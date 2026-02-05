広告データ分析クラウド「TVAL（ティーバル）」および「クロスメディアインサイト」を提供する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治、以下スイッチメディア）は、株式会社メンバーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：髙野 明彦、東証プライム：2130）の企業のデジタル広告内製化支援を展開する専門組織フォーアドカンパニー（カンパニー社長：田中 秀和）と共に、2026年2月19日（木）に、オンラインセミナー「TV×デジタルを「AIデータ基盤」で最適化 ～インハウス化時代に求められる“自走型マーケ組織”の作り方～」を開催いたします。

セミナー紹介

生成AIの普及により、米国をはじめ海外ではマーケティング業務のインハウス化が急速に進んでいます。日本でもこの機運は高まりつつある一方、「人材が育っていない」「何から手をつけるべきか」と悩む企業は少なくありません。本セミナーでは、インハウス化支援で多くの実績を持つ株式会社メンバーズ フォーアドカンパニーの田中社長をお招きし、単なるコスト削減目的ではなく、意思決定の軸となるデータ資産を自社に保有し、事業成長を牽引する「自走型マーケティング組織」の作り方を解説します。インハウス化の成功の鍵は「組織」と「データ」です。マーケティングプロ人材の知見をいかに取り込み運用の仕組みを作るか、そして「AI時代に即したデータ基盤」を早期に整備できるかどうかが、1～2年後の企業の競争力を大きく左右します。外部パートナーとの健全な協業関係を維持しつつ、戦略とデータという重要資産を社内に蓄積し、意思決定のスピードを高めるための具体的なアプローチをご紹介します。詳細・申込はこちら：https://www.switch-m.com/seminar/20260219

＜このような方におすすめです＞・生成AIを活用して、マーケティングのインハウス化を進めたいと考えている方・インハウス化に興味はあるが、社内の人材育成や組織づくりに課題を感じている方・データ基盤を整備し、数年後を見据えた競争力のあるマーケティング体制を作りたい方

＜開催概要＞

・セミナー名：「TV×デジタルを「AIデータ基盤」で最適化 ～インハウス化時代に求められる“自走型マーケ組織”の作り方～」・日時：2026年2月19日（木）12:00-13:00（受付開始 11:55）・場所：Zoomウェビナー形式・参加費：無料・詳細・申込：https://www.switch-m.com/seminar/20260219※恐れ入りますが、本セミナーは「会社名」のご入力がない方や個人の方、広告会社、放送局の方、調査会社・テレビCMの効果測定を行うサービスをお持ちの企業の方の参加はご遠慮いただいております。

＜登壇者プロフィール＞

株式会社メンバーズ フォーアドカンパニー / 田中 秀和カンパニー社長株式会社スイッチメディア / 高山 俊治代表取締役社長株式会社スイッチメディア / 加戸 敏朗デジタル広告事業開発

株式会社メンバーズについて

「DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする」を掲げ、デジタル人材の伴走による企業へのDX現場支援事業を展開。高い専門スキルを持つデジタル人材が取引先企業のチームの一員として、上位戦略を理解し実行に落とし込みながら、現場での内製によるDX推進を伴走支援し、取引先企業のDX投資のROI最大化に貢献します。1995年設立。東証プライム上場。

・社名 ：株式会社メンバーズ・代表者 ：代表取締役社長 髙野 明彦・事業内容 ：デジタル人材の伴走によるDX現場支援事業・WEBサイト ：https://www.members.co.jp/

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するSaaSプロダクト「クロスメディアインサイト」、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI®）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果の分析を実現するSaaSプロダクト「TVAL」の開発・運営を行っています。

・社名 ：株式会社スイッチメディア（https://www.switch-m.com/ ）・代表者 ：代表取締役社長 高山 俊治・事業内容 ：広告データ分析クラウド「TVAL」、「クロスメディアインサイト」および現在放送中のテレビ番組視聴率がわかる「TVAL now」の開発・提供・WEBサイト TVAL https://www.switch-m.com/service/tval クロスメディアインサイト https://www.switch-m.com/service/xmedia-insights TVAL now https://tval-now.switch-m.com/ 採用サイト https://www.switch-m.com/recruit※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)