生産者さんたちが大集合！『ミルクボーイの煩悩の塊～生産者さん大集合SP～』イベントレポート

朝日放送ラジオ株式会社

2026年2月3日（火）、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール(大阪市中央区)にてABCラジオ『ミルクボーイの煩悩の塊』の初となるリアルイベント『ミルクボーイの煩悩の塊～生産者さん大集合SP～』が開催された。

【開場～物販】

開場の1時間前からすでにTTホール前には生産者さん（※リスナーの名称）がぞくぞくと集まりはじめ、すでに長蛇の列に。

今回のグッズはTシャツ2種と、ステッカー、バンダナ、巾着のラインナップ。

グッズを購入された生産者のみなさんは、さっそくTシャツに着替えて準備は万端のご様子。 なかには売り切れるグッズも。

【開演】

冒頭は番組お決まりのミルクボーイの「つかみ」からスタート。

緞帳が上がると、うちわを振る人や、タオルを振る人、ペンライト振る人など、会場は大盛り上がり。さらにミルクボーイのなじみの散髪のおっちゃんが一番前の列に座っており、ミルクボーイのふたりが「なんでおるん!?」とつっこむシーンも。

すでに和気あいあいとした風景に駒場は「ちょっと泣きそう」としょっぱなから目をうるませ、会場の生産者さんも駒場につられて涙する人も。

2020年から始まったボンカタ。初期から聴いている人がどのくらいいるのか、訊くとたくさんの手があがった。

さらに今回のイベントで遠方から来られた方もおり、南は沖縄、北は北海道と、ミルクボーイの二人も驚きの様子。

また過去ファンにプレゼントしたジージャンにサインするなど、オープニングトークから生産者のみなさんと交流する様子が伺えた。

【ボンカタヒストリー（クイズ）】

ボンカタの名シーンをクイズにして駒場と内海どちらが覚えているかを競うコーナー。第１問はボンカタの記念すべき初回の「つかみ」は何をもらったでしょうか？というもの。

駒場も内海も覚えておらずヒントが次々と出されるが、なかなか思い出せない二人。生産者さんに振ると、なんとお一人だけ覚えている方が！その方は見事正解を当て、拍手が沸き上がった。ちなみに初回に生産者さんからいただいた「つかみ」は、アンミカが使っていた加湿器とのこと。

４問目はコーナーのコーナーのイントロクイズ５連発。各イントロが使われているコーナーにゆかりのある人たちからの動画コメントがサプライズで流れ、ミルクボーイの二人と会場は大盛り上がり。

クイズの結果は、駒場４ポイント、内海１ポイント、生産者さん１ポイントで駒場が勝利した。

【僕のサライ】

番組の大人気コーナーでもある『僕のサライ』。これは森羅万象・喜怒哀楽・すべての人がひとつは持っているサライな話を紹介するコーナー。

事前にいただいていたメールを読み上げ、実際にメールを送った生産者さんと会場でやりとりする光景も。

また内海と駒場のそれぞれの『僕のサライ』も紹介。内海は、母親は自分の出演している番組を必ず見てLINEで感想と評価をくれるのにボンカタだけはあるきっかけから一切、感想も評価もくれなくなったことが『僕のサライ』です。と発表し、笑いを誘った。またそれぞれの『僕のサライ』を発表後、会場の生産者のみなさんとサライを実際に歌うシーンも披露された。

【エンディング】

大盛り上がりの中、エンディングの時間になると一旦、ミルクボーイの二人は舞台袖にはけ、エンドロールムービーが流れたあと再度舞台に登場。

グッズの話をしたあと、写真撮影の時間に。生産者さんと交流をしながらの楽しい写真撮影を終え、最後は生産者のみなさんと一緒に写真を撮り、大盛況で幕を閉じた。

終始、生産者のみなさんにたくさん声をかけ、交流をしていたミルクボーイ。ファンにはたまらない初イベントになったのではないだろうか。

およそ７００名の生産者さんたちと記念撮影

【イベント概要】

「ミルクボーイの煩悩の塊 生産者さん大集合SP」

日時：2026年2月3日（火）開場 18:00／開演 19:00

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪府大阪市中央区大阪城3-6）

出演：ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）

共催：ABCラジオ／吉本興業

【番組概要】

ミルクボーイの煩悩の塊

放送日時：毎週月曜 24:00～25:00

出演者：ミルクボーイ

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz / AM 1008 kHz ローカル

※パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/