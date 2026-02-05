ニチガスは、ペットと暮らすご家庭向けの料金プラン『でガ割もふもふ』※のプロモーションとして、2026年2月5日(木)より7日間、JR東日本山手線および東京メトロ全線にて、初となる「中づり広告ジャック」を実施いたします。

また、先行して2月2日(月)から東京メトロ3路線(銀座線・丸ノ内線・日比谷線)の全編成にて『ツイン☆スター(ドア横)広告』も展開しております。





今回の交通広告では、「ペットのために、常に心地よい室内空間を保ちたい。だから、少しでもおトクに。」というペットオーナーさまの優しさに寄り添うメッセージとともに、当社キャラクターであるニチガス・二・スルーノ三世と愛らしいペットのビジュアルで車内を彩り、冬の移動空間に温かな癒やしを提供いたします。本取り組みを通じて、一人でも多くのペットオーナーさまに、おトクと快適が両立できる選択肢である『でガ割もふもふ』を知っていただく機会を創出したいと考えております。





でガ割もふもふ中づり広告イメージ1





でガ割もふもふ中づり広告イメージ2





※画像はイメージです。









■実施の背景：冬の「ペットの寒さ対策」と電気代のジレンマ

冬本番を迎え、ペットと暮らすご家庭にとって「室温管理」は健康管理の最優先事項です。特に留守番中もエアコンを稼働させ続ける必要があるため、多くのペットオーナーさまが「光熱費」と「ペットの快適さ」の板挟みに悩まれています。当社は、こうした想いを支えるため、ガス・電気等のエネルギー使用量が多い家庭ほどおトクになる専用プラン『でガ割』をベースに、ペットがいらっしゃるからこそ嬉しい特典を設けた『でガ割もふもふ』を昨年11月1日より展開しております。









■実施概要

(1)中づり広告ジャック

JR東日本山手線および東京メトロ全線の車内の中づりが、期間限定で『でガ割もふもふ』一色に染まります。

● 期間 ： 2026年2月5日(木)～ 2月11日(水) ※7日間

● 実施路線： JR山手線(1編成)

東京メトロ全線(9路線各1編成)

(2)ツイン☆スター(ドア横)

東京メトロ3路線(銀座線・丸ノ内線・日比谷線)のドア横から、『でガ割もふもふ』をお届けいたします。

● 期間 ： 2026年2月2日(月)～ 2月8日(日) ※7日間

● 実施路線： 東京メトロ3路線

(銀座線・丸ノ内線・日比谷線)の全編成(1両1ヵ所2枚)

・ 編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・ 運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

・ 運行期間中であっても運休となる場合がございます。

・ 最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。









※『でガ割もふもふ』とは

本プランは、冷暖房などで光熱費のご負担が大きくなりがちなペットオーナーさまに最適な、電気とガスのおトクなセットプラン『でガ割』と同じ料金プランで、本プランの売り上げの一部を動物保護団体等へ寄付することにより、動物たちへの優しさを皆さまと一緒に形にしていく企画です。販売開始を記念し、期間限定の特典として、2025年11月1日(わんわんの日)から2026年2月22日(にゃんにゃんの日)までに本プランにお申込みいただいたお客さまを対象に、お客さまの大切な「家族」であるペットの写真を印刷したオリジナルグッズをプレゼントいたします。





● 詳細サイト： https://www.nichigas.co.jp/degawarimofumofu