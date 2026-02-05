【株式会社トータル・ウィクトル】不動産開発事業・住宅型有料老人ホーム「メディケアハウスうるま川崎」が竣工

写真拡大 (全2枚)

株式会社トータル・ウィクトル

株式会社トータル・ウィクトル（本社：沖縄県中頭郡北谷町、代表取締役：島 卓成）は、沖縄県うるま市にて建設を進めておりました「住宅型有料老人ホーム・メディケアハウスうるま川崎」が、竣工しましたのでお知らせいたします 。



当施設は、当社が事業主（貸主）として建物を開発し、長期保有するスキームで手がけており、株式会社リンクス（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：與那城 将）が運営する住宅型有料老人ホーム「メディケアハウスうるま川崎」として、2026年2月2日に開所を予定しております。





外観イメージ図

■物件概要


名称：住宅型有料老人ホーム・メディケアハウスうるま川崎


所在地：沖縄県うるま市川崎474-6


開所予定日：2026年2月2日


主要用途：有料老人ホーム（住宅型）


構造・階数：軽量鉄骨造・地上1階


敷地面積：1,921.93平米


延べ面積：903.80平米


総個室数：38室（全室個室）


設計・監理：有限会社CaSaplus


施工：有限会社ケイ・エム工業



施設の詳細につきましては、株式会社リンクス様のHPをご参照ください。


https://links-kaigo.jp/



株式会社トータル・ウィクトルは、これまでの不動産開発で培った豊富な実績と知見を礎に、さらなる地域活性化への貢献を目指し、「不動産開発事業」をより一層推進してまいります。



株式会社トータル・ウィクトルについて


当社は、沖縄と東京を拠点に「不動産買取再販事業」と「不動産開発事業」を中核としている企業です。土地のポテンシャルを最大限に引き出す不動産開発事業では、地主様との交渉や用地買収を行い、地域密着と高度な専門性で、資産価値の最大化を実現しています。