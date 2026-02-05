累計1.6万部突破のLGBTQ+女性情報誌『ビアンマップ』がついに大阪上陸！25店舗を網羅した“レズビアン・セクマイ版”の街歩きガイド決定版が2月6日登場

株式会社アルトレオス

レズビアン・セクシュアルマイノリティがつながるSNS「PIAMY」を開発する株式会社アルトレオス(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：星 マリコ)は、『ビアンマップ大阪 Vol.1』を制作。2026年2月6日より、大阪のレズビアンビアンバーをはじめとするLGBTQ＋関連・アライ店舗に配布いたします。

本冊子は、大阪エリアのレズビアンバーやカフェなど、計25店舗の紹介に加え、当事者169人へのアンケート調査や「レズビアン・セクマイの出会い方ガイド」など、コミュニティの「今」を切り取った一冊となっています。

『ビアンマップ大阪 Vol.1』について

ビアンマップ大阪 2026 Vol.1

これまで、PIAMYは新宿二丁目のビアンバーや飲食店を紹介する『ビアンマップ新宿二丁目』を制作し、累計1万部を発行してきました。そして、「他エリアの冊子もほしい」との声を受け、ついに『ビアンマップ大阪』を発行する運びとなりました。

本冊子は、持ち運びできるコンパクトサイズとなっています。そのため、大阪のLGBTQ＋タウンとして知られる堂山やミナミにあるビアンバー巡りなどに活用していただけます。『ビアンマップ大阪』では、大阪にある25店舗のビアンバーを紹介。

当事者が抱く「ビアンバーに行くのには勇気がいる」という不安を解消すべく、今回は全18ページを通して、各ビアンバーの位置関係を視覚的に表したマップ、店舗情報、ビアンイベント「Room L」監修による「レズビアン・セクマイの『出会い方』ガイド」、ビアンバー歴10年の当事者が回答するお悩み相談室、ビアンバー頻出の用語集などを掲載。

※本冊子では、レズビアンをはじめとしたバイセクシュアル女性、アセクシュアル女性など、あらゆるセクシュアルマイノリティ女性に向けて開かれたバーや女性がオーナーの飲食店などを「ビアンバー」として紹介しています。

『ビアンマップ大阪 2026 Vol.1』概要

タイトル：ビアンマップ大阪 Vol.1

発行元：PIAMY

発行日：2026年2月

配布開始日：2026年2月6日（金）より順次

配布場所：大阪府内の掲載各店舗、その他協力施設

判型：B6

ページ数：18ページ

価格：無料

代表者 コメント株式会社アルトレオス代表 星マリコ

2024年4月に新宿二丁目で『ビアンマップ』を発行して以降2年間で、マップを手に街を歩く方々の姿がどんどん増えています。お店の皆さまからも回遊需要が増えていることを伺うことができ、当事者にとって“アクセスしやすい居場所”の重要性を改めて痛感しています。その後、他地域からも『自分の街でも作ってほしい』という切実な声を数多くいただき、今回、初の試みとして新宿を飛び出し、大阪版の発行を実現することができました。

制作を通じて感じたのは、新宿二丁目とはまた異なる、大阪ならではの温かくパワフルなカルチャーの面白さです。その土地ごとの『違い』もぜひ楽しんでいただきたいと思っています。PIAMYはSNSアプリとしてオンラインの居場所を提供していますが、私たちの願いは、当事者の皆さんのオフラインの生活（実生活）をより豊かにすることです。このマップをきっかけに、レズビアン・セクマイのつながりがより一層広がり、街へ出る一歩がもっとワクワクするものになることを願っています。

PIAMYについて

「PIAMY」は、レズビアン、セクシュアルマイノリティの方が安心してつながれる居場所を提供するSNSアプリです。文字や写真を投稿して、共通点でゆるやかに仲を深めることができるため、「その人らしさを知って共感でつながる」ことができます。マイノリティのオンライン空間での安全性を重視することで、ユーザーはサイバーハラスメントやアウティングのリスクを気にせず、のびのびと自己表現ができる仕様になっています。2021年のリリース以来、現在では4万人以上のユーザーに支持されています（2026年2月時点）。



