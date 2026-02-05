【3月5日(木)19:00～開催】体育会出身ビジネスマンが渋谷に集結｜“やり切る力”を武器にする交流会を開催！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年3月5日(木)19:00～COLOR.as 水野代表・XAION DATA 宇田氏の共同企画で、体育会出身のビジネスマンが一堂に会する交流イベントを開催すると発表した。

【3月5日(木)19:00~】渋谷セールス交流会12 ～体育会出身ビジネスマン交流イベント/スポーツで培った力をビジネスに活かす！ ～ by 水野 真由美（COLOR.as 代表） & 宇田 明日香（XAION DATA）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4831622/view

スポーツで培った“やり切る力”を、セールス・ビジネスの現場でどう活かすのか

年度末を迎え、キャリアや働き方を見直す動きが加速する3月。成果主義や営業DX、セールスの自動化が進む一方で、「人として信頼される力」「やり切る力」「チームで成果を出す力」といった、スポーツで培われた資質があらためて注目されています。本イベントは、体育会出身のビジネスマンを中心に、セールス・営業領域で活躍する人材が集うカジュアルな交流会です。体育会系ならではのチームワーク、礼儀、粘り強さ、チャレンジ精神を共通言語に、初参加でも自然と打ち解けやすいのが本会の特徴。単なる人脈作りにとどまらず、共通のバックグラウンドを持つ仲間との出会いが、新たなビジネスチャンスやキャリアの広がりにつながります。時間内の出入りは自由で、友人との参加も可能。“同じ熱量”を持つ仲間と出会える、渋谷の一夜となります。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年3月5日(木) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4831622/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者&ゲスト

株式会社XAION DATA 宇田 明日香

新卒で上場の広告代理店に入社。ナショナルクライアント大手顧客を中心に担当し、顧客グロースを支援。

その後HRTechのスタートアップに転職し、事業責任者としてマーケティングからCSまで一気通貫して管掌。

事業立ち上げから0-1で事業・組織拡大に大きく貢献。

2025年6月に株式会社XAION DATAに参画。現在は2つのSaaSプロダクトのマネージャーとしてIS/FSを管掌。

株式会社COLOR.as 代表取締役 水野 真由美

早稲田大学商学部卒業。 大学卒業後、全日本空輸株式会社客室乗務部入社。 国内・国際線乗務を経て、展示会主催会社での海外営業サポート、化粧品メーカーでの商品企画開発／品質管理、2020年に株式会社COLOR.asを設立し、現在は航空業界出身者のセカンドキャリア支援事業を行っている。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/