【グランドオープン】もふもふ猫忍者が大冒険！「ニャンジャ伝説」正式サービス開始！可愛すぎる猫たちと一緒にドキドキ冒険へ出発しよう！
TROOOZE（合同会社トローゼ）は、2026年2月5日、App Store（iOS）とGoogle Play（Android）にて、もふもふで可愛い猫忍者たちが活躍する戦略育成型放置RPG「ニャンジャ伝説 可愛い猫たちの放置系アクションRPG」（開発社TOUCH PLAY Corp.）の配信を開始したことをお知らせいたします。
可愛い猫たちが大暴れ！『ニャンジャ伝説』の魅力！
癒しと強さを兼ね備えた猫忍者ヒーローたち！
愛くるしい見た目なのに、戦闘では超強力！個性あふれる猫忍者たちが、プレイヤーの相棒として大活躍します。お気に入りの猫を見つけて、最強チームを編成しましょう。
放置でも遊んでもサクサク強くなる！アプリを閉じている間も猫たちが自動で戦闘！寝ている間も、仕事中も、猫忍者たちが勝手に強くなります。
タップ一回で超爽快！華麗なエフェクトのド派手な忍術バトルを楽しめます。
ログインするだけで豪華報酬！毎日アプリを開くだけで、育成に必要なアイテムやレア装備が手に入ります！
忙しい人でも安心！スキマ時間でサクッと遊べて、しっかり強くなれます。
簡単操作なのに、華麗なエフェクトと連続コンボで敵を一掃！可愛い猫たちが繰り出すド派手な忍術スキルは、見ているだけでも楽しめます。
自分だけの猫忍者を育てる楽しさ！豊富な装備とカスタマイズ！伝説の武器、超越装備、召喚獣など、育成要素が盛りだくさん！
見た目も自由に変更可能！装備を変えて、オリジナル猫忍者スタイルを演出！
戦略性も抜群！属性や能力を考えた編成で、戦略的なバトルも楽しめます。
みんなで楽しむオンライン対戦＆協力プレイ！
ギルド仲間と一緒にPvP攻城戦！仲間と力を合わせて、最強ギルドを目指せます。
リアルタイム対戦で腕試し！全国のプレイヤーと白熱のバトルを楽しめます。
ギルドボス、ダンジョン、様々なミニゲームなど、やり込み要素が満載で飽きさせません。
こんな人におすすめ！
猫が大好きな方
可愛いキャラクターに癒されたい方
忙しくてもゲームを楽しみたい方
放置ゲームが好きな方
戦略的な育成RPGが好きな方
オンライン対戦を楽しみたい方
ゲーム概要
タイトル： ニャンジャ伝説 可愛い猫たちの放置系アクションRPG
ジャンル： 戦略育成型放置RPG
配信日： 2026年2月5日
価格： 基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
対応OS： iOS / Android
(C) TROOOZE, INC.
(C) TOUCH PLAY Corp.