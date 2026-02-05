日本およびアジア諸国で133店舗のブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、香港特別行政区の銅鑼湾（Causeway Bay）にある「I-PRIMO Causeway Bay Fashion Walk Store」を移転し、「I-PRIMO Causeway Bay Lee Garden Store」として2月6日（金）にリニューアルオープンいたします。





































◆アイプリモブランドの認知拡大へ

当社は現在香港に5店舗展開しているアイプリモの1号店を2012年10月に銅鑼湾にオープンし、およそ13年間営業を続けておりましたが、このたびアイプリモブランドの認知拡大を図り、より多くのお客様にご来店いただけるように、心地よい接客空間をご提供できる店舗デザインに刷新し、移転リニューアルオープンいたします。

◆世界のラグジュアリーブランドが集うLee Garden Two

「Lee Garden Two」は、銅鑼湾の中心部に位置する高級ショッピングモール・オフィス複合施設で国際的なラグジュアリーブランドも集まる点が大きな魅力です。また、MTR銅鑼湾駅から徒歩約3分とアクセスも非常に良く、アイプリモブランドの更なる認知拡大が見込まれます。

◆コメント：プリモグローバルホールディングス株式会社 代表取締役社長 澤野 直樹

当社では2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールと出店地域を拡大しており、引き続き継続的な海外出店を行うことにより更なる躍進を目指してまいります。

アイプリモブランドの「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。

◆「I-PRIMO Causeway Bay Lee Garden Store」の店舗概要

所在地：Shop 106A, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong

営業時間：12：00~20：30

定休日：無休（※「Lee Garden Two」の営業日に準じます）

アクセス：MTR銅鑼湾駅 F1出口より徒歩3分

◆ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：133店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土24店舗、シンガポール1店舗） ※2026年2月5日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html



