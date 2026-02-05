【導入事例】Kaiketsu株式会社様、決定数2倍を実現／面談時間60分→30分／書類作成工数80%削減「人材紹介音声×AIエージェントMENDAN」

ZENoffice株式会社

Zen office株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：岩瀬 恭裕、以下 当社）が提供する 「MENDAN」 は、総合人材サービス企業 Kaiketsu株式会社様が「MENDAN」を導入したことで、面談時間の50%削減（60分→30分）、書類作成工数の約80%削減（30分→5～10分のチェック作業へ）、さらに 決定数2倍 を実現した導入事例を公開しました。

販売職などへのターゲット拡大に伴い、履歴書・職務経歴書を作ったことがない求職者が増える中、面談後の書類作成や上司報告、情報共有が課題となっておりまいた。MENDANの導入により、キャリアアドバイザー（以下 CA）が「面談中の手作業」から解放され、求職者との対話に集中できる環境を整備。面談数の増加と、面談後の進捗率向上につながりました。

■導入効果サマリー（Before / After）

導入背景：

履歴書・職務経歴書を持たない求職者が増え、CA業務が限界に

Kaiketsu株式会社様は、採用マーケティング事業・採用コンサルティング事業・クリエイティブ事業に加え、人材紹介事業（カイケツエージェント）および人材派遣事業（カイケツ派遣）を展開する総合人材サービス企業です。特に、20代の第2新卒・ポテンシャル層向けのエージェントサービスを中心に、求職者と企業のマッチングを支援しています。

同社では、従来は営業職経験者がボリュームゾーンでしたが、事業拡大のため販売職などにもターゲットを拡大。その結果、履歴書・職務経歴書を作ったことがない（作成スキルがない）求職者が増加し、CAが面談後に書類を作成する支援が必要になりました。

・履歴書・職務経歴書を持たない求職者が半数以上

・CAが面談後に 1件あたり約30分 をかけて書類作成

・面談中にもメモや推薦文作成が必要で、求職者の話に集中できない

・面談60分＋面談後作業が重なり、業務を圧迫

・上司報告用の文章作成や、チャットツールでの情報共有にも時間がかかる

導入の決め手：

圧倒的なアウトプット品質と、現場導入しやすい設計・価格

Kaiketsu株式会社様がMENDANを採用した主な理由は以下の通りです。

導入後の成果：

面談30分化で面談数が増加、決定数も倍増へ

- デモで出力された履歴書・職務経歴書のクオリティが圧倒的に高かった- 他社ツールが初期費用10万～20万円帯の中、コストに見合う価格設定だった- 普段使っているフォーマットにも 柔軟に対応できた- 過去に検討した他社ツールは「自社でAIを使うのと大差ない」印象だったが、MENDANは 出力品質が明確に違った- 商談がフランクで質問しやすく、導入後のカスタマーサクセスが丁寧という評判があった

MENDAN導入後、最も大きな変化は「面談中の手作業」がなくなったことでした。面談中にメモや推薦文作成に追われる状態から解放され、求職者様の話を深掘りする時間に振り切れるようになったことで、面談そのものの質が向上。さらに、面談後の書類作成も「ゼロから作る」作業から「チェック中心」に変化し、後工程のボトルネックを解消しました。

- 面談時間：60分→30分（50%削減）- 書類作成：30分→5～10分（約80%削減）- 月間面談数：15～20件→30件（1.5～2倍）- 決定数：平均1～5件→5～10件（2倍）- 面談後の面接進捗率が体感2倍に向上し、書類未回収による離脱が減少

という事業成果につながりました。

■ご担当者様コメント

Kaiketsu株式会社 部長 里岡様

「決め手は二つありました。ひとつは、デモで出てきた職務経歴書のクオリティが非常に高かったこと。もうひとつは価格です。他社ツールだと10万～20万円という価格帯もある中で、MENDANは今のコストから考えても合う価格設定でした。」

Kaiketsu株式会社 リーダー 中田様

「面談をしながら手を動かす作業から解放されたことで、聞きたいことをしっかり聞けるようになりました。面談時間は60分から30分以内に短縮でき、書類作成もチェックだけなので5～10分程度です。面談数も増え、結果として決定数も倍くらいに上がっています。」

今後の展望：

面談データの構造化により、分析とマッチング精度向上へ

Kaiketsu株式会社様では、MENDANを人材紹介事業の中核ツールとして活用しながら、今後は面談データが構造化されて蓄積されることを活かし、求職者傾向の分析や、より精度の高いマッチングへの展開を検討しています。

「人材紹介業界は『マッチング精度』ならびに『スピード』のが重要な時代となっています。本調査により、短縮日数毎の売上向上の相関関係を明確にいたしました。

これは単なる効率化ではなく、候補者体験（CX）の改善でもあります。転職活動が長引くことへのストレスを解消し、スムーズな転職体験を提供することが、結果として企業収益にも直結します。

私たちは『MENDAN』を通じて、業界全体のリードタイムを短縮させ、よりキャリアアドバイザーの方々がお客様とのコミュニケーションを密に取れる環境を整えます。音声×AIによる決定プロセス変革支援というコンセプトのもと、人材紹介様、候補者様双方にとって価値の高い体験を提供して参ります。

■Kaiketsu株式会社様について

会社名：Kaiketsu株式会社様

事業内容：採用マーケティング事業、採用コンサルティング事業、クリエイティブ事業、人材紹介事業（カイケツエージェント）、人材派遣事業（カイケツ派遣）

ご担当者：里岡様（部長）、中田様（リーダー）



■人材紹介特化AIエージェント「MENDAN」について

「MENDAN」は、人材紹介業務における面談・通話の会話データをAIで構造化し、CRM連携・マッチング・分析といった業務プロセスに展開する人材紹介特化の音声×AIエージェントです。

https://mendan.biz/

【会社概要】（MENDAN運営）

社名：Zen office株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング5F

代表者：岩瀬 恭裕

設立：2014年5月1日

事業内容：音声×AIエージェント「MENDAN」の開発・提供

URL：https://zenoffice.co.jp/

