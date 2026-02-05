サウンドバーを浮かせて設置できるサウンドバースタンドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、VESA 75～600mm対応でサウンドバーをテレビ上下に“浮かせて”設置、重ね付けもできる汎用サウンドバースタンド「100-VESA012」を発売しました。

掲載ページ

サウンドバースタンド VESAマウント 75～600mm スピーカースタンド 汎用 取り付け金具 耐荷重 5kg 上下対応 テレビスタンド併用可能

型番：100-VESA012 販売価格：3,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-VESA012

おすすめポイント

・テレビ裏のVESAマウントでサウンドバーを浮かせて設置

・テレビ上、テレビ下どちらにも設置できる

・壁に穴を開けずに省スペース設置、配線もスッキリ

VESAマウント活用で、サウンドバーを浮かせて設置

テレビやモニター裏のVESAマウントに取り付けることで、サウンドバーを“浮かせて”設置できます。テレビ台の上を占有しないので、ゲーム機やレコーダーの置き場も確保しやすく、掃除もしやすいのが魅力。見た目もすっきり整い、リビングの印象がワンランク上がる設置スタイルを実現します。

テレビ下部だけでなく、上部にも設置できる

取り付け位置はテレビの下だけでなく上にも対応。会議室では上部にWEBカメラなどを設置して目線を自然に、リビングでは下部にサウンドバーを配置して臨場感ある音を楽しめます。用途や空間に合わせて「ちょうどいい場所」を選べるので、環境を変えずに最適解へアップデートできます。

壁に穴を開けずにサウンドバーを設置できる

壁掛け金具・テレビスタンドのブラケットと重ね付けした併用設置に対応。追加で壁に穴を開ける必要がなく、既存環境を活かしてスマートに拡張できます。配線も目立ちにくく、機器周りがゴチャつきがちなAV環境を整理しやすいのもポイント。

サウンドバーの固定方法は4パターン。固定穴がなくても設置できる

サウンドバーの固定は「背面ボルト穴」「背面キーホール」「底面ボルト穴」に対応。さらに固定穴がない機種でも、付属のL字ブラケットに載せて設置できます。機種ごとに異なりがちな取り付け仕様に柔軟に対応し、買い替えや機器追加の際も“使い続けやすい”汎用性を追求しました。

角度・長さを調整して、ベストポジションへ

関節部分の長さや角度を調整でき、テレビやスピーカーのサイズに合わせて最適な位置にセッティング可能。アーム長は約55～67cmで、レイアウトの自由度も高めです。耐荷重は約5kgで一般的なサウンドバーをしっかり保持。必要なボルト・ワッシャー類も同梱しており、組み立てもスムーズです。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。