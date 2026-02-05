スペシャルアドバイザーを務めるコリン・パスモア弁護士が英国「Honorary King’s Counsel」を受章

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中 克郎）においてスペシャルアドバイザーを務めるコリン・パスモア（Colin Passmore）氏がこのたび、イングランドおよびウェールズの法曹界における最高位の栄誉の一つとされる称号「Honorary King’s Counsel」を受章しました。

Honorary King’s Counselは、イングランドおよびウェールズの法制度の発展に多大な貢献を行った人物の中で、極めて限られた人数にのみ授与される名誉称号であり、大法官の推薦に基づき国王より授与されるものです。

パスモア氏は、当事務所が外国法共同事業において長年にわたり協力関係を築いてきた英国の大手法律事務所Simmons & Simmonsで、30年以上にわたり中核的な役割を担い、2011年から2021年までの10年間はシニアパートナーとして同事務所を率いるなど、その発展に大きく貢献してきました。

現在は当事務所のスペシャルアドバイザーを務めるほか、City of London Law Societyの会長として、政府・規制当局・企業と連携し法改正および規制に関する議論を行う20の専門委員会を統括しています。また、イングランドおよびウェールズにおける弁護士秘匿特権分野の代表的文献として知られる著書『Privilege』の著者でもあります。

今回の受章は、同氏が研究を通じて弁護士秘匿特権の理解の深化に貢献してきたことに加え、法律事務所および法曹界全体における多様性の推進や、より多くの人に開かれた法曹界の実現、次世代の法曹人材の育成などに幅広く尽力してきたことが高く評価されたものです。

当事務所は、引き続きパスモア氏の豊富な経験と知見を活かし、ヨーロッパやアフリカを中心とした地域におけるクライアントの皆様へのリーガルサービス向上に努めてまいります。

＜受章に際してのコメント コリン・パスモア氏＞

「このたびは本賞を賜り、大変光栄に存じます。長年にわたり法曹界に携わり、多くの優れた同僚と共に仕事ができたことは大きな喜びであり誇りでございます。また、法の発展に寄与し、次世代の法律家を支援する機会に恵まれたことに心より感謝申し上げます。」

受章に関する英国政府の発表は、こちらをご参照ください。

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中 克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士678名、弁理士101名（2026年2月2⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/