◆沖縄発、Awichプロデュースによる「HABUSH」をエピカ・沖縄では、2025年の全国ナイトクラブ売上1位を記録致しました！(全国小売店2位)沖縄・エピカでは、2/10～「HABUSH」サンプリングキャンペーンを全ての来場者様へスタート致します！
株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2026年2月10日より「HABUSH」キャンペーン開催。
◇HABUSHキャンペーン概要◇
・来場者全員にHABUSH1杯チッケト配布・1時以降VIPテーブル2時間ご予約でHABUSHボトル1本サービス開催日程：2月10日～2月28日場所：epica OKINAWA
◇HABUSH◇
2022年12月より販売開始され、沖縄の伝統的な薬膳酒「ハブ酒」の数百年もの古くからの知恵を現代風にアレンジした新世代のハブ酒です。沖縄出身のヒップホップクイーンAwichがプロデュースし、13種類のハーブとハブエキスを配合し、スタイリッシュなデザインと飲みやすさで、琉球、沖縄が持つ宝を日本全国に向けて発信し、南国バイブスで日本を元気にするため、HABUSHはクラブシーン、パーティーシーンにおける新しいショットドリンク文化を確立してます。HABUSH公式サイト： https://habush.jp
