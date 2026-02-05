【3年連続受賞】ウエルスアドバイザーアワード2025

セゾン投信株式会社

セゾン投信株式会社（代表取締役社長：園部 鷹博、本社：東京都豊島区、以下「当社」）は、ウエルスアドバイザーアワード2025において、「“NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞」を受賞しましたので、お知らせいたします。

“NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞【受賞内容】

賞名： “NISA 成長投資枠”WA優秀ファンド賞

部門： バランス型 部門

対象ファンド： セゾン・グローバルバランスファンド

受賞にあたって

当社は創業以来、一貫した投資哲学および投資方針のもと、長期・積立投資を通じて、お客さま一人ひとりの将来を支える資産形成を支援してまいりました。

本アワードでは、わずか10本のファンドのみが受賞しており、そのうちの1本として選出いただいたこと、また第1回から3年連続で受賞となりましたことを、大変光栄に存じます。

本アワードは、対象となるアクティブファンド1,453本のうち、バランス型 部門の対象334本の中からウエルスアドバイザーの評価基準に基づき選定されました。

セゾン投信は、引き続き、資産形成から資産活用までお客さまの生涯投資をサポートしてまいります。

対象ファンドについて

セゾン・グローバルバランスファンドは、世界最大級の運用会社である米国のバンガード社のインデックスファンドを複数組み合わせたファンドで、世界各国の株式と債券に半分ずつ分散投資をするバランスファンドです。

NISAの成長投資枠に加え、つみたて投資枠でもご購入いただくことができ、長期・積立投資を志向されるお客さまにご支持いただいております。

その他の受賞歴LSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン2025

【4年連続受賞】LSEGリッパー・ファンド・アワード・ジャパン2025

賞：最優秀ファンド賞 部門：投資信託部門

リッパ―分類：ミックスアセット 日本円 バランス型

評価期間：10年

R&Iファンド大賞2025

【5年連続受賞】R&Iファンド大賞2025

賞：最優秀ファンド賞 部門：投資信託10年

カテゴリー：バランス型（標準）

個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025

個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025

投票結果：第1位 部門：アクティブ部門

受賞歴に関する詳細はこちら(https://www.saison-am.co.jp/fund/award/)

ウエルスアドバイザーアワード2025「“NISA 成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞」は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2025年12月30日における『NISA成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。バランス型 部門は、選考対象ファンドのうち、同年12月末において当該部門に属するファンド334本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）

1998年3月27日の設立以来、約25年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023年3月30日付で米国Morningstar,Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

当資料は、ニュースリリースとしてセゾン投信株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。※上記は将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

投資信託のリスク・費用等はこちら(https://www.saison-am.co.jp/attention/?mode=link)

