【サーキュラーエコノミーの社会実装へ】クラス代表取締役社長の久保 裕丈が経済産業省　関東経済産業局主催イベントに登壇

インテリアの循環型エコシステムを構築する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、経済産業省 関東経済産業局が主催する「自治体目線で考えるCEコマース事業者との連携可能性」の、「地域課題解決に向けたCEコマース（※）事業者との連携の方向性」をテーマとしたパネルディスカッションに、当社代表の久保が登壇することをお知らせいたします。

イベント詳細 :https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/recycle/circular_economy/ce_commerce_rennkei_possibility.html

※CEコマース：製品の稼働率を高めたり、利用機関や寿命を延ばすことを通じて資源循環に貢献するビジネス（例：リユース、シェアリング、リペア等）

開催概要

「CEコマースを自治体がどのように活用していくか」といった観点から、サーキュラーエコノミーの専門家、意欲的な自治体、CEコマース事業者を招き、取組事例や登壇者の経験談を幅広く紹介します。特に自治体・CEコマース事業者それぞれが担うべき役割、CEコマースならではの連携時のポイントなどを議論します。

名 称 ：「自治体目線で考えるCEコマース事業者との連携可能性」

～KANTOで創り上げる、CEコマースのこれから～

開催日時：2026年2月27日（金）14時～17時（開場13時30分）

会 場 ：3×3Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階）

アクセスはこちら(https://www.33lab-future.jp/access.html)

主 催 ：経済産業省 関東経済産業局

対象者 ：自治体、CEコマース事業者

参加費 ：無料

募集人数：現地参加（50名）／オンライン 事前申込制

詳 細 ：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/recycle/circular_economy/ce_commerce_rennkei_possibility.html

株式会社クラスについて

「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに、耐久消費財の循環型プラットフォームを運営し、個人・法人向けに家具や家電のサブスクリプションサービスを展開。月額制で「借りる」、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」「交換する」という自由で柔軟な選択肢を提供することで、初期費用や手間の負担を軽減し、その時々で最適な空間づくりを簡単・手軽に実現します。

返却された製品をリペア（修繕）・クリーニングして再活用する独自の仕組みを構築。ライフスタイルの変化などで耐用年数に満たず廃棄される製品をなくし、本来の製品寿命を全うさせることで、循環型社会の形成を推進しています。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、廃棄物発生量を38％、CO2排出量を36％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指します。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html