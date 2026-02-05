株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本 俊一)は、2026年春夏の新製品として『ビアコーテッドポテトの素』を2月1日(日)より全国で発売しました。





当社インターネット調査では、88.5％の方がフライドポテトを「好き」と答え、食べる頻度についても65.0％と高い数値が得られました。そこで当社は、家庭の常備野菜・じゃがいもを用い、外食店のような食感や味わいのフライドポテトが簡単に再現できるフライドポテトの素を開発しました。





『ビアコーテッドポテトの素』は、乾燥ビール酵母(※)の旨みに、ローストガーリックのコクと黒こしょうでアクセントを付けたフライドポテトの素です。コク旨醤油の味付けで、塩やケチャップなどが要らず、そのまま食べられます。くし切りにし、電子レンジで加熱したじゃがいもに、水で溶いた本品をつけて揚げるだけで、外食店のようなカリカリ食感とサクサク・ホクホク感のフライドポテトが手軽に楽しめます。「キタアカリ」や「男爵」がお薦めのじゃがいも品種です。また、マッシュルーム、ズッキーニ、かぼちゃ、れんこんなどの野菜でもお楽しみいただけます。





※ 乾燥ビール酵母は、ビールの醸造過程で得られる副産物で、アルコール分を含まず独特の旨みが特徴です。





ビアコーテッドポテトの素





■製品仕様

製品名 ：ビアコーテッドポテトの素

容量 ：100g

希望小売価格(税込)：216円

販路 ：量販店などの青果コーナー

発売日 ：2026年2月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：乾燥ビール酵母の旨みとローストガーリックの風味を効かせ、

黒こしょうでアクセントを付けたコク旨醤油味の

フライドポテトの素です。





調理例(ビアコーテッドポテト)





■読者からのお問い合わせ先

株式会社ダイショー お客様相談窓口

TEL： 0120-092-860

URL： https://www.daisho.co.jp