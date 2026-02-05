世界最大級のウイスキー品評会WWAにてブロンズメダル（銅賞）を受賞
- 愛知県から世界へ -
東海酒造株式会社（本社：愛知県愛西市）が製造・販売する愛知県限定ウイスキー「尾張」シリーズの「尾張ウイスキー エクスバーボン」 がイギリスで開催された世界的ウイスキー品評会World Whiskies Awards（WWA）2026 において、ブロンズメダル（銅賞）を受賞いたしました。
■ 世界最大級・最高権威のウイスキー品評会「WWA（ワールドウイスキーアワード）」
WWAは、イギリスのウイスキー専門誌が主催する、世界最大級かつ最も権威あるウイスキーコンペティションのひとつです。
世界各国からエントリーされたウイスキーは、銘柄・価格・ブランド名を伏せた 完全ブラインドテイスティング によって審査され、味・香り・バランス・完成度のみで純粋に評価されます。
■ 受賞商品について
尾張ウイスキー エクスバーボン
バーボンウイスキー造りで使用した樽での熟成により洗練された深み。
内側がチャーリングされていることによって、バニラやキャラメルなどの甘味を引き立て、濃厚でコクのあるまろやかな味わいに仕上げました。
重厚さと飲みやすさを兼ね備えた味わいが評価され、このたび世界基準の舞台でブロンズメダル（銅賞）受賞という栄誉をいただきました。
☆商品詳細
内容量：700ml
アルコール分：43%
原料：グレーン/モルト
希望価格：4,000円（税抜き）
■ 地方から世界品質へ
「世界品質を地方から。」
私たちは、大手メーカーのような大量生産ではなく、少人数だからこそできる丁寧なものづくりを大切にしています。
一本一本に妥協なく向き合い、細部まで磨き上げる。
その積み重ねが今回の受賞につながりました。
愛知の地で生まれたウイスキーが、世界の舞台で評価されたことは、私たちにとって大きな誇りです。
今後も地域に根ざしながら、さらなる品質向上に挑戦し、「愛知から世界へ」発信できるウイスキーづくりを続けてまいります。
≪商品に関するお問い合わせ先≫
東海酒造株式会社 担当：森川
本社：〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12
TEL：0567-31-9685
Mail：info@tokaishuzo.com
HP：https://tokaishuzo.com
※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります
※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております
≪取材・本プレスリリースお問い合わせ先≫
東海酒造株式会社 広報
Mail：pr@tokaishuzo.com
※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております