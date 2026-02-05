自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
株式会社フォーカスシステムズ
当社は、2025年12月15日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
なお、これをもちまして上記取締役会に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/70_1_36344414fcdcf5046f90ead324cfcd50.jpg?v=202602051121 ]
（ご参考）
１．2025年12月15日開催の取締役会における決議内容
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/70_2_0908b429576d9bc6081d337f3754d939.jpg?v=202602051121 ]
２．上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/70_3_bf56b3e3757548a3dbc07b517f90d1d5.jpg?v=202602051121 ]
以上