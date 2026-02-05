【JAF長野】長野内の温泉をもっと楽しもう！JAFアプリクーポンで楽しむ温泉特集を公開しました。

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）長野支部（支部長 宇都宮進一）は、長野県内の温浴施設で使用できるJAF会員向けスマートフォンアプリクーポン企画を実施します。これに伴い、特設ページを1月26日（月）から公開しました。

JAF長野支部では長野県各地の魅力をJAF会員に紹介することを目的に、季節ごとにJAFアプリクーポン企画の特集を組んでいます。長野県には193もの温泉地があり、これは北海道に次ぎ全国2位の規模です。

出典：環境省令和５年度温泉利用状況

温浴施設のJAF会員優待は人気が高く、2024年度は、長野県の温浴施設で約16.2万名の利用がありました。

対象の温泉施設は、100年以上の歴史がある施設や観光地の近くに位置する施設があり、長野県の魅力を楽しむことができます。

本企画では、JAF会員なら誰でもJAFアプリクーポンの提示をすることで、期間中に7つの対象施設で入浴料金割引やタオル進呈などのJAF会員優待が受けられます。

同時に楽しむことができる企画として、長野県のスキー場で使えるJAFアプリクーポン特集も紹介しています。

ウィンタースポーツの後は、温泉をお得に利用してゆっくり癒やされましょう。

企画概要

詳しくはこちら :https://area.jaf.or.jp/special/2026/kanto/nagano/onsenfuyu2026?utm_campaign=20prtimes&utm_source=2025-0022&utm_medium=referral企画については上記よりご確認ください。●対象優待施設

・小布施温泉あけびの湯

・葛温泉温宿かじか

・信州まつかわ温泉清流苑

・須坂温泉古城荘

・高遠さくらホテル

・蓼科グランドホテル滝の湯

・道の駅ぽかぽかランド美麻

●利用条件

・JAFスマートフォンアプリのダウンロード

※アプリダウンロードは無料ですが、別途通信料が必要です。