亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『90g 春のつまみ種』（以下、『春のつまみ種』）を全国のスーパーマーケットにて、『37g 春のつまみ種』を全国のコンビニエンスストアにて、2月16日（月)から3月末までの期間限定で新発売します。

■甘い味も、しょっぱい味も。春の彩り豊かな6種MIX

いろいろなものを少しずつ食べたい方にぴったりのミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズから、『春のつまみ種』が期間限定で新発売します。おやつタイムにぴったりな彩り豊かな6種類を1袋に閉じ込めました。春らしい鮮やかな緑が目を引く「クリームイン抹茶スナック」や春を象徴する桜をイメージした「桜風味塩揚げ餅」をはじめ、1個包装で甘い味としょっぱい味の両方をお楽しみいただけます。 パッケージは、一目で「春」を感じられるよう、桜が舞う華やかなデザインに仕上げました。春だけの特別な午後のひとときを、ぜひお楽しみください。

《春のつまみ種 おやつラインナップ》下記の6種類のおやつが1個包装でお楽しみいただけます。

・クリームイン抹茶スナック ：抹茶の生地でクリームを包んだ、サクッと軽い食感のスナック・桜風味塩揚げ餅 ：桜の香りがふわっと広がる、春ならではの味わい・黒糖シナモン揚げ：黒糖の甘さとシナモンの香りが広がる、コク深い味わい・えび揚げ：えびの旨みが詰まった、香ばしいひとくち揚げ・ソルトあられ：ツブツブ食感が楽しい、シンプルな塩味・ピー揚げ ピーナッツの香ばしさとサクサク食感がクセになる揚げあられ

■商品情報

1. 商品名 90g 春のつまみ種2. 発売日/販売期間 2026年2月16日（月）～3月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 290円前後 / 313円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

1. 商品名 37g 春のつまみ種2. 発売日/販売期間 2026年2月16日（月）～3月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後 / 150円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストアなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。