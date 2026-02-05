【2/26 オンライン開催】社会貢献担当者が本音で語る、企業ボランティア導入のコツと舞台裏。1,000人以上のボランティア受入実績を持つNPO法人eboardがセミナー開催。

NPO法人eboard

「学びをあきらめない社会」をミッションに活動するNPO法人eboard（イーボード）は、2026年2月26日（木）、株式会社あおぞら銀行のサステナビリティ推進室担当者をゲストに迎え、「企業ボランティア」導入のコツと舞台裏をお聞きするオンラインセミナーを開催します。

近年、企業の社会貢献活動（CSR）としてボランティアへの関心が高まる一方で、「社員への負担」や「具体的な導入方法」に悩む担当者も少なくありません。本セミナーでは、これまでに1,000名以上が参加したeboardのオンラインボランティアの事例をもとに、あおぞら銀行が実施時に配慮・工夫された点や、社員の皆様の反応や変化についてお聞きします。

また、あおぞら銀行ではボランティア活動に加え、役職員による寄付件数にあわせて同行からの寄付額を追加する「マッチング寄付」も実施されています。セミナーでは、「ボランティア活動」と「寄付」をいかに組み合わせて社会貢献の輪を広げてきたのか、企業目線のお話を伺います。

eboardボランティアへの参加の有無は問いませんので、企業としてボランティアを検討されている方はもちろん、 「まずは勉強会として参加したい」「具体的な事例を知りたい」という方も、お気軽にご参加ください。

開催概要

社会貢献担当者とNPOが語る！「企業ボランティア」導入のコツと舞台裏：

1,000名以上が参加！“オンラインボランティア”事例共有セミナー

- 日程: 2026年2月26日(木) 14:00 - 15:00- 開催場所: オンライン（Zoom） ※アーカイブ配信あり- 対象: 社員ボランティアにご関心のある企業担当者様- 参加費: 無料- お申込み：下記フォームよりお申込みください。お申込みフォーム :https://c0l4r.share.hsforms.com/2saeeR6rrRASlCy3xk9ZDWA



※本セミナーは、企業・組織としてのボランティアを検討されている方を対象としております。誠に恐れ入りますが、個人や非営利組織の方のお申し込みはご遠慮ください。

プログラム

- 【オープニング】なぜ今、多くの企業が「ボランティア」に注力するのか？：社会貢献のトレンドと導入のメリット- 【対談】社会貢献担当者とNPOが語る！「企業ボランティア」導入のコツと舞台裏 ：株式会社あおぞら銀行 コーポレートコミュニケーション部 サステナビリティ推進室 室長 加藤 剛 様・北野 青空 様 / NPO法人eboard代表理事・中村 孝一- 【セミナー】1,000名以上が参加！NPO法人eboardの “オンラインボランティア”事例共有- 質疑応答・個別相談

※諸般の事情により、プログラムの一部が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

こんな方におすすめ

NPO法人eboardの取り組み

- SDGsや社会貢献の担当者になったばかりで、他社の具体的な社会貢献事例を知りたい方。- 「社員ボランティアを始めてみたいけれど、何から始めればいい？」とお悩みの方。- 本社だけでなく、支社（支店）の社員にも、社会貢献の機会を広げたいと考えている方。- 社員が場所や時間に縛られずに参加できる社会貢献活動を探している方。- ボランティアやマッチング寄付等を通じて、社員のエンゲージメントや連帯感を高めたいと考えている方。- 企業として、教育格差の解消や困難を抱える子どもたちを支援したいと考えている方。

NPO法人eboardは、「学びをあきらめない社会」をミッションに、インターネットを通じて子どもたちの学習機会の保障を目指して活動しています。 ICT教材eboardは全国12,000カ所以上の教育現場で導入。 これまでに1,000人を超える社員ボランティアにご協力いただき、2021年に第5回ジャパンSDGsアワードを受賞しました。

◆NPO法人eboardについて：https://info.eboard.jp/