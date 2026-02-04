『宇宙戦艦ヤマト』とアンダーウェアブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】のコラボレーションが遂に始動！2026年2月6日(金) 宇宙に広がる永遠のロマンをアンダーウェアに閉じ込めたコレクションを発売！
HIPSHOP SPACE BATTLESHIP YAMATO Series
日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、SFアニメの金字塔『宇宙戦艦ヤマト』とのコラボレーションアイテムを発売いたします。
BOXER
1974年の放送開始以来、壮大な宇宙を舞台にしたドラマと、時代を越えて語り継がれる名曲とともに多くのファンを魅了してきた『宇宙戦艦ヤマト』。
今回のコレクションでは物語を象徴する戦艦と共に、各キャラクターの名シーンを落とし込んだファンにはたまらないデザイン。
アイコニックなモチーフも取り入れ、HIPSHOPならではの大胆でエネルギッシュなボクサーパンツに仕上げました。
PACKAGE
パッケージにも細部に工夫が凝らされており、名シーンをふんだんに使い飾っても楽しい、集めたくなる一品となっています。
SHOPPER
店頭で「SPACE BATTLESHIP YAMATO Series」をお買い上げのお客様には、青い地球と赤い地球が物語の進行を感じさせる、オリジナルショッパーを差し上げます。
※無くなり次第終了となります。
大人サイズは M / L / LLの3サイズ展開。
アンダーウェアのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。
隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。
機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても！
HIPSHOPの「SPACE BATTLESHIP YAMATO Series」で半世紀を越えて愛される壮大なロマンを、ぜひ日常の中でお楽しみください。
(C)東北新社/著作総監修 西崎彰司
【SPACE BATTLESHIP YAMATO Series】
2026年2月6日(金) 発売
ONLINE STORE
https://hipshop.jp/
HIPSHOP各店
SHOP LIST： https://hipshop.jp/pages/shop
ZOZOTOWN※2月中旬より随時発売
https://zozo.jp/shop/hipshop/
Rakuten ONLINE STORE
https://www.rakuten.co.jp/hipshop/
ADULT SIZE 全6種
各2,800円(税込)
SIZE：
ADULTS／M (ウエスト76～84cm)
ADULTS／L (ウエスト84～94cm)
ADULTS／LL (ウエスト94～104cm)
TYPE：転写プリントポリエステル成型-前閉じ
【ブランド紹介】
BRAND LOGO
■HIPSHOP(ヒップショップ)
今SNSなどで話題の唯一無二のアンダーウェアブランド。
ボクサーのボディーはシームレスボディーですっきりとしたシルエット。
プリントの発色にこだわり、デザインの細かな部分までしっかりと再現。
汗を素早く発散し、さらりとした肌触りをキープする速乾性と伸縮性に優れたポリエステルタイプです。
あなたが欲しいデザインがきっと見つかる。
400種類以上揃えて皆様をお待ちしております。
見えないからこその自由がある。
普段は隠れていたり目立たないアイテムをもっと楽しむモノに。
公式オンラインストア ： https://www.hipshop.jp
ZOZOTOWN ： http://zozo.jp/shop/hipshop/
Instagram(@hipshop.jp)： https://www.instagram.com/hipshop.jp
X(@HipshopOfficial) ： https://x.gd/VzeFN
M&G Inc.