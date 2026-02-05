株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS KIDS」は、ネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げる、世界中で愛され続けているアメリカ生まれの大人気作品『トムとジェリー』とのコラボアイテムを発表いたします。バレンタインとお誕生日をテーマに、伊勢丹新宿店のために描き下ろされたイラストや、タフィー（トムの甥）のいたずら書きデザインを取り入れたTシャツ＆トートバッグを、2月9日（月）からSHIPS KIDS 新宿店にて限定発売いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！！

SHIPS KIDS 『トムとジェリー 』コラボアイテム

『 TOM and JERRY 』コラボTシャツ 120cm ～ 150cm・S・M 各8,470円（税込）

『 TOM and JERRY 』コラボトートバッグ幅43cm×高さ35cm×マチ13cm 各6,600円（税込）

INFORMATION

【 発売日 】2月9日（月）～ 【 取り扱い店舗 】SHIPS KIDS 新宿店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館 6Ｆ電話番号 03-3352-1382営業時間 10:00～20:002月9日（月）～ 17日（火）、伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク/ ザ・ステージ＃6にて、「トムとジェリー POP UP STORE ～プレゼント大作戦 ～ in ISETAN」が開催されます。会場でも、SHIPS KIDSと『トムとジェリー』のコラボアイテムを販売いたしますので、ぜひこの機会にご覧ください。 ※本コラボレーション商品は、SHIPS KIDS 新宿店のみでのお取り扱いとなります。詳細につきましては、店舗スタッフまでお問い合わせください。

SHIPS KIDS

https://isetan.mistore.jp/moodmark/journal0125/012552/

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」こんな想いがキッズラインのはじまりです。子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。

株式会社シップスについて

https://www.shipsltd.co.jp/label/shipskids/https://www.instagram.com/ships_kids_official/

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/

【本件のライセンスに関するお問い合わせ先】株式会社foundation〒150-0036 東京都渋谷区南平台町17-6 SVAX 南平台4 階 TEL：81-3-6427-0262※本製品は、ワーナーブラザース・ディスカバリーグローバル・コンシューマープロダクツと株式会社foundation との契約により製造したものです。TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ TEC. (s26)