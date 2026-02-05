【グランドオープン】もふもふ猫忍者が大冒険！「ニャンジャ伝説」正式サービス開始！可愛すぎる猫たちと一緒にドキドキ冒険へ出発しよう！

TROOOZE, INC.

TROOOZE（合同会社トローゼ）は、2026年2月5日、App Store（iOS）とGoogle Play（Android）にて、もふもふで可愛い猫忍者たちが活躍する戦略育成型放置RPG「ニャンジャ伝説 可愛い猫たちの放置系アクションRPG」（開発社TOUCH PLAY Corp.）の配信を開始したことをお知らせいたします。

ダウンロードリンク：

App Store（iOS）基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%8B%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E4%BC%9D%E8%AA%AC/id6752889888

Google Play（Android）基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchplay.ninjacatglobal

ダウンロードQRコード：

PV動画：

https://www.youtube.com/watch?v=qX-Rq1e4kpM

可愛い猫たちが大暴れ！『ニャンジャ伝説』の魅力！

癒しと強さを兼ね備えた猫忍者ヒーローたち！

愛くるしい見た目なのに、戦闘では超強力！個性あふれる猫忍者たちが、プレイヤーの相棒として大活躍します。お気に入りの猫を見つけて、最強チームを編成しましょう。

放置でも遊んでもサクサク強くなる！アプリを閉じている間も猫たちが自動で戦闘！寝ている間も、仕事中も、猫忍者たちが勝手に強くなります。

タップ一回で超爽快！華麗なエフェクトのド派手な忍術バトルを楽しめます。

ログインするだけで豪華報酬！毎日アプリを開くだけで、育成に必要なアイテムやレア装備が手に入ります！

忙しい人でも安心！スキマ時間でサクッと遊べて、しっかり強くなれます。

簡単操作なのに、華麗なエフェクトと連続コンボで敵を一掃！可愛い猫たちが繰り出すド派手な忍術スキルは、見ているだけでも楽しめます。

自分だけの猫忍者を育てる楽しさ！豊富な装備とカスタマイズ！伝説の武器、超越装備、召喚獣など、育成要素が盛りだくさん！

見た目も自由に変更可能！装備を変えて、オリジナル猫忍者スタイルを演出！

戦略性も抜群！属性や能力を考えた編成で、戦略的なバトルも楽しめます。

みんなで楽しむオンライン対戦＆協力プレイ！

ギルド仲間と一緒にPvP攻城戦！仲間と力を合わせて、最強ギルドを目指せます。

リアルタイム対戦で腕試し！全国のプレイヤーと白熱のバトルを楽しめます。

ギルドボス、ダンジョン、様々なミニゲームなど、やり込み要素が満載で飽きさせません。

こんな人におすすめ！

猫が大好きな方

可愛いキャラクターに癒されたい方

忙しくてもゲームを楽しみたい方

放置ゲームが好きな方

戦略的な育成RPGが好きな方

オンライン対戦を楽しみたい方

ゲーム概要

タイトル： ニャンジャ伝説 可愛い猫たちの放置系アクションRPG

ジャンル： 戦略育成型放置RPG

配信日： 2026年2月5日

価格： 基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

対応OS： iOS / Android

公式サイト：https://x.com/ninjacats_jp

(C) TROOOZE, INC.

(C) TOUCH PLAY Corp.