは「街に馴染むアウトドア」。


本格アウトドアの機能性を日常に落とし込んだ、ゴープコアスタイルのバッグブランドです。







■ 商品紹介 ― crosterdragon FR Series


多くのバッグメーカーから支持を受けている岡野商事株式会社のオリジナル生地


「Fiber RIP 100」を採用しています。


この生地は、テントや寝袋などにも使用される実績のある素材で、高い引き裂き強度を誇る丈夫な生地。


表面にはテフロン加工が施されており、水や汚れから製品を保護します。


アウトドアシーンはもちろん、日常使いでも扱いやすい仕様です。


100デニールの薄手生地のため、強度を保ちながら軽量なのも特長です。




CRDF-1001 FR backpack 34



\12,800（税抜き）



CRDF-1002 FR backpack 25



\10,400（税抜）



CRDF-1003 FR backpack 18



\9,280（税抜）


CRDF-1004 FR crossbody bag 4



\4,320（税抜）




公式オンラインストアにて販売中。


CROSTER DRAGON（クロスタードラゴン）(https://croster.jp/collections/croster-dragon)


楽天市場はこちら(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/croster+dragon/?sid=338336&l-id=shoptop_shopmenu_search_bar)


公式Instagram:https://www.instagram.com/crosterdragon_official/




商品に関するお問合せ


株式会社クロスター


TEL　03-3845-6868


otoiawase@croster.jp


Instagram:https://www.instagram.com/croster_bags/





■クロスターについて


1959年創業。登山用具とアウトドア用品を中心にクラフトマンシップを発揮したモノづくりを得意とする日本メーカー。アウトドアブランド＜パタゴニア＞創設者、イヴォン・シュイナード氏が1970年代初期に設立したグレート・パシフィック・アイアンワークス（米国シューナード・イクイップメントカンパニー）の伝説的登山ザック「シュイナードドラゴン」の製造を手掛けた登山用具メーカーとして知られる。


登山家の意見とアイデアを日本の確かな技術で作り上げる職人集団は業界の内外から高い評価を得ており、登山アウトドア用品の他、厳格な安全基準が求められる各種製品の開発製造を行っている。




株式会社クロスター https://croster.co.jp/